Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Повідомлення Додано: Чет 04 гру, 2025 11:21

  Bolt написав:
  Navegantes написав:
  Bolt написав:Там фактически больше года даже получается. Я купил вчера, а погашение, аж 18 го нооября.


Там фактично трохи менше року

Цікаво. Зайшов глянути. На 50 коп подорожчали з позавчора, коли купляв.


На 43-44 копійки/день зростає ціна на "Лисичанськ"
Це НКД, про який вам писав moveton
Navegantes
 
2
1
Повідомлення Додано: Чет 04 гру, 2025 12:26

  Navegantes написав:
  Bolt написав:
  Navegantes написав:
Там фактично трохи менше року

Цікаво. Зайшов глянути. На 50 коп подорожчали з позавчора, коли купляв.


На 43-44 копійки/день зростає ціна на "Лисичанськ"
Це НКД, про який вам писав moveton

Зрозуміло.
А що там є за облігації по 986 грн? Їх в все одно по тисячі мають викупити?
Bolt
 
1
Повідомлення Додано: Чет 04 гру, 2025 12:32

Re: Ринок ОВДП

  Bolt написав:Зрозуміло.
А що там є за облігації по 986 грн? Їх в все одно по тисячі мають викупити?


Всі ОВДП погашаються по номіналу 1 000 грн + виплата купону (якщо передбачено)
Navegantes
 
2
1
Повідомлення Додано: Чет 04 гру, 2025 16:39

  Алексей77 написав:Господа, можно купить через Портмоне за КЛ ОВГЗ Фикс от ИСУ? Есть опыт?

Через портмоне можно лишь пополнить счет в ику (источник пополнения выбираете сами исходя из конкретных тарифов конкретных банков). Со счета в ику покупаются любые доступные к покупке бумаги в том числе и огвз по акции гибкий фикс. Напрямую через портмоне никакую бумагу в ику купить не получится
WallNutPen
 
1
Повідомлення Додано: Чет 04 гру, 2025 17:21

Универ

Коллеги, в связи с появлением в Дии Универа, подскажите про нюансы работы с ним (только по овгз), финмон, и как лучше стать их клиентом – достаточно впервые купить облигаций через Дию или предварительно обращаться в офис, онлайн?
la9
 
Повідомлення Додано: Чет 04 гру, 2025 18:01

  WallNutPen написав:
  Алексей77 написав:Господа, можно купить через Портмоне за КЛ ОВГЗ Фикс от ИСУ? Есть опыт?

Через портмоне можно лишь пополнить счет в ику (источник пополнения выбираете сами исходя из конкретных тарифов конкретных банков). Со счета в ику покупаются любые доступные к покупке бумаги в том числе и огвз по акции гибкий фикс. Напрямую через портмоне никакую бумагу в ику купить не получится

Я извиняюсь фикса в дие нет, а значит за КЛ фикс не получится
Алексей77
 
Повідомлення Додано: Чет 04 гру, 2025 19:20

  Алексей77 написав:
  WallNutPen написав:
  Алексей77 написав:Господа, можно купить через Портмоне за КЛ ОВГЗ Фикс от ИСУ? Есть опыт?

Через портмоне можно лишь пополнить счет в ику (источник пополнения выбираете сами исходя из конкретных тарифов конкретных банков). Со счета в ику покупаются любые доступные к покупке бумаги в том числе и огвз по акции гибкий фикс. Напрямую через портмоне никакую бумагу в ику купить не получится

Я извиняюсь фикса в дие нет, а значит за КЛ фикс не получится


В Дії нема, в ІКУ є. Читайте між рядків попереднє повідомлення
Navegantes
 
2
1
Повідомлення Додано: Чет 04 гру, 2025 19:25

  la9 написав:Коллеги, в связи с появлением в Дии Универа, подскажите про нюансы работы с ним (только по овгз), финмон, и как лучше стать их клиентом – достаточно впервые купить облигаций через Дию или предварительно обращаться в офис, онлайн?


до 400 тис грн - фінмон відсутній. Я став клієнтом, придбавши колись облігації НоваПей. Створили кабінет, там вся інформація по активам, грошам, лімітам, інвестиційним пропозиціям і так далі. Можете скачати застосунок і пройти онбордінг, можете купити через Дію
Navegantes
 
2
1
