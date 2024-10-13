|
Ринок ОВДП
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 09 гру, 2025 16:38
klug написав:
Намагаюся поповнити ICU з Прихвата через Портмоне у застосунку на Android - у результаті видає "Невірний код". Пробував двічі - той самий результат. Ліміти підняті, дані введені правильно, картка зареєстрована у ICU, сума невелика - тестова. Підкажіть чи це відома проблема і у чому причина.
Регистрация в ICU не имеет значения. Она уже только потом применяется, когда Портмоне будем им деньги переводить. Не то, чтобы известна именно эта проблема, но у меня бывало, что такое пополнение плюётся невнятными ошибками, но через Дию с той же карты тут же облигации покупаются, а через месяц и это пополнение без проблем. Вероятно, нечто преходящее со стороны Портмоне. Должен сказать, что полчаса назад у меня пополниться так получилось (по крайней мере с карты списали) и с Привата в т.ч.
moveton
- Повідомлень: 6259
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 85 раз.
- Подякували: 768 раз.
Профіль
Додано: Вів 09 гру, 2025 16:58
Смок написав:Ой+
А є якесь підводне каміння, окрім того, що необхідно вкластися в грейс період ? в плані, там де банк може нагріти на використанні кредитних коштів ?
ХЗ. Граю в довгострок. Тож грейсом покрию тільки з 50 днів, далі кредитку вааласними будуа гасити. Хіба в Райфі, в кінці наступноого місяця(буде акція) можна бути зняти гроші на стодений грейс без комісії. Хоча влазив тільки на частину кредитного ліміту, з якою сам, в разі чого, зможу справитись.
Bolt
- Повідомлень: 3772
- З нами з: 09.11.17
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 291 раз.
Профіль
