Повідомлення Додано: Вів 02 гру, 2025 10:37

  angra написав:В Приваті купляти, особливо за КЛ, це купляти кота в мішку. Поки не купиш не ясно за скільки прийдеться продавати. Напевно це і зроблено для того щоб менше купляли за КЛ.


https://privatbank.ua/ovdp
Приват публікує дохідність купівлі/продажу. Необовʼязково купувати, щоб дізнатися ціну продажу, її можна порахувати самостійно
Повідомлення Додано: Вів 02 гру, 2025 11:39

  Navegantes написав:
  angra написав:В Приваті купляти, особливо за КЛ, це купляти кота в мішку. Поки не купиш не ясно за скільки прийдеться продавати. Напевно це і зроблено для того щоб менше купляли за КЛ.


https://privatbank.ua/ovdp
Приват публікує дохідність купівлі/продажу. Необовʼязково купувати, щоб дізнатися ціну продажу, її можна порахувати самостійно

Ага, а можна на прикладі. Ось наприклад Соледар 4215 Дохідність купівлі, BID Yield 16,75. Дохідність продажу, ASK Yield 15,65. Це яка буде ціна продажу?
Повідомлення Додано: Вів 02 гру, 2025 11:50

  angra написав:
  Navegantes написав:
  angra написав:В Приваті купляти, особливо за КЛ, це купляти кота в мішку. Поки не купиш не ясно за скільки прийдеться продавати. Напевно це і зроблено для того щоб менше купляли за КЛ.


https://privatbank.ua/ovdp
Приват публікує дохідність купівлі/продажу. Необовʼязково купувати, щоб дізнатися ціну продажу, її можна порахувати самостійно

Ага, а можна на прикладі. Ось наприклад Соледар 4215 Дохідність купівлі, BID Yield 16,75. Дохідність продажу, ASK Yield 15,65. Це яка буде ціна продажу?


1066,40 - ви купуєте (ASK)
1061,12 грн - ви продаєте (BID), завтра буде +0,45 грн
Повідомлення Додано: Вів 02 гру, 2025 12:19

  Navegantes написав:
  Navegantes написав:
  angra написав:
https://privatbank.ua/ovdp
Приват публікує дохідність купівлі/продажу. Необовʼязково купувати, щоб дізнатися ціну продажу, її можна порахувати самостійно

Ага, а можна на прикладі. Ось наприклад Соледар 4215 Дохідність купівлі, BID Yield 16,75. Дохідність продажу, ASK Yield 15,65. Це яка буде ціна продажу?


1066,40 - ви купуєте (ASK)
1061,12 грн - ви продаєте (BID), завтра буде +0,45 грн

Вибачте тупого, але що на що треба ділити чи множити щоб отримати 1061,12 ?
Повідомлення Додано: Вів 02 гру, 2025 12:58

Re: Ринок ОВДП

Ну що приват мабуть включиться після 14. Чи раніше? Робимо ставки панове
Повідомлення Додано: Вів 02 гру, 2025 13:02

  Порт написав:Бахчисарая в дие уже нет в продаже.

Зараз є від ICU. Можна виловлювати, якщо треба саме їх.
Повідомлення Додано: Вів 02 гру, 2025 13:08

Re: Ринок ОВДП

Re: Ринок ОВДП

  angra написав:Вибачте тупого, але що на що треба ділити чи множити щоб отримати 1061,12 ?


Зробіть табличку у Екселі. Рахується через наступну формулу:

=ROUND(XNPV(B7;B10:B12;A10:A12);2), де:

А2 - "номінал", В2 - 1000 грн
А3 - "купон", В3 - 15,10%
А4 - "купон грн", В4 - 75,50 грн
А5 - "дата погашення", В5 - 24/06/2026
А6 - "дата угоди", В6 - 02/12/2025
А7 - "дохідність", B7 - 16,75%
А8 - "ціна", В8 - вищевказана формула
B10:B12 - грошовий потік (В10 - 0 грн, В11 - 75,50 грн, В12 - 1075,50 грн)
А10:А12 - дати (А10 - 02/12/2025, А11 - 24/12/2025, А12 - 24/06/2026)
Повідомлення Додано: Вів 02 гру, 2025 14:15

  Navegantes написав:
  angra написав:Вибачте тупого, але що на що треба ділити чи множити щоб отримати 1061,12 ?


Зробіть табличку у Екселі. Рахується через наступну формулу:

=ROUND(XNPV(B7;B10:B12;A10:A12);2), де:

А2 - "номінал", В2 - 1000 грн
А3 - "купон", В3 - 15,10%
А4 - "купон грн", В4 - 75,50 грн
А5 - "дата погашення", В5 - 24/06/2026
А6 - "дата угоди", В6 - 02/12/2025
А7 - "дохідність", B7 - 16,75%
А8 - "ціна", В8 - вищевказана формула
B10:B12 - грошовий потік (В10 - 0 грн, В11 - 75,50 грн, В12 - 1075,50 грн)
А10:А12 - дати (А10 - 02/12/2025, А11 - 24/12/2025, А12 - 24/06/2026)


А чому не простіше, використати наявний Калькулятор доходности облигаций YTM/SIM: https://ukraine.im/ovdp/.
Обираємо - найти ЦІНУ, при дохідності 16.75% ціна 1061.124грн(YTM)
Повідомлення Додано: Вів 02 гру, 2025 14:26

  VASH написав:
  Navegantes написав:
  angra написав:Вибачте тупого, але що на що треба ділити чи множити щоб отримати 1061,12 ?


Зробіть табличку у Екселі. Рахується через наступну формулу:

=ROUND(XNPV(B7;B10:B12;A10:A12);2), де:

А2 - "номінал", В2 - 1000 грн
А3 - "купон", В3 - 15,10%
А4 - "купон грн", В4 - 75,50 грн
А5 - "дата погашення", В5 - 24/06/2026
А6 - "дата угоди", В6 - 02/12/2025
А7 - "дохідність", B7 - 16,75%
А8 - "ціна", В8 - вищевказана формула
B10:B12 - грошовий потік (В10 - 0 грн, В11 - 75,50 грн, В12 - 1075,50 грн)
А10:А12 - дати (А10 - 02/12/2025, А11 - 24/12/2025, А12 - 24/06/2026)


А чому не простіше, використати наявний Калькулятор доходности облигаций YTM/SIM: https://ukraine.im/ovdp/.
Обираємо - найти ЦІНУ, при дохідності 16.75% ціна 1061.124грн(YTM)


Да будь-ласка)
Повідомлення Додано: Вів 02 гру, 2025 15:02

  Navegantes написав:
  angra написав:В Приваті купляти, особливо за КЛ, це купляти кота в мішку. Поки не купиш не ясно за скільки прийдеться продавати. Напевно це і зроблено для того щоб менше купляли за КЛ.


https://privatbank.ua/ovdp
Приват публікує дохідність купівлі/продажу. Необовʼязково купувати, щоб дізнатися ціну продажу, її можна порахувати самостійно

А хіба її не за номінал викуповують, коли термін занінчується?
Бо чесно кажучи муть якась.
Простіше закинути на депо під 15.5х0.77=11,94 %чистими, ніж займатись танцями з бубном в надії отримати на 3-4 % річних більше.
