Повідомлення Додано: Вів 25 лис, 2025 20:31

СергійВ Ні.
Ой+
Повідомлення Додано: Сер 26 лис, 2025 13:46

Сьогодні перший купон від Сенсу за UA4000207518 зайшов в 12.38. Від Кінто - 13.41. У решти ще не має.
Повідомлення Додано: Чет 27 лис, 2025 22:32

Re: Ринок ОВДП

Панове, а хтось підвязував рахунок НоваПей до ICU? Не сваряться в ICU на таке? Адже цеж не банк все таки.
1finanсier
Повідомлення Додано: П'ят 28 лис, 2025 15:58

Re: Ринок ОВДП

цікаво, чи дозволяє Юнекс банк купувати облігації за кредитні гроші без комісії ?,
і ще появилася нова кредитка маркетплейсу "Rozetka" у партнерстві з UnexBank - чи можна з кредитних Розетки також придбати ОВДП?
lavua67
Повідомлення Додано: П'ят 28 лис, 2025 16:11

  lavua67 написав:цікаво, чи дозволяє Юнекс банк купувати облігації за кредитні гроші без комісії ?,
і ще появилася нова кредитка маркетплейсу "Rozetka" у партнерстві з UnexBank - чи можна з кредитних Розетки також придбати ОВДП?

Ні
spiridonwot
Повідомлення Додано: Пон 01 гру, 2025 09:07

Re: Ринок ОВДП

Доброе утро. Минимальная цена покупки ОВГЗ идет в день выплаты купона или на следующий/предыдущий день?
Повідомлення Додано: Пон 01 гру, 2025 09:28

  Алексей77 написав:Доброе утро. Минимальная цена покупки ОВГЗ идет в день выплаты купона или на следующий/предыдущий день?


В день виплати купона
Повідомлення Додано: Пон 01 гру, 2025 10:18

Сегодня есть, что-нибудь интересное для покупки?! На прмватовскую кредитку.
Повідомлення Додано: Пон 01 гру, 2025 10:37

  Bolt написав:Сегодня есть, что-нибудь интересное для покупки?! На прмватовскую кредитку.

Нема
