Ринок ОВДП
Повідомлення Додано: Вів 02 гру, 2025 17:54

ОВДП UA4000237416
По 1006, під 17%, щось нормальне?
Повідомлення Додано: Вів 02 гру, 2025 18:00

Re: Ринок ОВДП

В ICU на кілька тисяч перевищив ліміт інвестування, але облігації купити дало на всю суму. Зараз це перевищення в заблокованих. Якщо продам частину облігацій і виведу кошти, блокування зніметься, бо вже як такого перевищення не буде? Чи потрібно буде документи підвантажувати для розблокування?
Повідомлення Додано: Вів 02 гру, 2025 18:08

Re: Ринок ОВДП

Добрий вечір. Маю питання.
Є необхідність достроково продати ОВДП в Сенс. Можу продати або 234215 по 1061,81, або 235378 по 1046,61. Калькулятор показує, що в першому випадку банк у мене їх викупить по дохідності 16,60 YTM, а у другому - 16,92 YTM. Тобто, мені варто обрати перший варіант з меншою дохідністю продажу для банку?
Повідомлення Додано: Вів 02 гру, 2025 18:34

  spiridonwot написав:Добрий вечір. Маю питання.
Є необхідність достроково продати ОВДП в Сенс. Можу продати або 234215 по 1061,81, або 235378 по 1046,61. Калькулятор показує, що в першому випадку банк у мене їх викупить по дохідності 16,60 YTM, а у другому - 16,92 YTM. Тобто, мені варто обрати перший варіант з меншою дохідністю продажу для банку?

Цікаве питання. Якщо вважати, що в цій грі у банка і Вас протилежні інтереси, то Ваша логіка має право на існування.
Але я б орієнтувався на свою дохідність, а не на дохідність банку. Особисто моя дохідність YTM по 234215 зараз знижується, хоча і в незначній мірі. Тобто її достроковий продаж для мене є доцільним. Можу припустити, що у Вас ситуація схожа. 235378 у мене немає, тому порівняти їх не можу. Проте, малоймовірно, що по ній дохідність нижче або вона швидко падає. Тому, гадаю, Ваше рішення правильне.
Повідомлення Додано: Вів 02 гру, 2025 18:35

У когось пройшла купівля облігацій у Приваті сьогодні?
Бо в мене досі в обробці висить))
Повідомлення Додано: Вів 02 гру, 2025 18:41

  asti написав:У когось пройшла купівля облігацій у Приваті сьогодні?
Бо в мене досі в обробці висить))


Ще є час до кінця доби)
В мене в листопаді одна з угод пройшла в 20:36
Повідомлення Додано: Вів 02 гру, 2025 19:28

  moveton написав:
  Bolt написав:Хотів прикупити, а В Приват 24 якісь технічні проблеми.

Так там же всё равно "Заявки на операції з ОВДП, подані у вихідні дні, перший день місяця чи останній день кварталу, виконуються наступного робочого дня".

Вчора в перший день місяця оформив в п24 купівлю, аж сьогодні вечером зняли гроші, але в портфелі ще не появились. Ціна вчорашня.
Якщо не рахувати технічні проблеми, то тепер і в перший день оформляється покупка.
Повідомлення Додано: Вів 02 гру, 2025 19:33

  AlexTk написав:
  spiridonwot написав:Добрий вечір. Маю питання.
Є необхідність достроково продати ОВДП в Сенс. Можу продати або 234215 по 1061,81, або 235378 по 1046,61. Калькулятор показує, що в першому випадку банк у мене їх викупить по дохідності 16,60 YTM, а у другому - 16,92 YTM. Тобто, мені варто обрати перший варіант з меншою дохідністю продажу для банку?

Цікаве питання. Якщо вважати, що в цій грі у банка і Вас протилежні інтереси, то Ваша логіка має право на існування.
Але я б орієнтувався на свою дохідність, а не на дохідність банку. Особисто моя дохідність YTM по 234215 зараз знижується, хоча і в незначній мірі. Тобто її достроковий продаж для мене є доцільним. Можу припустити, що у Вас ситуація схожа. 235378 у мене немає, тому порівняти їх не можу. Проте, малоймовірно, що по ній дохідність нижче або вона швидко падає. Тому, гадаю, Ваше рішення правильне.


Я б додав до задачі дату/ціну купівлі, порахував IRR по обом паперам за час тримання і вибрав би для продажу той, у якого IRR вище.
Повідомлення Додано: Вів 02 гру, 2025 19:38

  Ой+ написав:
  moveton написав:
  Bolt написав:Хотів прикупити, а В Приват 24 якісь технічні проблеми.

Так там же всё равно "Заявки на операції з ОВДП, подані у вихідні дні, перший день місяця чи останній день кварталу, виконуються наступного робочого дня".

Вчора в перший день місяця оформив в п24 купівлю, аж сьогодні вечером зняли гроші, але в портфелі ще не появились. Ціна вчорашня.
Якщо не рахувати технічні проблеми, то тепер і в перший день оформляється покупка.


Цікаво, що дали вчорашню ціну, враховуючи, що в пʼятницю вечором на сайті Привата котирування йшли на 02/12
Повідомлення Додано: Вів 02 гру, 2025 19:43

  asti написав:У когось пройшла купівля облігацій у Приваті сьогодні?
Бо в мене досі в обробці висить))

Є контакт. Купівля пройшла в 15.52. Оформлював замовлення правда ще в п'ятницю ввечері....
