Повідомлення Додано: Чет 04 гру, 2025 00:32

  moveton написав:
  Bolt написав:Если у меня по депо чистыми 12%, а тут получится не меньше, то это уже успех. Хотя думаю, что 15 должно быть.

Если мы всё ещё про полезность покупки за пару дней пару дней до купона, то успех выбора именно такого момента не очевидный. Если за пару дней до погашения, то все деньги вернутся быстро, но именно поэтому доходность в это время уже сильно падает и не факт, что и 12% наберётся. Если до промежуточного купона - да, за эти пару дней будет прибыльность в 15-16%. Но выплатится-то только купон, а большая часть капитала зависнет в бумагах. Их можно продать сразу после выплаты купона и получить таким образом желаемую инвестицию на пару дней, но тогда маржа дилера съест конечную прибыльность и нужно сильно считать по конкретной бумаге какая она выйдет.

Не. Я просто купил и бумаги будут год лежать, аж до погашения. Как депо короче. Там фактически больше года даже получается. Я купил вчера, а погашение, аж 18 го нооября.
Повідомлення Додано: Чет 04 гру, 2025 00:44

Re: Ринок ОВДП

  Bolt написав:Не. Я просто купил и бумаги будут год лежать, аж до погашения. Как депо короче. Там фактически больше года даже получается. Я купил вчера, а погашение, аж 18 го нооября.

Тю, а разговоров-то было. Покупка в определенный момент, расчёт доходностей, IRR и прочие эзотерические буквосочетания... Есессно, ОВГЗ, если использовать их только для удержания до погашения через год, а лучше через три и больше, замечательнейшная штука для ленивого и спокойного инвестора. И действительно в моменте прибыльнее, чем банковские депозиты (хотя по нормальному должно бы быть наоборот).
Повідомлення Додано: Чет 04 гру, 2025 07:02

  moveton написав:
  Bolt написав:Не. Я просто купил и бумаги будут год лежать, аж до погашения. Как депо короче. Там фактически больше года даже получается. Я купил вчера, а погашение, аж 18 го нооября.

Тю, а разговоров-то было. Покупка в определенный момент, расчёт доходностей, IRR и прочие эзотерические буквосочетания... Есессно, ОВГЗ, если использовать их только для удержания до погашения через год, а лучше через три и больше, замечательнейшная штука для ленивого и спокойного инвестора. И действительно в моменте прибыльнее, чем банковские депозиты (хотя по нормальному должно бы быть наоборот).

Если бы не налог на депо, скажем даже рост его с пятой до почти четвёртой части от получаемых процентов, то даже не смотрел бы на ОВГЗ
Пы. Сы. Как суровое напоминание, чем это может закончиться является пачка облигаций 1982 года на 17+килорублей которая досталась в наследство от бабушки и валяется в гараже. Теперь, в случае дефолта, даже резаной бумаги не останется. 😏
Повідомлення Додано: Чет 04 гру, 2025 08:27

  Bolt написав:Пы. Сы. Как суровое напоминание, чем это может закончиться является пачка облигаций 1982 года на 17+килорублей которая досталась в наследство от бабушки и валяется в гараже. Теперь, в случае дефолта, даже резаной бумаги не останется. 😏

У миллионов напоминанием чем может закончится депо является Ощадна книжка на которых тоже было до хрена килорублей.
Повідомлення Додано: Чет 04 гру, 2025 08:50

Re: Ринок ОВДП

  Bolt написав:Там фактически больше года даже получается. Я купил вчера, а погашение, аж 18 го нооября.


Там фактично трохи менше року
Повідомлення Додано: Чет 04 гру, 2025 09:19

  Bolt написав:
  moveton написав:
  Bolt написав:Не. Я просто купил и бумаги будут год лежать, аж до погашения. Как депо короче. Там фактически больше года даже получается. Я купил вчера, а погашение, аж 18 го нооября.

Тю, а разговоров-то было. Покупка в определенный момент, расчёт доходностей, IRR и прочие эзотерические буквосочетания... Есессно, ОВГЗ, если использовать их только для удержания до погашения через год, а лучше через три и больше, замечательнейшная штука для ленивого и спокойного инвестора. И действительно в моменте прибыльнее, чем банковские депозиты (хотя по нормальному должно бы быть наоборот).

Если бы не налог на депо, скажем даже рост его с пятой до почти четвёртой части от получаемых процентов, то даже не смотрел бы на ОВГЗ
Пы. Сы. Как суровое напоминание, чем это может закончиться является пачка облигаций 1982 года на 17+килорублей которая досталась в наследство от бабушки и валяется в гараже. Теперь, в случае дефолта, даже резаной бумаги не останется. 😏

Ну, тогда взамен дали приватизировать государственное жильё. Так что не только в резаной разница будет. Разве что по автомату дадут, а дальше как в том анекдоте "крутись как знаешь".
Повідомлення Додано: Чет 04 гру, 2025 10:00

Ринок ОВДП

Хватит эти провокационные разговоры про дефолты.
Создавайте отдельную ветку и piзditе там.
Повідомлення Додано: Чет 04 гру, 2025 10:06

Re: Ринок ОВДП

Господа, можно купить через Портмоне за КЛ ОВГЗ Фикс от ИСУ? Есть опыт?
Повідомлення Додано: Чет 04 гру, 2025 10:46

  angra написав:
  Bolt написав:Пы. Сы. Как суровое напоминание, чем это может закончиться является пачка облигаций 1982 года на 17+килорублей которая досталась в наследство от бабушки и валяется в гараже. Теперь, в случае дефолта, даже резаной бумаги не останется. 😏

У миллионов напоминанием чем может закончится депо является Ощадна книжка на которых тоже было до хрена килорублей.

Кроме облигаций осталось ещё книжек на 36 кр.Я когда наследство оформлял нотариус предложила оформить на них "Свідоцтво про спадщину" по 200 грн за книжку. Я оказался. 😏
Повідомлення Додано: Чет 04 гру, 2025 10:49

  Navegantes написав:
  Bolt написав:Там фактически больше года даже получается. Я купил вчера, а погашение, аж 18 го нооября.


Там фактично трохи менше року

Цікаво. Зайшов глянути. На 50 коп подорожчали з позавчора, коли купляв.
