Ринок ОВДП
Додати
тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 08 гру, 2025 22:36
moveton написав: Bolt написав:
В райфівському мобільному додатку є можливість купити облігації, але мінімум 200 шт.
Что уже всего-то 200, а не 350
, тут три недели, как в курсе
. А комиссии это приложение уже заранее показывать научилось?
Хотя-бы, чтобы от 50 ти было бы норм. Как раз кредитный лимит 😎
Bolt
Повідомлень: 3771
З нами з: 09.11.17
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 290 раз.
1
Додано: Вів 09 гру, 2025 10:00
Bolt написав: moveton написав: Bolt написав:
В райфівському мобільному додатку є можливість купити облігації, але мінімум 200 шт.
Что уже всего-то 200, а не 350
, тут три недели, как в курсе
. А комиссии это приложение уже заранее показывать научилось?
Хотя-бы, чтобы от 50 ти было бы норм. Как раз кредитный лимит 😎
Смысла с Райфом работать нет. Ни в плане экономики, ни в плане оперативности. Посчитайте комиссии. Они б лучше Дию карту сделали.
ВЕСЕЛЬЧАК У
Повідомлень: 238
З нами з: 24.03.23
- Подякував: 33 раз.
- Подякували: 48 раз.
Додано: Вів 09 гру, 2025 10:04
moveton написав: ВЕСЕЛЬЧАК У написав:
Торговая сессия работала, но ФИКСа не было. А потом и сессии не стало.
Ну ФИКС - это ж не всё ICU. Правда, у меня ФИКС где-то в 11:10 был. И на покупку и на продажу.
Вот ещё из сегодняшних отзывов:
Баланси на ICU покривилися трохи, fix мені в подвійному обсязі зарахувався і залишок на брокерському дещо більший, ніж мав би бути
Раз засчитался, значит и у этого товарища сегодня был.
Балансы отрегулировали. А то я грешным делом думал вывести свой депозит х2))))
Буду ждать сегодняшней сессии.
ВЕСЕЛЬЧАК У
Повідомлень: 238
З нами з: 24.03.23
- Подякував: 33 раз.
- Подякували: 48 раз.
Додано: Вів 09 гру, 2025 12:35
ВЕСЕЛЬЧАК У написав: Bolt написав:
Хотя-бы, чтобы от 50 ти было бы норм. Как раз кредитный лимит 😎
Смысла с Райфом работать нет. Ни в плане экономики, ни в плане оперативности. Посчитайте комиссии. Они б лучше Дию карту сделали.
100 дневный грейс так и подначивает влошиться в ОВГЗ. Но если только можно за кредитные, если нет то ну нафиг.
Bolt
Повідомлень: 3771
З нами з: 09.11.17
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 290 раз.
1
Додано: Вів 09 гру, 2025 12:36
Всім добрий день. Нещодавно зайнявся ОВДП. Підкажіть, як за кредитні гроші в Приваті можна купити ОВДП ? Купляти треба напряму в банку, через додаток? Чи через Дію ? Якщо через Дію, то вибирати треба партнера "Приват" (ні одному випуску ОВДП його там не побачив) чи ІСУ (Кінто, сенс-банк, укргаз і т.д. ) ? дякую за відповідь.
Смок
Повідомлень: 2
З нами з: 09.12.25
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 0 раз.
Додано: Вів 09 гру, 2025 12:51
Смок У веб версії п24.
Ой+
Повідомлень: 7198
З нами з: 19.04.12
- Подякував: 109 раз.
- Подякували: 1143 раз.
2
4
Додано: Вів 09 гру, 2025 12:59
Ой+
А є якесь підводне каміння, окрім того, що необхідно вкластися в грейс період ? в плані, там де банк може нагріти на використанні кредитних коштів ?
Смок
Повідомлень: 2
З нами з: 09.12.25
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 0 раз.
Додано: Вів 09 гру, 2025 13:25
Смок Все ок, але потрібно вкладатися в грейс так чи інакше.А для цього добре мати чим навчитися у відповідний час. Зараз уже по факту купити так, щоб вже наступного місяця отримати виплати, нереально.
Ой+
Повідомлень: 7198
З нами з: 19.04.12
- Подякував: 109 раз.
- Подякували: 1143 раз.
2
4
