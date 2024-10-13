ОВДП UA4000237416
По 1006, під 17%, щось нормальне?
Додано: Вів 02 гру, 2025 18:00
Re: Ринок ОВДП
В ICU на кілька тисяч перевищив ліміт інвестування, але облігації купити дало на всю суму. Зараз це перевищення в заблокованих. Якщо продам частину облігацій і виведу кошти, блокування зніметься, бо вже як такого перевищення не буде? Чи потрібно буде документи підвантажувати для розблокування?
Додано: Вів 02 гру, 2025 18:08
Re: Ринок ОВДП
Добрий вечір. Маю питання.
Є необхідність достроково продати ОВДП в Сенс. Можу продати або 234215 по 1061,81, або 235378 по 1046,61. Калькулятор показує, що в першому випадку банк у мене їх викупить по дохідності 16,60 YTM, а у другому - 16,92 YTM. Тобто, мені варто обрати перший варіант з меншою дохідністю продажу для банку?
Додано: Вів 02 гру, 2025 18:34
Цікаве питання. Якщо вважати, що в цій грі у банка і Вас протилежні інтереси, то Ваша логіка має право на існування.
Але я б орієнтувався на свою дохідність, а не на дохідність банку. Особисто моя дохідність YTM по 234215 зараз знижується, хоча і в незначній мірі. Тобто її достроковий продаж для мене є доцільним. Можу припустити, що у Вас ситуація схожа. 235378 у мене немає, тому порівняти їх не можу. Проте, малоймовірно, що по ній дохідність нижче або вона швидко падає. Тому, гадаю, Ваше рішення правильне.
Востаннє редагувалось AlexTk в Вів 02 гру, 2025 18:38, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 02 гру, 2025 18:35
У когось пройшла купівля облігацій у Приваті сьогодні?
Бо в мене досі в обробці висить))
Додано: Вів 02 гру, 2025 18:41
