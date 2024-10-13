RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 1027102810291030
Повідомлення Додано: Чет 18 гру, 2025 13:46

  Andrew75 написав:Колеги, а не знаєте, що це сьогодні з ICU? В додаток не пускає, торги досі не відкрили.

Бот пишет:
Спостерігаємо тимчасові технічні проблеми з торговою сесією. Наші фахівці працюють над відновленням торгів у найближчий час.

Про відновлення сесії повідомимо окремим повідомленням.

Частое для ICU дело. До завтра починятся, наверное. Или не до завтра :wink:
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6305
З нами з: 23.03.18
Подякував: 86 раз.
Подякували: 772 раз.
 
Профіль
 
3
7
Повідомлення Додано: Чет 18 гру, 2025 14:12

  Andrew75 написав:В додаток не пускає, торги досі не відкрили.

В додаток впустило, але торги закриті і у портфелі пусто. Стабільність, надійність, прогнозованість :lol:
klug
 
Повідомлень: 8974
З нами з: 18.08.14
Подякував: 382 раз.
Подякували: 1272 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Чет 18 гру, 2025 14:34

del
Востаннє редагувалось busypit в Чет 18 гру, 2025 14:40, всього редагувалось 1 раз.
busypit
 
Повідомлень: 1159
З нами з: 03.09.09
Подякував: 9 раз.
Подякували: 143 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 18 гру, 2025 14:35

Andrew75 я вже приблизно тиждень спостерігаю таку картину, постійно торги закриті
allforshrimp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 18.12.25
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 18 гру, 2025 14:37

  Andrew75 написав:Колеги, а не знаєте, що це сьогодні з ICU? В додаток не пускає, торги досі не відкрили.

  Andrew75 написав:Колеги, а не знаєте, що це сьогодні з ICU? В додаток не пускає, торги досі не відкрили.

Телеграмм канал @ICUTradeSupportBot (ссылка на нено есть в приложении ICU в кнопке "відкрити" в окне "торгівельна сесія закрита" ссылается на проблемы "хмарних сервісів Cloudfare".
При этом на страничке "проблем Cloudfare" (которую сама же ICU рекомендует отслеживать) ни о каких проблемах в Киеве, Украине не упоминается.
Уже не первый раз ICU с таким видом не работает. Причем в прошлый раз клиенты отписывались, что многие опнрации в тот день "двоились".
У финансы.юа тоже проблемы при попытке вам ответить.
busypit
 
Повідомлень: 1159
З нами з: 03.09.09
Подякував: 9 раз.
Подякували: 143 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 18 гру, 2025 15:12

  spiridonwot написав:Я правильно розумію, що
1. РД встановлюється до кожної картки свій?
2. РД=дата укладання договору в інформації про рахунок конкретної картки?
3. І щодо загального грейсу, він рахується як днів до кінця місяця, в якому почались витрати, плюс до РД наступного місяця? Тобто, якщо в мене у RED РД 6 числа, то мені її краще закрити і відкрити нову в останніх числах місяця для отримання максимального грейсу?

1. Так.
2. Так.
3. Ні. Грейс-період (пільговий відсоток) - 2 місяці від РД до РД. У вашому випадку витрати, які проведені (саме проведені по рахунку, а не здійснені за допомогою картки) по картці до 6 грудня (з 7 листопада по 6 грудня) необхідно погасити до 6 січня. Витрати, які проведені після 6 грудня (за період з 7 грудня по 6 січня) необхідно загасити до 6 лютого, щоб залишатися із пільговим %.
Ну і комісія 100 грн на заборгованість в РД від 50 грн незалежно від дати її виникнення (навіть в РД)
busypit
 
Повідомлень: 1159
З нами з: 03.09.09
Подякував: 9 раз.
Подякували: 143 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 18 гру, 2025 15:18

  allforshrimp написав:Andrew75 я вже приблизно тиждень спостерігаю таку картину, постійно торги закриті

Ну не настолько в ICU плохо. Конечно, если не в торговый день приходить, то так и будет. А так с прошлого вторника и до вчера включительно всё работало, как положено.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6305
З нами з: 23.03.18
Подякував: 86 раз.
Подякували: 772 раз.
 
Профіль
 
3
7
  #<1 ... 1027102810291030
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Калькулятор прибутковості ОВДП
yevhen_cfo » П'ят 11 лип, 2025 13:38
2 10018
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 жов, 2025 16:10
moveton
Валютні ОВДП
dan74 » Пон 28 кві, 2025 22:38
0 10337
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 кві, 2025 22:38
dan74
Продаж ОВДП
кеннек » Нед 13 жов, 2024 12:40
3 15250
Переглянути останнє повідомлення
Нед 13 жов, 2024 18:19
prodigy

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (6864)
18.12.2025 15:26
Ринок ОВДП (10297)
18.12.2025 15:18
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.