|
|
|
Ринок ОВДП
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 03 гру, 2025 19:23
Boundless написав:
По суті придбання облігацій перед виплатою купона - це той самий депозит, тільки з авансовою виплатою відсотків
Нет. Прибыль за последующие полгода даст тот купон, который через полгода. А в цене бумаг, которые покупаются перед купоном, уже заложен НКД за предыдущие полгода. Т.е. такая покупка - это два последовательных депозита. На день и потом на полгода. Причём в первом клиент те "полугодовые проценты", которые он через день получит, по большей части платит сам себе, если произвести взаимозачёт движений денег.
Если записывать в терминах НКУ, то через день после такой покупки у владельца этих бумаг образуется купонный доход на всю сумму купона и налоговое обязательство с этой суммы (на корпоблигациях - 23%). Также при этом у него возникает нереализованный инвестубыток на почти такую же сумму по модулю, который можно зафиксировать в т.ч. и в налоговой отчётности, если в этот момент бумаги продать (в частности, если покупать за день до погашения, то погашение и будет такой принудительной продажей). Но это разные коды в справке.
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 6242
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 85 раз.
- Подякували: 765 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
7
Додано: Сер 03 гру, 2025 20:25
І навіщо все так ускладнювати?
-
Boundless
-
-
- Повідомлень: 2330
- З нами з: 12.02.08
- Подякував: 89 раз.
- Подякували: 147 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 03 гру, 2025 20:34
Boundless написав:
І навіщо все так ускладнювати?
Как именно "так"? Вроде, всё предельно просто. Не представляю что тут можно убрать. Сравнение с депозитами разве что. Оно действительно не нужно и только запутывает (начиная с того, что deposit в биржевом мире - это просто закинуть деньги на брокерский счёт, а не инвестировать). Но людям почему-то именно его в первую очередь и хочется. Не скажу почему.
А, ещё НКУ можно упростить - начать брать 23% и с дохода по ОВГЗ. А то торчит в нём это исключение, изучай его, запоминай. Совершенно незачем. Хочется?
Востаннє редагувалось moveton
в Сер 03 гру, 2025 20:54, всього редагувалось 1 раз.
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 6242
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 85 раз.
- Подякували: 765 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
7
Додано: Сер 03 гру, 2025 20:54
Поки я писав то ви вже відредагували пост вище де я отримав відповідь.
Востаннє редагувалось angra
в Сер 03 гру, 2025 21:03, всього редагувалось 1 раз.
-
angra
-
-
- Повідомлень: 293
- З нами з: 21.02.11
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 26 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 03 гру, 2025 20:56
angra написав: moveton написав:
(на корп
облигациях - 23%).
Я в жовтні купив Бахмут і не звернув увагу що буде купонна виплата. Через два дні прийшли гроші. Це я що маю тепер податок з цих грошей сплатити ?
Да. Но поскольку это ОВГЗ, а не коммерческие бумаги, то по нулевой ставке. Всё сложно, да, и не понятно зачем такое исключение в ставке
angra написав:
Чи військових облігацій це не касається ?
Для любых ОВДП и ОЗДП налоговая ставка ноль. В том числе и не военных. Пока.
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 6242
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 85 раз.
- Подякували: 765 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
7
Додано: Сер 03 гру, 2025 21:36
angra написав:
Поки я писав то ви вже відредагували пост вище де я отримав відповідь.
А хібо ОВГЗ оподатковуються?
-
Bolt
-
-
- Повідомлень: 3746
- З нами з: 09.11.17
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 288 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Сер 03 гру, 2025 21:39
moveton написав: Bolt написав:
Как говорится. Ничего не понятно, но здорово.
Это азы финансового инструмента под названием "облигации". Если они не понятны, то лучше им не пользоваться. Поэтому, например, на IBKR ещё и экзамен сдавать нужно, чтобы доступ к тому или иному инструменту дали. В общем, большинство и не пользуется. Не учиться же в самом деле
Bolt написав:
Но конечно было бы здорово прикупить чьйх то облигаций незадолго перед выплатой по купонам.
За пару дней до погашения часто появляются на рынке. Но зачем? Ради увеличения формального дохода в справке? Фактическая прибыль при этом копеечная. А если около даты промежуточного купона, так prodigy
тут периодически ратует покупать наоборот, как только купон выплачен. Так что у каждого своё "здорово".
Если у меня по депо чистыми 12%, а тут получится не меньше, то это уже успех. Хотя думаю, что 15 должно быть.
-
Bolt
-
-
- Повідомлень: 3746
- З нами з: 09.11.17
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 288 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Сер 03 гру, 2025 21:55
Bolt написав:
Если у меня по депо чистыми 12%, а тут получится не меньше, то это уже успех. Хотя думаю, что 15 должно быть.
Если мы всё ещё про полезность покупки за пару дней пару дней до купона, то успех выбора именно такого момента не очевидный. Если за пару дней до погашения, то все деньги вернутся быстро, но именно поэтому доходность в это время уже сильно падает и не факт, что и 12% наберётся. Если до промежуточного купона - да, за эти пару дней будет прибыльность в 15-16%. Но выплатится-то только купон, а большая часть капитала зависнет в бумагах. Их можно продать сразу после выплаты купона и получить таким образом желаемую инвестицию на пару дней, но тогда маржа дилера съест конечную прибыльность и нужно сильно считать по конкретной бумаге какая она выйдет.
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 6242
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 85 раз.
- Подякували: 765 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
7
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|2
|9176
|
|
|0
|9630
|
Пон 28 кві, 2025 22:38
dan74
|
|3
|14467
|
|