Ринок ОВДП
+ Додати тему
Відповісти на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 02 гру, 2025 15:19
Bolt написав: Navegantes написав: angra написав:
В Приваті купляти, особливо за КЛ, це купляти кота в мішку. Поки не купиш не ясно за скільки прийдеться продавати. Напевно це і зроблено для того щоб менше купляли за КЛ.
https://privatbank.ua/ovdp
Приват публікує дохідність купівлі/продажу. Необовʼязково купувати, щоб дізнатися ціну продажу, її можна порахувати самостійно
А хіба її не за номінал викуповують, коли термін занінчується?
Бо чесно кажучи муть якась.
Простіше закинути на депо під 15.5х0.77=11,94 %чистими, ніж займатись танцями з бубном в надії отримати на 3-4 % річних більше.
Мова про достроковий продаж, не про погашення. Про "танці з бубном" - хто як бажає.
Navegantes
Повідомлень: 550
З нами з: 22.02.23
Подякував: 14 раз.
Подякували: 148 раз.
Профіль
2
1
Додано: Вів 02 гру, 2025 15:44
Нагадайте будь ласка, ось якщо в Ісу купив напряму ОВДП, потім прийшла дата виплати по купону, то куди вони відправляють гроші, якщо в мене тих рахунків в них штук п'ять
mogicanin1986
Повідомлень: 357
З нами з: 06.12.19
Подякував: 12 раз.
Подякували: 42 раз.
Профіль
Додано: Вів 02 гру, 2025 15:51
mogicanin1986 написав:
Нагадайте будь ласка, ось якщо в Ісу купив напряму ОВДП, потім прийшла дата виплати по купону, то куди вони відправляють гроші, якщо в мене тих рахунків в них штук п'ять
На
https://trade.online.icu/app/assets
в разделе "Грошові кошти" пять счетов?
На какой повезёт, наверное. А как удалось так открыть?
moveton
Повідомлень: 6228
З нами з: 23.03.18
Подякував: 85 раз.
Подякували: 764 раз.
Профіль
3
7
Додано: Вів 02 гру, 2025 16:02
Залишив ще у понеділок зранку 3 заявки на купівлю ОВДП
у Приваті - досі висять у статусі "прийнята в роботу" це у всіх так?
asti
Повідомлень: 4574
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 762 раз.
Профіль
1
Додано: Вів 02 гру, 2025 16:04
mogicanin1986 написав:
Нагадайте будь ласка, ось якщо в Ісу купив напряму ОВДП, потім прийшла дата виплати по купону, то куди вони відправляють гроші, якщо в мене тих рахунків в них штук п'ять
5 рахунків "грошові кошти" в самому ІКУ чи 5 банківських рахунків, які ви додали для виведення коштів? Банківський рахунок самі вибираєте, коли ініціюєте виведення купону
Navegantes
Повідомлень: 550
З нами з: 22.02.23
Подякував: 14 раз.
Подякували: 148 раз.
Профіль
2
1
Додано: Вів 02 гру, 2025 16:07
asti написав:
Залишив ще у понеділок зранку 3 заявки на купівлю ОВДП
у Приваті - досі висять у статусі "прийнята в роботу"
це у всіх так?
Вчора не обробляли заявки, бо перший день місяця + були якісь проблеми, які тривали майже до 14 години сьогодні. Очікуйте обробки до кінця доби.
Navegantes
Повідомлень: 550
З нами з: 22.02.23
Подякував: 14 раз.
Подякували: 148 раз.
Профіль
2
1
Додано: Вів 02 гру, 2025 16:16
На
https://trade.online.icu/app/assets
в разделе "Грошові кошти" пять счетов?
На какой повезёт, наверное. А как удалось так открыть?[/quote]
Ось тут 5 веріфікованих рахунків
https://onboarding.online.icu/uk/login
mogicanin1986
Повідомлень: 357
З нами з: 06.12.19
Подякував: 12 раз.
Подякували: 42 раз.
Профіль
Додано: Вів 02 гру, 2025 16:19
Navegantes написав: mogicanin1986 написав:
Нагадайте будь ласка, ось якщо в Ісу купив напряму ОВДП, потім прийшла дата виплати по купону, то куди вони відправляють гроші, якщо в мене тих рахунків в них штук п'ять
5 рахунків "грошові кошти" в самому ІКУ чи 5 банківських рахунків, які ви додали для виведення коштів? Банківський рахунок самі вибираєте, коли ініціюєте виведення купону
5 банківських рахунків, котрі я сам додав для виводу. Тобто ІСУ виводить на загальний балансовий рахунок, а вже клієнт далі на свій банківський рахунок, так?
mogicanin1986
Повідомлень: 357
З нами з: 06.12.19
Подякував: 12 раз.
Подякували: 42 раз.
Профіль
Додано: Вів 02 гру, 2025 16:20
Там хоть 20. Брокерские счета перечислены на
https://trade.online.icu/app/assets
Обычно их там ровно один и вопроса какой будет выбран не возникает. Но может как-то можно и пять получить.
mogicanin1986 написав:
Тобто ІСУ виводить на загальний балансовий рахунок, а вже клієнт далі на свій банківський рахунок, так?
Разумеется. То же самое, что при покупке бумаг, но в обратном порядке.
Востаннє редагувалось
moveton
в Вів 02 гру, 2025 16:24, всього редагувалось 1 раз.
moveton
Повідомлень: 6228
З нами з: 23.03.18
Подякував: 85 раз.
Подякували: 764 раз.
Профіль
3
7
Додано: Вів 02 гру, 2025 16:23
mogicanin1986 написав: Navegantes написав: mogicanin1986 написав:
Нагадайте будь ласка, ось якщо в Ісу купив напряму ОВДП, потім прийшла дата виплати по купону, то куди вони відправляють гроші, якщо в мене тих рахунків в них штук п'ять
5 рахунків "грошові кошти" в самому ІКУ чи 5 банківських рахунків, які ви додали для виведення коштів? Банківський рахунок самі вибираєте, коли ініціюєте виведення купону
5 банківських рахунків, котрі я сам додав для виводу. Тобто ІСУ виводить на загальний балансовий рахунок, а вже клієнт далі на свій банківський рахунок, так?
Саме так
Navegantes
Повідомлень: 550
З нами з: 22.02.23
Подякував: 14 раз.
Подякували: 148 раз.
Профіль
2
1
+ Додати тему
Відповісти на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
,
Модератор
Схожі теми
2
9049
0
9526
Пон 28 кві, 2025 22:38 dan74
3
14336