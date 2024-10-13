Додано: Сер 03 гру, 2025 19:23

Boundless написав: По суті придбання облігацій перед виплатою купона - це той самий депозит, тільки з авансовою виплатою відсотків По суті придбання облігацій перед виплатою купона - це той самий депозит, тільки з авансовою виплатою відсотків

Нет. Прибыль за последующие полгода даст тот купон, который через полгода. А в цене бумаг, которые покупаются перед купоном, уже заложен НКД за предыдущие полгода. Т.е. такая покупка - это два последовательных депозита. На день и потом на полгода. Причём в первом клиент те "полугодовые проценты", которые он через день получит, по большей части платит сам себе, если произвести взаимозачёт движений денег.Если записывать в терминах НКУ, то через день после такой покупки у владельца этих бумаг образуется купонный доход на всю сумму купона и налоговое обязательство с этой суммы (на корпоблигациях - 23%). Также при этом у него возникает нереализованный инвестубыток на почти такую же сумму по модулю, который можно зафиксировать в т.ч. и в налоговой отчётности, если в этот момент бумаги продать (в частности, если покупать за день до погашения, то погашение и будет такой принудительной продажей). Но это разные коды в справке.