Ринок ОВДП
Повідомлення Додано: П'ят 05 гру, 2025 16:43

  angra написав:
  Ой+ написав: Купляю, гашусь в грейсі. У лютому знову купляю ..... гашусь і т.д. .

Щось після ситуації описаної на гілці привата, мене така схема трохи напрягла.

В що там такого напряжного. Скажіть в двух словах будь ласка
Повідомлення Додано: П'ят 05 гру, 2025 17:12

  ihorsic написав:
  angra написав:
  Ой+ написав: Купляю, гашусь в грейсі. У лютому знову купляю ..... гашусь і т.д. .

Щось після ситуації описаної на гілці привата, мене така схема трохи напрягла.

В що там такого напряжного. Скажіть в двух словах будь ласка


Приват заблокував клієнту КЛ. Але за що конкретно то неясно.

  won написав:
  Howl написав:
  Примат написав:Бред какой-то
Установите приложение УБКИ, проверьте кредитные рейтинг (бесплатно в мобильном приложении) и историю (раз в год это бесплатно).

Ні, це не проблеми з кред.історією, а бан привату саме за то, що купляються овдп в грейсі, ніколи з грейсу не виходиться і інших покупок з картки немає (або майже немає).
Повідомлення Додано: П'ят 05 гру, 2025 21:43

Re: Ринок ОВДП

  angra написав:Приват заблокував клієнту КЛ. Але за що конкретно то неясно.

Он же ему не возможность закрыть кредит погашением ОВГЗ заблокировал. И даже из банка не выгнал. Никакого напряга.
Повідомлення Додано: Суб 06 гру, 2025 00:15

  moveton написав:
  angra написав:Приват заблокував клієнту КЛ. Але за що конкретно то неясно.

Он же ему не возможность закрыть кредит погашением ОВГЗ заблокировал. И даже из банка не выгнал. Никакого напряга.

Не знаю практично завжди купую за кредитні правда в довгу. І приват мені постійно пише давай купляй давай ще.... 😃😃😃
Повідомлення Додано: Суб 06 гру, 2025 20:27

  ihorsic написав:
  moveton написав:
  angra написав:Приват заблокував клієнту КЛ. Але за що конкретно то неясно.

Он же ему не возможность закрыть кредит погашением ОВГЗ заблокировал. И даже из банка не выгнал. Никакого напряга.

Не знаю практично завжди купую за кредитні правда в довгу. І приват мені постійно пише давай купляй давай ще.... 😃😃

Та сама історія - ще й ліміт самі підвищили!
Повідомлення Додано: Суб 06 гру, 2025 22:23

Маю нубське питання до тих, хто достроково продає ВОВДП. Раніше було багато списів зламано щодо потреби декларувати доходи від звичайних ОВДП і консенсус ніби був такий, що при погашенні за спливом терміну декларування опціональне, а от при достроковому продажі ніби вже обов'язкове, хоча і все ще за нульовою ставкою. Це не стосується ВОВДП? Чи ви й так декларуєте доходи, тому для Вас це глобально нічого не змінює? Чи я усе сплутав і позиція податкової змінилася за той час, що я не слідкував за темою?
Повідомлення Додано: Нед 07 гру, 2025 00:02

  klug написав:Маю нубське питання до тих, хто достроково продає ВОВДП. Раніше було багато списів зламано щодо потреби декларувати доходи від звичайних ОВДП і консенсус ніби був такий, що при погашенні за спливом терміну декларування опціональне, а от при достроковому продажі ніби вже обов'язкове, хоча і все ще за нульовою ставкою. Це не стосується ВОВДП? Чи ви й так декларуєте доходи, тому для Вас це глобально нічого не змінює? Чи я усе сплутав і позиція податкової змінилася за той час, що я не слідкував за темою?

Та, вроде, ничего не менялось и никакой специфики военных нет. Согласно НКУ, если доход не налогоблагаемый, то вписывать его в декларацию не обязательно. Также при любых операциях с ОВГЗ не возникает обязательства подавать декларацию - это отдельно прописанное исключение.
Повідомлення Додано: Нед 07 гру, 2025 08:09

  AlexTk написав:
  spiridonwot написав:Добрий вечір. Маю питання.
Є необхідність достроково продати ОВДП в Сенс. Можу продати або 234215 по 1061,81, або 235378 по 1046,61. Калькулятор показує, що в першому випадку банк у мене їх викупить по дохідності 16,60 YTM, а у другому - 16,92 YTM. Тобто, мені варто обрати перший варіант з меншою дохідністю продажу для банку?

Цікаве питання. Якщо вважати, що в цій грі у банка і Вас протилежні інтереси, то Ваша логіка має право на існування.
Але я б орієнтувався на свою дохідність, а не на дохідність банку. Особисто моя дохідність YTM по 234215 зараз знижується, хоча і в незначній мірі. Тобто її достроковий продаж для мене є доцільним. Можу припустити, що у Вас ситуація схожа. 235378 у мене немає, тому порівняти їх не можу. Проте, малоймовірно, що по ній дохідність нижче або вона швидко падає. Тому, гадаю, Ваше рішення правильне.

До речі, а ось ще таке запитання для роздумів ))) Наприклад мене не цікавить YTM довгострокових облігацій, а лише SIM, бо купони буду витрачати, то цей SIM змінюється в залежності від дати купівлі - ну приміром якщо купляти перед виплатою купону, чи після? Цікаво, ніхто не проводив такі розрахунки?
Повідомлення Додано: Нед 07 гру, 2025 08:13

  Navegantes написав:
  AlexTk написав:
  spiridonwot написав:Добрий вечір. Маю питання.
Є необхідність достроково продати ОВДП в Сенс. Можу продати або 234215 по 1061,81, або 235378 по 1046,61. Калькулятор показує, що в першому випадку банк у мене їх викупить по дохідності 16,60 YTM, а у другому - 16,92 YTM. Тобто, мені варто обрати перший варіант з меншою дохідністю продажу для банку?

Цікаве питання. Якщо вважати, що в цій грі у банка і Вас протилежні інтереси, то Ваша логіка має право на існування.
Але я б орієнтувався на свою дохідність, а не на дохідність банку. Особисто моя дохідність YTM по 234215 зараз знижується, хоча і в незначній мірі. Тобто її достроковий продаж для мене є доцільним. Можу припустити, що у Вас ситуація схожа. 235378 у мене немає, тому порівняти їх не можу. Проте, малоймовірно, що по ній дохідність нижче або вона швидко падає. Тому, гадаю, Ваше рішення правильне.


Я б додав до задачі дату/ціну купівлі, порахував IRR по обом паперам за час тримання і вибрав би для продажу той, у якого IRR вище.

а що таке IRR ? Це типу розрахунок проценту по SIM чи як?
Повідомлення Додано: Нед 07 гру, 2025 12:40

  1finanсier написав:а що таке IRR ?

Investment return rate. Щоб порахувати дохідність на вкладений капітал. Щоб не мало значення в процесі, дохід отриманий як інвестиційний (від здорожчання паперу), чи купонний (від купонів). Лише результат.
