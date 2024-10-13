angra написав:В Приваті купляти, особливо за КЛ, це купляти кота в мішку. Поки не купиш не ясно за скільки прийдеться продавати. Напевно це і зроблено для того щоб менше купляли за КЛ.
https://privatbank.ua/ovdp Приват публікує дохідність купівлі/продажу. Необовʼязково купувати, щоб дізнатися ціну продажу, її можна порахувати самостійно
А хіба її не за номінал викуповують, коли термін занінчується? Бо чесно кажучи муть якась. Простіше закинути на депо під 15.5х0.77=11,94 %чистими, ніж займатись танцями з бубном в надії отримати на 3-4 % річних більше.
Мова про достроковий продаж, не про погашення. Про "танці з бубном" - хто як бажає.