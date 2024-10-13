|
|
|
Ринок ОВДП
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 05 гру, 2025 07:04
Bolt написав:
Немножко прикупил трехлетних под 18,5%.Доживу ли до погашения?! 🤔😎
Є стимул.
В кінці кінців успадкуються.
Мене більше приваблює купляти за КЛ на ближчу дату. Наприклад, зараз є у приваті на 18.03.26. Купляю, гашусь в грейсі. У лютому знову купляю вже з погашенням 13.05.26. В березні надходять виплати гашусь і т.д. КЛ допомагає суттєво збільшити %.
-
Ой+
-
-
- Повідомлень: 7189
- З нами з: 19.04.12
- Подякував: 109 раз.
- Подякували: 1142 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
4
Додано: П'ят 05 гру, 2025 07:23
Ой+ написав: Bolt написав:
Немножко прикупил трехлетних под 18,5%.Доживу ли до погашения?! 🤔😎
Є стимул.
В кінці кінців успадкуються.
Мене більше приваблює купляти за КЛ на ближчу дату. Наприклад, зараз є у приваті на 18.03.26. Купляю, гашусь в грейсі. У лютому знову купляю вже з погашенням 13.05.26. В березні надходять виплати гашусь і т.д. КЛ допомагає суттєво збільшити %.
Купляючи сьогодні з КЛ в Приваті, погасити потрібно до 25/01/2026. Тобто має бути якийсь "костиль", який допоможе гаситись в грейсі
-
Navegantes
-
-
- Повідомлень: 566
- З нами з: 22.02.23
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 150 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
1
Додано: П'ят 05 гру, 2025 07:44
busypit написав: Navegantes написав: AlexTk написав:
Але, здається, яе не крути, виходить, що продавати треба той, який раніше погашається.
Це не є очевидним. В залежності коли купувалися, по якій дохідності можуть бути варіанти як на користь 234215, так і на користь 235378
Так работают наши когнитивные искажения. Наш мозг хронически не терпит фиксировать потери/убытки, и обожает фиксировать прибыль (пополнение закромов).
Если у вас есть две бумаги, и срочная потребность в реализации одной из них для пополнения налички, цена входа в каждую из бумаг не имеет ни малейшего значения, все что вам необходимо для выбора бумаги для продажи - оценка будущих доходов по каждой из них, а прошлое оставьте прошлому и/или пронализируйте свою прошлую ошибку.
Для упрощения, пример с акциями (а не облигациями):
Вы купили две разные акции по 20 дол каждая. Одна из них выросла в цене до 25, и обещает еще в два раза вырасти на протяжении года. Другая упала до 18, и переспективы ни о чем, скорей всего так и будут болтаттся 20 +/- 2 дол.
Какие будете продавать?
А если учитывать цену покупки и уже полученный доход по каждой из бумаг? ))
Не хочу воювати з мозком, голова потім болить))
-
Navegantes
-
-
- Повідомлень: 566
- З нами з: 22.02.23
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 150 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
1
Додано: П'ят 05 гру, 2025 08:38
Ой+ написав:
Купляю, гашусь в грейсі. У лютому знову купляю ..... гашусь і т.д. .
Щось після ситуації описаної на гілці привата, мене така схема трохи напрягла.
-
angra
-
-
- Повідомлень: 296
- З нами з: 21.02.11
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 26 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 05 гру, 2025 08:45
Ой+ написав: Bolt написав:
Немножко прикупил трехлетних под 18,5%.Доживу ли до погашения?! 🤔😎
Є стимул.
В кінці кінців успадкуються.
Мене більше приваблює купляти за КЛ на ближчу дату. Наприклад, зараз є у приваті на 18.03.26. Купляю, гашусь в грейсі. У лютому знову купляю вже з погашенням 13.05.26. В березні надходять виплати гашусь і т.д. КЛ допомагає суттєво збільшити %.
Погано, що в Райфі не можна облігацій купити адже в них стоденний грейс.
Хоча в них в двадцятих числах кожного місяця буває акція що бещвідсотково зняти гроші з кредитки.
Пи. Си. Я би може теж бавився в короткі облігації, щоб поміститись в грейс, але усвідомлення того, що до 25 го числа наступного місяця треба закрити кредитку, заставляє підняти дупу і думати, як заробити, а то вже давно би жиром заплив.
-
Bolt
-
-
- Повідомлень: 3755
- З нами з: 09.11.17
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 288 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: П'ят 05 гру, 2025 08:46
Navegantes написав:
Купляючи сьогодні з КЛ в Приваті, погасити потрібно до 25/01/2026. Тобто має бути якийсь "костиль", який допоможе гаситись в грейсі
Власне і свої задіюю повним ходом. Але умовно схема 2 міс свої 2 КЛ можна рахувати, що на свої вже 26%. І можливість вийти час від чачу, а засадити на 3 роки, то якось треба більше сміливості.
-
Ой+
-
-
- Повідомлень: 7189
- З нами з: 19.04.12
- Подякував: 109 раз.
- Подякували: 1142 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
4
Додано: П'ят 05 гру, 2025 09:05
Ой+ написав: Navegantes написав:
Купляючи сьогодні з КЛ в Приваті, погасити потрібно до 25/01/2026. Тобто має бути якийсь "костиль", який допоможе гаситись в грейсі
Власне і свої задіюю повним ходом. Але умовно схема 2 міс свої 2 КЛ можна рахувати, що на свої вже 26%. І можливість вийти час від чачу, а засадити на 3 роки, то якось треба більше сміливості.
Хто не ризикує, той в тюрмі не сидить. 😎
-
Bolt
-
-
- Повідомлень: 3755
- З нами з: 09.11.17
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 288 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: П'ят 05 гру, 2025 09:08
Ой+ написав: Navegantes написав:
Купляючи сьогодні з КЛ в Приваті, погасити потрібно до 25/01/2026. Тобто має бути якийсь "костиль", який допоможе гаситись в грейсі
Власне і свої задіюю повним ходом. Але умовно схема 2 міс свої 2 КЛ можна рахувати, що на свої вже 26%. І можливість вийти час від чачу, а засадити на 3 роки, то якось треба більше сміливості.
Аналогічно використовую свої + КЛ, на різні терміни. Іноді виходить як жонглювання 5-ма кульками)
-
Navegantes
-
-
- Повідомлень: 566
- З нами з: 22.02.23
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 150 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
1
Додано: П'ят 05 гру, 2025 09:09
Bolt написав: Ой+ написав: Navegantes написав:
Купляючи сьогодні з КЛ в Приваті, погасити потрібно до 25/01/2026. Тобто має бути якийсь "костиль", який допоможе гаситись в грейсі
Власне і свої задіюю повним ходом. Але умовно схема 2 міс свої 2 КЛ можна рахувати, що на свої вже 26%. І можливість вийти час від чачу, а засадити на 3 роки, то якось треба більше сміливості.
Хто не ризикує, той в тюрмі не сидить. 😎
Хто в тюрмі не сидить, той на волі
-
Navegantes
-
-
- Повідомлень: 566
- З нами з: 22.02.23
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 150 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|2
|9325
|
|
|0
|9758
|
Пон 28 кві, 2025 22:38
dan74
|
|3
|14589
|
|