moveton написав:
Что уже всего-то 200, а не 350, тут три недели, как в курсе. А комиссии это приложение уже заранее показывать научилось?
Хотя-бы, чтобы от 50 ти было бы норм. Как раз кредитный лимит 😎
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 08 гру, 2025 22:36
Додано: Вів 09 гру, 2025 10:00
Смысла с Райфом работать нет. Ни в плане экономики, ни в плане оперативности. Посчитайте комиссии. Они б лучше Дию карту сделали.
Додано: Вів 09 гру, 2025 10:04
Балансы отрегулировали. А то я грешным делом думал вывести свой депозит х2))))
Буду ждать сегодняшней сессии.
Додано: Вів 09 гру, 2025 12:35
100 дневный грейс так и подначивает влошиться в ОВГЗ. Но если только можно за кредитные, если нет то ну нафиг.
Додано: Вів 09 гру, 2025 12:36
Ринок ОВДП
Всім добрий день. Нещодавно зайнявся ОВДП. Підкажіть, як за кредитні гроші в Приваті можна купити ОВДП ? Купляти треба напряму в банку, через додаток? Чи через Дію ? Якщо через Дію, то вибирати треба партнера "Приват" (ні одному випуску ОВДП його там не побачив) чи ІСУ (Кінто, сенс-банк, укргаз і т.д. ) ? дякую за відповідь.
Додано: Вів 09 гру, 2025 12:59
Ой+
А є якесь підводне каміння, окрім того, що необхідно вкластися в грейс період ? в плані, там де банк може нагріти на використанні кредитних коштів ?
Додано: Вів 09 гру, 2025 13:25
Смок Все ок, але потрібно вкладатися в грейс так чи інакше.А для цього добре мати чим навчитися у відповідний час. Зараз уже по факту купити так, щоб вже наступного місяця отримати виплати, нереально.
Додано: Вів 09 гру, 2025 14:56
Намагаюся поповнити ICU з Прихвата через Портмоне у застосунку на Android - у результаті видає "Невірний код". Пробував двічі - той самий результат. Ліміти підняті, дані введені правильно, картка зареєстрована у ICU, сума невелика - тестова. Підкажіть чи це відома проблема і у чому причина.
Додано: Вів 09 гру, 2025 16:12
2 грудня закинув через Портмоне без проблем з кредитки Привата
