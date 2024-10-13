|
Ринок ОВДП
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 08 гру, 2025 22:36
moveton написав:
В райфівському мобільному додатку є можливість купити облігації, але мінімум 200 шт.
Что уже всего-то 200, а не 350
, тут три недели, как в курсе
. А комиссии это приложение уже заранее показывать научилось?
Хотя-бы, чтобы от 50 ти было бы норм. Как раз кредитный лимит 😎
Bolt
1
Додано: Вів 09 гру, 2025 10:00
Bolt написав:
В райфівському мобільному додатку є можливість купити облігації, але мінімум 200 шт.
Что уже всего-то 200, а не 350
, тут три недели, как в курсе
. А комиссии это приложение уже заранее показывать научилось?
Хотя-бы, чтобы от 50 ти было бы норм. Как раз кредитный лимит 😎
Смысла с Райфом работать нет. Ни в плане экономики, ни в плане оперативности. Посчитайте комиссии. Они б лучше Дию карту сделали.
ВЕСЕЛЬЧАК У
Додано: Вів 09 гру, 2025 10:04
moveton написав:
Торговая сессия работала, но ФИКСа не было. А потом и сессии не стало.
Ну ФИКС - это ж не всё ICU. Правда, у меня ФИКС где-то в 11:10 был. И на покупку и на продажу.
Вот ещё из сегодняшних отзывов:
Баланси на ICU покривилися трохи, fix мені в подвійному обсязі зарахувався і залишок на брокерському дещо більший, ніж мав би бути
Раз засчитался, значит и у этого товарища сегодня был.
Балансы отрегулировали. А то я грешным делом думал вывести свой депозит х2))))
Буду ждать сегодняшней сессии.
ВЕСЕЛЬЧАК У
