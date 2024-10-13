Ринок ОВДП
Додано: Вів 02 гру, 2025 10:37
angra написав:
В Приваті купляти, особливо за КЛ, це купляти кота в мішку. Поки не купиш не ясно за скільки прийдеться продавати. Напевно це і зроблено для того щоб менше купляли за КЛ.
https://privatbank.ua/ovdp
Приват публікує дохідність купівлі/продажу. Необовʼязково купувати, щоб дізнатися ціну продажу, її можна порахувати самостійно
Navegantes
Додано: Вів 02 гру, 2025 11:39
Navegantes написав: angra написав:
В Приваті купляти, особливо за КЛ, це купляти кота в мішку. Поки не купиш не ясно за скільки прийдеться продавати. Напевно це і зроблено для того щоб менше купляли за КЛ.
https://privatbank.ua/ovdp
Приват публікує дохідність купівлі/продажу. Необовʼязково купувати, щоб дізнатися ціну продажу, її можна порахувати самостійно
Ага, а можна на прикладі. Ось наприклад Соледар 4215 Дохідність купівлі, BID Yield 16,75. Дохідність продажу, ASK Yield 15,65. Це яка буде ціна продажу?
angra
Додано: Вів 02 гру, 2025 11:50
angra написав: Navegantes написав: angra написав:
В Приваті купляти, особливо за КЛ, це купляти кота в мішку. Поки не купиш не ясно за скільки прийдеться продавати. Напевно це і зроблено для того щоб менше купляли за КЛ.
https://privatbank.ua/ovdp
Приват публікує дохідність купівлі/продажу. Необовʼязково купувати, щоб дізнатися ціну продажу, її можна порахувати самостійно
Ага, а можна на прикладі. Ось наприклад Соледар 4215 Дохідність купівлі, BID Yield 16,75. Дохідність продажу, ASK Yield 15,65. Це яка буде ціна продажу?
1066,40 - ви купуєте (ASK)
1061,12 грн - ви продаєте (BID), завтра буде +0,45 грн
Navegantes
Додано: Вів 02 гру, 2025 12:19
Navegantes написав: Navegantes написав: angra написав: https://privatbank.ua/ovdp
Приват публікує дохідність купівлі/продажу. Необовʼязково купувати, щоб дізнатися ціну продажу, її можна порахувати самостійно
Ага, а можна на прикладі. Ось наприклад Соледар 4215 Дохідність купівлі, BID Yield 16,75. Дохідність продажу, ASK Yield 15,65. Це яка буде ціна продажу?
1066,40 - ви купуєте (ASK)
1061,12 грн - ви продаєте (BID), завтра буде +0,45 грн
Вибачте тупого, але що на що треба ділити чи множити щоб отримати 1061,12 ?
angra
Додано: Вів 02 гру, 2025 12:58
Ну що приват мабуть включиться після 14. Чи раніше? Робимо ставки панове
ihorsic
Додано: Вів 02 гру, 2025 13:02
Порт написав:
Бахчисарая в дие уже нет в продаже.
Зараз є від ICU. Можна виловлювати, якщо треба саме їх.
Ой+
Додано: Вів 02 гру, 2025 13:08
angra написав:
Вибачте тупого, але що на що треба ділити чи множити щоб отримати 1061,12 ?
Зробіть табличку у Екселі. Рахується через наступну формулу:
=ROUND(XNPV(B7;B10:B12;A10:A12);2), де:
А2 - "номінал", В2 - 1000 грн
А3 - "купон", В3 - 15,10%
А4 - "купон грн", В4 - 75,50 грн
А5 - "дата погашення", В5 - 24/06/2026
А6 - "дата угоди", В6 - 02/12/2025
А7 - "дохідність", B7 - 16,75%
А8 - "ціна", В8 - вищевказана формула
B10:B12 - грошовий потік (В10 - 0 грн, В11 - 75,50 грн, В12 - 1075,50 грн)
А10:А12 - дати (А10 - 02/12/2025, А11 - 24/12/2025, А12 - 24/06/2026)
Navegantes
Додано: Вів 02 гру, 2025 14:15
Navegantes написав: angra написав:
Вибачте тупого, але що на що треба ділити чи множити щоб отримати 1061,12 ?
Зробіть табличку у Екселі. Рахується через наступну формулу:
=ROUND(XNPV(B7;B10:B12;A10:A12);2), де:
А2 - "номінал", В2 - 1000 грн
А3 - "купон", В3 - 15,10%
А4 - "купон грн", В4 - 75,50 грн
А5 - "дата погашення", В5 - 24/06/2026
А6 - "дата угоди", В6 - 02/12/2025
А7 - "дохідність", B7 - 16,75%
А8 - "ціна", В8 - вищевказана формула
B10:B12 - грошовий потік (В10 - 0 грн, В11 - 75,50 грн, В12 - 1075,50 грн)
А10:А12 - дати (А10 - 02/12/2025, А11 - 24/12/2025, А12 - 24/06/2026)
А чому не простіше, використати наявний Калькулятор доходности облигаций YTM/SIM:
https://ukraine.im/ovdp/
.
Обираємо - найти ЦІНУ, при дохідності 16.75% ціна 1061.124грн(YTM)
VASH
Додано: Вів 02 гру, 2025 14:26
VASH написав: Navegantes написав: angra написав:
Вибачте тупого, але що на що треба ділити чи множити щоб отримати 1061,12 ?
Зробіть табличку у Екселі. Рахується через наступну формулу:
=ROUND(XNPV(B7;B10:B12;A10:A12);2), де:
А2 - "номінал", В2 - 1000 грн
А3 - "купон", В3 - 15,10%
А4 - "купон грн", В4 - 75,50 грн
А5 - "дата погашення", В5 - 24/06/2026
А6 - "дата угоди", В6 - 02/12/2025
А7 - "дохідність", B7 - 16,75%
А8 - "ціна", В8 - вищевказана формула
B10:B12 - грошовий потік (В10 - 0 грн, В11 - 75,50 грн, В12 - 1075,50 грн)
А10:А12 - дати (А10 - 02/12/2025, А11 - 24/12/2025, А12 - 24/06/2026)
А чому не простіше, використати наявний Калькулятор доходности облигаций YTM/SIM:
https://ukraine.im/ovdp/
.
Обираємо - найти ЦІНУ, при дохідності 16.75% ціна 1061.124грн(YTM)
Да будь-ласка)
Navegantes
Додано: Вів 02 гру, 2025 15:02
Navegantes написав: angra написав:
В Приваті купляти, особливо за КЛ, це купляти кота в мішку. Поки не купиш не ясно за скільки прийдеться продавати. Напевно це і зроблено для того щоб менше купляли за КЛ.
https://privatbank.ua/ovdp
Приват публікує дохідність купівлі/продажу. Необовʼязково купувати, щоб дізнатися ціну продажу, її можна порахувати самостійно
А хіба її не за номінал викуповують, коли термін занінчується?
Бо чесно кажучи муть якась.
Простіше закинути на депо під 15.5х0.77=11,94 %чистими, ніж займатись танцями з бубном в надії отримати на 3-4 % річних більше.
Bolt
