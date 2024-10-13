|
|
|
Ринок ОВДП
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 02 гру, 2025 19:44
Ой+ написав: moveton написав:
Так там же всё равно "Заявки на операції з ОВДП, подані у вихідні дні, перший день місяця чи останній день кварталу, виконуються наступного робочого дня".
Вчора в перший день місяця оформив в п24 купівлю, аж сьогодні вечером зняли гроші, але в портфелі ще не появились. Ціна вчорашня.
Якщо не рахувати технічні проблеми, то тепер і в перший день оформляється покупка.
А вот может и стоит посчитать. ICU в последний раз, когда так на день залипла, тоже так на день цену продлило. Без проблем может и не будет. Но в общем, днём раньше, днём позже - это мелочи.
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 6229
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 85 раз.
- Подякували: 764 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
7
Додано: Вів 02 гру, 2025 20:42
ihorsic написав: asti написав:
У когось пройшла купівля облігацій у Приваті сьогодні?
Бо в мене досі в обробці висить))
Є контакт. Купівля пройшла в 15.52. Оформлював замовлення правда ще в п'ятницю ввечері....
В мене близько 19 години пройшло 2 заявки з трьох - а третю (останню) чомусь відхилили, прийшло сповіщення у додаток, що це відбулося з технічних причин і впродовж години зі мною зв'яжуться для з'ясування обставин, але вже півтори години минуло і тиша...
І до речі абсолютно не подобається новий функціонал на їх сайті щодо цінних паперів - раніше у портфелі показувало скільки всього в мене того чи іншого паперу є, і зазначався не лише номер облігації як зараз, а й дата погашення та ціна за яку її можна продати, а тепер показує шматками - по скільки паперів я купував у свій час ту чи іншу облігу,
а загальну кількість маю рахувати сам - це архі незручно!
😡😡😡
-
asti
-
-
- Повідомлень: 4576
- З нами з: 24.11.12
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 762 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|2
|9070
|
|
|0
|9543
|
Пон 28 кві, 2025 22:38
dan74
|
|3
|14356
|
|