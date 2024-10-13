|
Ринок ОВДП
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 02 гру, 2025 10:37
https://privatbank.ua/ovdp
angra написав:
В Приваті купляти, особливо за КЛ, це купляти кота в мішку. Поки не купиш не ясно за скільки прийдеться продавати. Напевно це і зроблено для того щоб менше купляли за КЛ.
Приват публікує дохідність купівлі/продажу. Необовʼязково купувати, щоб дізнатися ціну продажу, її можна порахувати самостійно
Navegantes
Повідомлень: 544
З нами з: 22.02.23
Подякував: 14 раз.
Подякували: 148 раз.
Профіль
Додано: Вів 02 гру, 2025 11:39
Navegantes написав:
https://privatbank.ua/ovdp
angra написав:
В Приваті купляти, особливо за КЛ, це купляти кота в мішку. Поки не купиш не ясно за скільки прийдеться продавати. Напевно це і зроблено для того щоб менше купляли за КЛ.
Приват публікує дохідність купівлі/продажу. Необовʼязково купувати, щоб дізнатися ціну продажу, її можна порахувати самостійно
Ага, а можна на прикладі. Ось наприклад Соледар 4215 Дохідність купівлі, BID Yield 16,75. Дохідність продажу, ASK Yield 15,65. Це яка буде ціна продажу?
angra
Повідомлень: 291
З нами з: 21.02.11
Подякував: 12 раз.
Подякували: 25 раз.
Профіль
Додано: Вів 02 гру, 2025 11:50
angra написав:
https://privatbank.ua/ovdp
angra написав:
В Приваті купляти, особливо за КЛ, це купляти кота в мішку. Поки не купиш не ясно за скільки прийдеться продавати. Напевно це і зроблено для того щоб менше купляли за КЛ.
Приват публікує дохідність купівлі/продажу. Необовʼязково купувати, щоб дізнатися ціну продажу, її можна порахувати самостійно
Ага, а можна на прикладі. Ось наприклад Соледар 4215 Дохідність купівлі, BID Yield 16,75. Дохідність продажу, ASK Yield 15,65. Це яка буде ціна продажу?
1066,40 - ви купуєте (ASK)
1061,12 грн - ви продаєте (BID), завтра буде +0,45 грн
Navegantes
Повідомлень: 544
З нами з: 22.02.23
Подякував: 14 раз.
Подякували: 148 раз.
Профіль
Додано: Вів 02 гру, 2025 12:19
Navegantes написав:
Приват публікує дохідність купівлі/продажу. Необовʼязково купувати, щоб дізнатися ціну продажу, її можна порахувати самостійно
Ага, а можна на прикладі. Ось наприклад Соледар 4215 Дохідність купівлі, BID Yield 16,75. Дохідність продажу, ASK Yield 15,65. Це яка буде ціна продажу?
1066,40 - ви купуєте (ASK)
1061,12 грн - ви продаєте (BID), завтра буде +0,45 грн
Вибачте тупого, але що на що треба ділити чи множити щоб отримати 1061,12 ?
angra
Повідомлень: 291
З нами з: 21.02.11
Подякував: 12 раз.
Подякували: 25 раз.
Профіль
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
