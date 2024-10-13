|
|
|
Ринок ОВДП
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 05 гру, 2025 16:43
angra написав: Ой+ написав:
Купляю, гашусь в грейсі. У лютому знову купляю ..... гашусь і т.д. .
Щось після ситуації описаної на гілці привата, мене така схема трохи напрягла.
В що там такого напряжного. Скажіть в двух словах будь ласка
-
ihorsic
-
-
- Повідомлень: 1462
- З нами з: 07.04.10
- Подякував: 36 раз.
- Подякували: 76 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 05 гру, 2025 17:12
ihorsic написав: angra написав: Ой+ написав:
Купляю, гашусь в грейсі. У лютому знову купляю ..... гашусь і т.д. .
Щось після ситуації описаної на гілці привата, мене така схема трохи напрягла.
В що там такого напряжного. Скажіть в двух словах будь ласка
Приват заблокував клієнту КЛ. Але за що конкретно то неясно.
won написав: Howl написав: Примат написав:
Бред какой-то
Установите приложение УБКИ, проверьте кредитные рейтинг (бесплатно в мобильном приложении) и историю (раз в год это бесплатно).
Ні, це не проблеми з кред.історією, а бан привату саме за то, що купляються овдп в грейсі, ніколи з грейсу не виходиться і інших покупок з картки немає (або майже немає).
-
angra
-
-
- Повідомлень: 297
- З нами з: 21.02.11
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 26 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 05 гру, 2025 21:43
angra написав:
Приват заблокував клієнту КЛ. Але за що конкретно то неясно.
Он же ему не возможность закрыть кредит погашением ОВГЗ заблокировал. И даже из банка не выгнал. Никакого напряга.
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 6253
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 85 раз.
- Подякували: 767 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
7
Додано: Суб 06 гру, 2025 00:15
moveton написав: angra написав:
Приват заблокував клієнту КЛ. Але за що конкретно то неясно.
Он же ему не возможность закрыть кредит погашением ОВГЗ заблокировал. И даже из банка не выгнал. Никакого напряга.
Не знаю практично завжди купую за кредитні правда в довгу. І приват мені постійно пише давай купляй давай ще.... 😃😃😃
-
ihorsic
-
-
- Повідомлень: 1462
- З нами з: 07.04.10
- Подякував: 36 раз.
- Подякували: 76 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 06 гру, 2025 20:27
ihorsic написав: moveton написав: angra написав:
Приват заблокував клієнту КЛ. Але за що конкретно то неясно.
Он же ему не возможность закрыть кредит погашением ОВГЗ заблокировал. И даже из банка не выгнал. Никакого напряга.
Не знаю практично завжди купую за кредитні правда в довгу. І приват мені постійно пише давай купляй давай ще.... 😃😃
Та сама історія - ще й ліміт самі підвищили!
-
asti
-
-
- Повідомлень: 4578
- З нами з: 24.11.12
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 762 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Суб 06 гру, 2025 22:23
Маю нубське питання до тих, хто достроково продає ВОВДП. Раніше було багато списів зламано щодо потреби декларувати доходи від звичайних ОВДП і консенсус ніби був такий, що при погашенні за спливом терміну декларування опціональне, а от при достроковому продажі ніби вже обов'язкове, хоча і все ще за нульовою ставкою. Це не стосується ВОВДП? Чи ви й так декларуєте доходи, тому для Вас це глобально нічого не змінює? Чи я усе сплутав і позиція податкової змінилася за той час, що я не слідкував за темою?
-
klug
-
-
- Повідомлень: 8960
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 378 раз.
- Подякували: 1270 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
Додано: Нед 07 гру, 2025 00:02
klug написав:
Маю нубське питання до тих, хто достроково продає ВОВДП. Раніше було багато списів зламано щодо потреби декларувати доходи від звичайних ОВДП і консенсус ніби був такий, що при погашенні за спливом терміну декларування опціональне, а от при достроковому продажі ніби вже обов'язкове, хоча і все ще за нульовою ставкою. Це не стосується ВОВДП? Чи ви й так декларуєте доходи, тому для Вас це глобально нічого не змінює? Чи я усе сплутав і позиція податкової змінилася за той час, що я не слідкував за темою?
Та, вроде, ничего не менялось и никакой специфики военных нет. Согласно НКУ, если доход не налогоблагаемый, то вписывать его в декларацию не обязательно. Также при любых операциях с ОВГЗ не возникает обязательства подавать декларацию - это отдельно прописанное исключение.
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 6253
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 85 раз.
- Подякували: 767 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
7
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|2
|9411
|
|
|0
|9832
|
Пон 28 кві, 2025 22:38
dan74
|
|3
|14671
|
|