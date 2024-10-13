RSS
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
Фондовий ринок
Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
Повідомлення Додано: Пон 08 гру, 2025 22:36

  moveton написав:
  Bolt написав:В райфівському мобільному додатку є можливість купити облігації, але мінімум 200 шт.

Что уже всего-то 200, а не 350, тут три недели, как в курсе. А комиссии это приложение уже заранее показывать научилось?

Хотя-бы, чтобы от 50 ти было бы норм. Как раз кредитный лимит 😎
1
Повідомлення Додано: Вів 09 гру, 2025 10:00

  Bolt написав:
  moveton написав:
  Bolt написав:В райфівському мобільному додатку є можливість купити облігації, але мінімум 200 шт.

Что уже всего-то 200, а не 350, тут три недели, как в курсе. А комиссии это приложение уже заранее показывать научилось?

Хотя-бы, чтобы от 50 ти было бы норм. Как раз кредитный лимит 😎


Смысла с Райфом работать нет. Ни в плане экономики, ни в плане оперативности. Посчитайте комиссии. Они б лучше Дию карту сделали.
Повідомлення Додано: Вів 09 гру, 2025 10:04

  moveton написав:
  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:Торговая сессия работала, но ФИКСа не было. А потом и сессии не стало.

Ну ФИКС - это ж не всё ICU. Правда, у меня ФИКС где-то в 11:10 был. И на покупку и на продажу.

Вот ещё из сегодняшних отзывов:
Баланси на ICU покривилися трохи, fix мені в подвійному обсязі зарахувався і залишок на брокерському дещо більший, ніж мав би бути

Раз засчитался, значит и у этого товарища сегодня был.


Балансы отрегулировали. А то я грешным делом думал вывести свой депозит х2))))
Буду ждать сегодняшней сессии.
Повідомлення Додано: Вів 09 гру, 2025 12:35

  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:
  Bolt написав:
  moveton написав:Что уже всего-то 200, а не 350, тут три недели, как в курсе. А комиссии это приложение уже заранее показывать научилось?

Хотя-бы, чтобы от 50 ти было бы норм. Как раз кредитный лимит 😎


Смысла с Райфом работать нет. Ни в плане экономики, ни в плане оперативности. Посчитайте комиссии. Они б лучше Дию карту сделали.

100 дневный грейс так и подначивает влошиться в ОВГЗ. Но если только можно за кредитные, если нет то ну нафиг.
1
Повідомлення Додано: Вів 09 гру, 2025 12:36

Ринок ОВДП

Всім добрий день. Нещодавно зайнявся ОВДП. Підкажіть, як за кредитні гроші в Приваті можна купити ОВДП ? Купляти треба напряму в банку, через додаток? Чи через Дію ? Якщо через Дію, то вибирати треба партнера "Приват" (ні одному випуску ОВДП його там не побачив) чи ІСУ (Кінто, сенс-банк, укргаз і т.д. ) ? дякую за відповідь.
Повідомлення Додано: Вів 09 гру, 2025 12:51

Смок У веб версії п24.
2
4
Повідомлення Додано: Вів 09 гру, 2025 12:59

Ой+
А є якесь підводне каміння, окрім того, що необхідно вкластися в грейс період ? в плані, там де банк може нагріти на використанні кредитних коштів ?
Повідомлення Додано: Вів 09 гру, 2025 13:25

Смок Все ок, але потрібно вкладатися в грейс так чи інакше.А для цього добре мати чим навчитися у відповідний час. Зараз уже по факту купити так, щоб вже наступного місяця отримати виплати, нереально.
2
4
