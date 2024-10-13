RSS
  #<1 ... 1020102110221023
П'ят 05 гру, 2025 16:43

  angra написав:
  Ой+ написав: Купляю, гашусь в грейсі. У лютому знову купляю ..... гашусь і т.д. .

Щось після ситуації описаної на гілці привата, мене така схема трохи напрягла.

В що там такого напряжного. Скажіть в двух словах будь ласка
П'ят 05 гру, 2025 17:12

  ihorsic написав:
  angra написав:
  Ой+ написав: Купляю, гашусь в грейсі. У лютому знову купляю ..... гашусь і т.д. .

Щось після ситуації описаної на гілці привата, мене така схема трохи напрягла.

В що там такого напряжного. Скажіть в двух словах будь ласка


Приват заблокував клієнту КЛ. Але за що конкретно то неясно.

  won написав:
  Howl написав:
  Примат написав:Бред какой-то
Установите приложение УБКИ, проверьте кредитные рейтинг (бесплатно в мобильном приложении) и историю (раз в год это бесплатно).

Ні, це не проблеми з кред.історією, а бан привату саме за то, що купляються овдп в грейсі, ніколи з грейсу не виходиться і інших покупок з картки немає (або майже немає).
П'ят 05 гру, 2025 21:43

Re: Ринок ОВДП

  angra написав:Приват заблокував клієнту КЛ. Але за що конкретно то неясно.

Он же ему не возможность закрыть кредит погашением ОВГЗ заблокировал. И даже из банка не выгнал. Никакого напряга.
Суб 06 гру, 2025 00:15

  moveton написав:
  angra написав:Приват заблокував клієнту КЛ. Але за що конкретно то неясно.

Он же ему не возможность закрыть кредит погашением ОВГЗ заблокировал. И даже из банка не выгнал. Никакого напряга.

Не знаю практично завжди купую за кредитні правда в довгу. І приват мені постійно пише давай купляй давай ще.... 😃😃😃
Суб 06 гру, 2025 20:27

  ihorsic написав:
  moveton написав:
  angra написав:Приват заблокував клієнту КЛ. Але за що конкретно то неясно.

Он же ему не возможность закрыть кредит погашением ОВГЗ заблокировал. И даже из банка не выгнал. Никакого напряга.

Не знаю практично завжди купую за кредитні правда в довгу. І приват мені постійно пише давай купляй давай ще.... 😃😃

Та сама історія - ще й ліміт самі підвищили!
Суб 06 гру, 2025 22:23

Маю нубське питання до тих, хто достроково продає ВОВДП. Раніше було багато списів зламано щодо потреби декларувати доходи від звичайних ОВДП і консенсус ніби був такий, що при погашенні за спливом терміну декларування опціональне, а от при достроковому продажі ніби вже обов'язкове, хоча і все ще за нульовою ставкою. Це не стосується ВОВДП? Чи ви й так декларуєте доходи, тому для Вас це глобально нічого не змінює? Чи я усе сплутав і позиція податкової змінилася за той час, що я не слідкував за темою?
