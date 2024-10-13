Форуми / Фондовий ринок: цінні папери,

індекси, емітенти та інше / Фондовий ринок / Ринок ОВДП Ринок ОВДП + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.

#<1 ... 1021102210231024 Додано: Нед 07 гру, 2025 15:11 1finanсier написав: До речі, а ось ще таке запитання для роздумів ))) Наприклад мене не цікавить YTM довгострокових облігацій, а лише SIM, бо купони буду витрачати, то цей SIM змінюється в залежності від дати купівлі - ну приміром якщо купляти перед виплатою купону, чи після? Цікаво, ніхто не проводив такі розрахунки? До речі, а ось ще таке запитання для роздумів ))) Наприклад мене не цікавить YTM довгострокових облігацій, а лише SIM, бо купони буду витрачати, то цей SIM змінюється в залежності від дати купівлі - ну приміром якщо купляти перед виплатою купону, чи після? Цікаво, ніхто не проводив такі розрахунки?

Разумеется, никто не считал потому, что ответ очевиден. Но можно и посчитать хотя бы на пальцах. Формулу SIM возьмём со странички Привата :



По ней получается, что SIM - это ROI, делённое на количество лет инвестиции. Для примера возьмём бумагу с номиналом 1000 грн и ежегодичным купоном в тоже 1000 грн. Для простоты пренебрежём обычным для практики эффектом падения доходности при приближении погашения (в этом плане SIM тоже зависит от даты покупки, но это отдельная тема) и считаем, что ценообразование бумаги идёт чисто по НКД, т.е. в течение года её цена линейно растёт от 1000 до 2000 грн. Допустим, до погашения остался год. Допустим, что наш капитал - 10к грн.



Если мы покупаем до купона, который прям сейчас, то нам достаётся 5 бумаг по 2к грн. С них мы поимеем 5к грн купона сразу и потом ещё 5к (купон) + 5к (номинал). Значит SIM у нас (5 + 5 + 5 - 10) / 10 / 1 = 50%



Если покупаем сразу после купона, то у нас 10 бумаг по 1к грн. Ничего не получаем сейчас, но через год у нас 10к купона и 10к номинала. SIM: (10 + 10 - 10) / 10 / 1 = 100%



Т.е., как и ожидалось, если из капиталу не давать работать, то ROI у него падает. Интерес-то в чём?



P.S. эти выкладки совершенно не означают, что при любой инвестиционной стратегии для максимизации ROI нужно перед покупкой облигаций замариновать капитал в трёхлитровой банке до момента выплаты очередного купона. Они больше про то, что при покупке где-то в середине, а тем более в конце купонного периода, тратить первый купон полностью - это в плане ROI такое себе. Например, для того, кто хочет доход проедать равномерно, оптимальной стратегией будет реинвестировать НКД, заложенное в первой покупке, после выплаты первого купона. Но, разумеется, раз инвестор так хочет, значит ему это зачем-то нужно. Разумеется, никто не считал потому, что ответ очевиден. Но можно и посчитать хотя бы на пальцах. Формулу SIM возьмём соПо ней получается, что SIM - это ROI, делённое на количество лет инвестиции. Для примера возьмём бумагу с номиналом 1000 грн и ежегодичным купоном в тоже 1000 грн. Для простоты пренебрежём обычным для практики эффектом падения доходности при приближении погашения (в этом плане SIM тоже зависит от даты покупки, но это отдельная тема) и считаем, что ценообразование бумаги идёт чисто по НКД, т.е. в течение года её цена линейно растёт от 1000 до 2000 грн. Допустим, до погашения остался год. Допустим, что наш капитал - 10к грн.Если мы покупаем до купона, который прям сейчас, то нам достаётся 5 бумаг по 2к грн. С них мы поимеем 5к грн купона сразу и потом ещё 5к (купон) + 5к (номинал). Значит SIM у нас (5 + 5 + 5 - 10) / 10 / 1 = 50%Если покупаем сразу после купона, то у нас 10 бумаг по 1к грн. Ничего не получаем сейчас, но через год у нас 10к купона и 10к номинала. SIM: (10 + 10 - 10) / 10 / 1 = 100%Т.е., как и ожидалось, если из капиталу не давать работать, то ROI у него падает. Интерес-то в чём?P.S. эти выкладки совершенно не означают, что при любой инвестиционной стратегии для максимизации ROI нужно перед покупкой облигаций замариновать капитал в трёхлитровой банке до момента выплаты очередного купона. Они больше про то, что при покупке где-то в середине, а тем более в конце купонного периода, тратить первый купон полностью - это в плане ROI такое себе. Например, для того, кто хочет доход проедать равномерно, оптимальной стратегией будет реинвестировать НКД, заложенное в первой покупке, после выплаты первого купона. Но, разумеется, раз инвестор так хочет, значит ему это зачем-то нужно. moveton

Повідомлень: 6254 З нами з: 23.03.18 Подякував: 85 раз. Подякували: 767 раз. Профіль 3 7 ВідповістиЦитата #<1 ... 1021102210231024 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостейМодератори: Ірина_ Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Калькулятор прибутковості ОВДП

yevhen_cfo » П'ят 11 лип, 2025 13:38 2 9427

moveton П'ят 17 жов, 2025 16:10 Валютні ОВДП

dan74 » Пон 28 кві, 2025 22:38 0 9846

dan74 Пон 28 кві, 2025 22:38 Продаж ОВДП

кеннек » Нед 13 жов, 2024 12:40 3 14688

prodigy Нед 13 жов, 2024 18:19