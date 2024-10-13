RSS
Повідомлення Додано: Вів 02 гру, 2025 15:19

  Bolt написав:
  Navegantes написав:
  angra написав:В Приваті купляти, особливо за КЛ, це купляти кота в мішку. Поки не купиш не ясно за скільки прийдеться продавати. Напевно це і зроблено для того щоб менше купляли за КЛ.


https://privatbank.ua/ovdp
Приват публікує дохідність купівлі/продажу. Необовʼязково купувати, щоб дізнатися ціну продажу, її можна порахувати самостійно

А хіба її не за номінал викуповують, коли термін занінчується?
Бо чесно кажучи муть якась.
Простіше закинути на депо під 15.5х0.77=11,94 %чистими, ніж займатись танцями з бубном в надії отримати на 3-4 % річних більше.


Мова про достроковий продаж, не про погашення. Про "танці з бубном" - хто як бажає.
2
1
Повідомлення Додано: Вів 02 гру, 2025 15:44

Нагадайте будь ласка, ось якщо в Ісу купив напряму ОВДП, потім прийшла дата виплати по купону, то куди вони відправляють гроші, якщо в мене тих рахунків в них штук п'ять
Повідомлення Додано: Вів 02 гру, 2025 15:51

  mogicanin1986 написав:Нагадайте будь ласка, ось якщо в Ісу купив напряму ОВДП, потім прийшла дата виплати по купону, то куди вони відправляють гроші, якщо в мене тих рахунків в них штук п'ять

На https://trade.online.icu/app/assets в разделе "Грошові кошти" пять счетов? :shock: На какой повезёт, наверное. А как удалось так открыть?
3
7
Повідомлення Додано: Вів 02 гру, 2025 16:02

Залишив ще у понеділок зранку 3 заявки на купівлю ОВДП
у Приваті - досі висять у статусі "прийнята в роботу"
це у всіх так?
1
Повідомлення Додано: Вів 02 гру, 2025 16:04

  mogicanin1986 написав:Нагадайте будь ласка, ось якщо в Ісу купив напряму ОВДП, потім прийшла дата виплати по купону, то куди вони відправляють гроші, якщо в мене тих рахунків в них штук п'ять


5 рахунків "грошові кошти" в самому ІКУ чи 5 банківських рахунків, які ви додали для виведення коштів? Банківський рахунок самі вибираєте, коли ініціюєте виведення купону
2
1
Повідомлення Додано: Вів 02 гру, 2025 16:07

  asti написав:Залишив ще у понеділок зранку 3 заявки на купівлю ОВДП
у Приваті - досі висять у статусі "прийнята в роботу"
це у всіх так?


Вчора не обробляли заявки, бо перший день місяця + були якісь проблеми, які тривали майже до 14 години сьогодні. Очікуйте обробки до кінця доби.
Повідомлення Додано: Вів 02 гру, 2025 16:16

На https://trade.online.icu/app/assets в разделе "Грошові кошти" пять счетов? :shock: На какой повезёт, наверное. А как удалось так открыть?[/quote]
Ось тут 5 веріфікованих рахунків
https://onboarding.online.icu/uk/login
Повідомлення Додано: Вів 02 гру, 2025 16:19

  Navegantes написав:
  mogicanin1986 написав:Нагадайте будь ласка, ось якщо в Ісу купив напряму ОВДП, потім прийшла дата виплати по купону, то куди вони відправляють гроші, якщо в мене тих рахунків в них штук п'ять


5 рахунків "грошові кошти" в самому ІКУ чи 5 банківських рахунків, які ви додали для виведення коштів? Банківський рахунок самі вибираєте, коли ініціюєте виведення купону

5 банківських рахунків, котрі я сам додав для виводу. Тобто ІСУ виводить на загальний балансовий рахунок, а вже клієнт далі на свій банківський рахунок, так?
Повідомлення Додано: Вів 02 гру, 2025 16:20

  mogicanin1986 написав:Ось тут 5 веріфікованих рахунків
https://onboarding.online.icu/uk/login

Там хоть 20. Брокерские счета перечислены на https://trade.online.icu/app/assets Обычно их там ровно один и вопроса какой будет выбран не возникает. Но может как-то можно и пять получить.

  mogicanin1986 написав:Тобто ІСУ виводить на загальний балансовий рахунок, а вже клієнт далі на свій банківський рахунок, так?

Разумеется. То же самое, что при покупке бумаг, но в обратном порядке.
Востаннє редагувалось moveton в Вів 02 гру, 2025 16:24, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Вів 02 гру, 2025 16:23

  mogicanin1986 написав:
  Navegantes написав:
  mogicanin1986 написав:Нагадайте будь ласка, ось якщо в Ісу купив напряму ОВДП, потім прийшла дата виплати по купону, то куди вони відправляють гроші, якщо в мене тих рахунків в них штук п'ять


5 рахунків "грошові кошти" в самому ІКУ чи 5 банківських рахунків, які ви додали для виведення коштів? Банківський рахунок самі вибираєте, коли ініціюєте виведення купону

5 банківських рахунків, котрі я сам додав для виводу. Тобто ІСУ виводить на загальний балансовий рахунок, а вже клієнт далі на свій банківський рахунок, так?


Саме так
