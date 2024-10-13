RSS
Повідомлення Додано: Вів 16 гру, 2025 17:57

  moveton написав:
  mogicanin1986 написав:Шановне добродії, поділіться будь ласка думками, а саме: який прибуток має ІСУ з гнучкого Фікса?
Наскільки я розумію, брокер має прибуток за рахунок спреда, чи є ще якійсь варіанти? ІСУ ж не благодійна організація?)

Доходность ФИКСа 16% YTM. Доходность UA4000237424, если его брать, например, в Сенсе - 17.40%. Кажется, что разницы маловато для прибыли?

Якщо достроково продавати фікс краще ніж в Сенсі? Тобто ІСУ купує ці ОВДП в Сенсі за рахунок коштів інвесторів з фікса і має прибуток бо тримає ці ОВДП на довгострок? Так?
Повідомлення Додано: Вів 16 гру, 2025 17:59

Re: Ринок ОВДП

Re: Ринок ОВДП

  WallNutPen написав:Безусловно если вы эту облигацию вы додержите до погашения - то по итогу весь доход получите вы (ну за минусом той суммы котрую вы заплатили ИКУ при покупке бумаги по завышенной цене - ведь у других торговцев эта бумага стоит дешевле)

Вот эта "той суммы котрую вы заплатили ИКУ при покупке бумаги по завышенной цене" (точнее, дельты между ценой ICU и обычной рыночной) и есть прибыль ICU. Сколько там платит Минфин как раз не важно.
Повідомлення Додано: Вів 16 гру, 2025 18:05

  moveton написав:
  WallNutPen написав:Безусловно если вы эту облигацию вы додержите до погашения - то по итогу весь доход получите вы (ну за минусом той суммы котрую вы заплатили ИКУ при покупке бумаги по завышенной цене - ведь у других торговцев эта бумага стоит дешевле)

Вот эта "той суммы котрую вы заплатили ИКУ при покупке бумаги по завышенной цене" (точнее, дельты между ценой ICU и обычной рыночной) и есть прибыль ICU. Сколько там платит Минфин как раз не важно.

Так а який же це прибуток ІСУ якщо коли достроково продаєш фікс навіть через день отримуєш всю суму на яку купив та й ще прибуток 44 копійки з 1 шт Фікса? Вродь мій лише прибуток
Повідомлення Додано: Вів 16 гру, 2025 18:08

Re: Ринок ОВДП

Re: Ринок ОВДП

  mogicanin1986 написав:Якщо достроково продавати фікс краще ніж в Сенсі? Тобто ІСУ купує ці ОВДП в Сенсі за рахунок коштів інвесторів з фікса і має прибуток бо тримає ці ОВДП на довгострок? Так?

Вряд ли ICU покупает именно у Сенса :mrgreen: Но это детали. Прибыль ICU получает потому, что покупает на рынке дешевле, а продаёт своим клиентам дороже. Выкупает оно у клиентов тоже дороже, но уже в меньшей степени. Дельтой между первым и вторым получается прибыль - где-то 1.5% годовых, наверное (ХЗ по какой цене ICU на рынке купить удаётся). Называть это "бо тримає ці ОВДП на довгострок", наверное, скорее неправильно потому, что бумаги скорее постоянно в движении: у одного выкупили, другому перепродали. Да и в целом для понимании источника прибыльности оно ни о чём.

  mogicanin1986 написав:Так а який же це прибуток ІСУ якщо коли достроково продаєш фікс навіть через день отримуєш всю суму на яку купив та й ще прибуток 44 копійки з 1 шт Фікса? Вродь мій лише прибуток

Это не так сравнивать надо. Нужно следить, как меняется BID на рынке. И тогда будет видно, что BID у ICU прирастает на 44 копейки в день, а на рынке, грубо, только на 43. Вот эту ежедневную разницу, помноженную на количество дней до погашения, ICU и имеет.
Повідомлення Додано: Вів 16 гру, 2025 18:20

Re: Ринок ОВДП

Re: Ринок ОВДП

а купоны по Фиксу кто получает? текущий держатель или ИКУ?
Повідомлення Додано: Вів 16 гру, 2025 18:21

  Кащей написав:а купоны по Фиксу кто получает? текущий держатель или ИКУ?

Фикс - это просто UA4000237424. Купон и погашение, как и для всех остальных бумаг, перечисляются в ДУ ICU и от него текущему владельцу. Как иначе-то?
