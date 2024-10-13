|
Ринок ОВДП
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 02 гру, 2025 17:54
ОВДП UA4000237416
По 1006, під 17%, щось нормальне?
Bolt
1
Додано: Вів 02 гру, 2025 18:00
В ICU на кілька тисяч перевищив ліміт інвестування, але облігації купити дало на всю суму. Зараз це перевищення в заблокованих. Якщо продам частину облігацій і виведу кошти, блокування зніметься, бо вже як такого перевищення не буде? Чи потрібно буде документи підвантажувати для розблокування?
ternofond
Додано: Вів 02 гру, 2025 18:08
Добрий вечір. Маю питання.
Є необхідність достроково продати ОВДП в Сенс. Можу продати або 234215 по 1061,81, або 235378 по 1046,61. Калькулятор показує, що в першому випадку банк у мене їх викупить по дохідності 16,60 YTM, а у другому - 16,92 YTM. Тобто, мені варто обрати перший варіант з меншою дохідністю продажу для банку?
spiridonwot
Додано: Вів 02 гру, 2025 18:34
spiridonwot написав:
Добрий вечір. Маю питання.
Є необхідність достроково продати ОВДП в Сенс. Можу продати або 234215 по 1061,81, або 235378 по 1046,61. Калькулятор показує, що в першому випадку банк у мене їх викупить по дохідності 16,60 YTM, а у другому - 16,92 YTM. Тобто, мені варто обрати перший варіант з меншою дохідністю продажу для банку?
Цікаве питання. Якщо вважати, що в цій грі у банка і Вас протилежні інтереси, то Ваша логіка має право на існування.
Але я б орієнтувався на свою дохідність, а не на дохідність банку. Особисто моя дохідність YTM по 234215 зараз знижується, хоча і в незначній мірі. Тобто її достроковий продаж для мене є доцільним. Можу припустити, що у Вас ситуація схожа. 235378 у мене немає, тому порівняти їх не можу. Проте, малоймовірно, що по ній дохідність нижче або вона швидко падає. Тому, гадаю, Ваше рішення правильне.
Востаннє редагувалось AlexTk
в Вів 02 гру, 2025 18:38, всього редагувалось 1 раз.
AlexTk
2
Додано: Вів 02 гру, 2025 18:35
У когось пройшла купівля облігацій у Приваті сьогодні?
Бо в мене досі в обробці висить))
asti
1
Додано: Вів 02 гру, 2025 18:41
asti написав:
У когось пройшла купівля облігацій у Приваті сьогодні?
Бо в мене досі в обробці висить))
Ще є час до кінця доби)
В мене в листопаді одна з угод пройшла в 20:36
Navegantes
2
1
Додано: Вів 02 гру, 2025 19:28
moveton написав: Bolt написав:
Хотів прикупити, а В Приват 24 якісь технічні проблеми.
Так там же всё равно "Заявки на операції з ОВДП, подані у вихідні дні, перший день місяця чи останній день кварталу, виконуються наступного робочого дня".
Вчора в перший день місяця оформив в п24 купівлю, аж сьогодні вечером зняли гроші, але в портфелі ще не появились. Ціна вчорашня.
Якщо не рахувати технічні проблеми, то тепер і в перший день оформляється покупка.
Ой+
2
4
Додано: Вів 02 гру, 2025 19:33
AlexTk написав: spiridonwot написав:
Добрий вечір. Маю питання.
Є необхідність достроково продати ОВДП в Сенс. Можу продати або 234215 по 1061,81, або 235378 по 1046,61. Калькулятор показує, що в першому випадку банк у мене їх викупить по дохідності 16,60 YTM, а у другому - 16,92 YTM. Тобто, мені варто обрати перший варіант з меншою дохідністю продажу для банку?
Цікаве питання. Якщо вважати, що в цій грі у банка і Вас протилежні інтереси, то Ваша логіка має право на існування.
Але я б орієнтувався на свою дохідність, а не на дохідність банку. Особисто моя дохідність YTM по 234215 зараз знижується, хоча і в незначній мірі. Тобто її достроковий продаж для мене є доцільним. Можу припустити, що у Вас ситуація схожа. 235378 у мене немає, тому порівняти їх не можу. Проте, малоймовірно, що по ній дохідність нижче або вона швидко падає. Тому, гадаю, Ваше рішення правильне.
Я б додав до задачі дату/ціну купівлі, порахував IRR по обом паперам за час тримання і вибрав би для продажу той, у якого IRR вище.
Navegantes
2
1
Додано: Вів 02 гру, 2025 19:38
Ой+ написав: moveton написав: Bolt написав:
Хотів прикупити, а В Приват 24 якісь технічні проблеми.
Так там же всё равно "Заявки на операції з ОВДП, подані у вихідні дні, перший день місяця чи останній день кварталу, виконуються наступного робочого дня".
Вчора в перший день місяця оформив в п24 купівлю, аж сьогодні вечером зняли гроші, але в портфелі ще не появились. Ціна вчорашня.
Якщо не рахувати технічні проблеми, то тепер і в перший день оформляється покупка.
Цікаво, що дали вчорашню ціну, враховуючи, що в пʼятницю вечором на сайті Привата котирування йшли на 02/12
Navegantes
2
1
Додано: Вів 02 гру, 2025 19:43
asti написав:
У когось пройшла купівля облігацій у Приваті сьогодні?
Бо в мене досі в обробці висить))
Є контакт. Купівля пройшла в 15.52. Оформлював замовлення правда ще в п'ятницю ввечері....
ihorsic
