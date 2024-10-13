RSS
  Вів 02 гру, 2025 10:37
Повідомлення Додано: Вів 02 гру, 2025 10:37

  angra написав:В Приваті купляти, особливо за КЛ, це купляти кота в мішку. Поки не купиш не ясно за скільки прийдеться продавати. Напевно це і зроблено для того щоб менше купляли за КЛ.


https://privatbank.ua/ovdp
Приват публікує дохідність купівлі/продажу. Необовʼязково купувати, щоб дізнатися ціну продажу, її можна порахувати самостійно
