Ринок ОВДП
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 19 гру, 2025 17:02
J написав: moveton написав:
, Не вижу проблем и ограничений.
а нет проблем в том что сума оборота по счету за 3 года получится в 3 раза больше чем сумма в справке о доходах за 3 года ?
Оборот за три года, как минимум, в этих банках не считают. Если за месяц не напереводишь больше, чем в справках за несколько лет, то всё пропустят. А на переводы себе, кажется, вообще финмон у них не агрится. Вот если другому физику отправить больше 400к в месяц, тогда интереснее.
moveton
Повідомлень: 6318
З нами з: 23.03.18
Подякував: 86 раз.
Подякували: 775 раз.
Профіль
Додано: П'ят 19 гру, 2025 17:04
moveton написав:
Сенс учитывает в лимит только переводы другим физикам, да и те не всегда.
Постійна проблема, припустимо в цьому місяці є потреба погасити 250000грн кредитного ліміту на рахунках дружини, основні папери які доцільно достроково продати цього місяця - на мені. Раніше, працюючи переважно із Сенсом та ПУМБ, мав проблеми. Чомусь вважав, що МОНО до 20000грн/місяць. Тепер, дякуючи Вам та шановному spiridonwot
буду активно використовувати МОНО (обом +1 в карму! Дякую!
)
VASH
Повідомлень: 768
З нами з: 26.10.09
Подякував: 154 раз.
Подякували: 166 раз.
Профіль
Додано: П'ят 19 гру, 2025 17:30
spiridonwot написав:
Де ви бачите ось цей Сенс ліміт?
Картка Сенс - Ліміти - перекази клієнтам банку та в інші банки за IBAN та за номером картки" - 100000грн/місяць
+1
Востаннє редагувалось VASH
в П'ят 19 гру, 2025 17:39, всього редагувалось 3 разів.
VASH
Повідомлень: 768
З нами з: 26.10.09
Подякував: 154 раз.
Подякували: 166 раз.
Профіль
Додано: П'ят 19 гру, 2025 17:32
VASH написав:
Раніше, працюючи переважно із Сенсом та ПУМБ, мав проблеми. ,
що там за проблеми ?
J
Повідомлень: 6034
З нами з: 19.01.08
Подякував: 24 раз.
Подякували: 329 раз.
Профіль
Додано: П'ят 19 гру, 2025 17:35
Райф по памяти тоже можно использовать для бесплатных айбанов в пределах лимита 100 тыс. на свои счета в других банках и счета других клиентов также в другие банки по айбан. Или что то изменилось?
Алексей77
Повідомлень: 2048
З нами з: 04.12.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 42 раз.
Профіль
Додано: П'ят 19 гру, 2025 17:41
J Не пускали більше 100000грн/місяць на іншого фізика (дружину)
VASH
Повідомлень: 768
З нами з: 26.10.09
Подякував: 154 раз.
Подякували: 166 раз.
Профіль
Додано: П'ят 19 гру, 2025 17:52
VASH написав: moveton написав:
Сенс учитывает в лимит только переводы другим физикам, да и те не всегда.
Постійна проблема, припустимо в цьому місяці є потреба погасити 250000грн кредитного ліміту на рахунках дружини, основні папери які доцільно достроково продати цього місяця - на мені. Раніше, працюючи переважно із Сенсом та ПУМБ, мав проблеми. Чомусь вважав, що МОНО до 20000грн/місяць. Тепер, дякуючи Вам та шановному spiridonwot
буду активно використовувати МОНО (обом +1 в карму! Дякую!
)
Райф займається такою маячнею, лімітуючи СЕП-перекази між власними рахунками клієнта у різних банках. Нещодавно робив такий переказ, не пропустили - "Платіж потрапив на додаткову перевірку. Для підтвердження очікуйте на дзвінок від банку". При цьому ніякого дзвінка не відбувається; добре, що кошти майже відразу повернули. Зробив P2P, пройшов без проблем. Повідомили, що "платежі саме за реквізитами зазвичай потрапляють на додаткову перевірку", а раніше кивали на P2P. Не змогли мені фахово пояснити, як переказ між власними рахунками у різних банках може бути "неналежним".
Navegantes
Повідомлень: 584
З нами з: 22.02.23
Подякував: 15 раз.
Подякували: 151 раз.
Профіль
Додано: П'ят 19 гру, 2025 18:00
Navegantes
Перевод был 100 тыс. из Райфа по айбану на свой\чужой счет в другом банке и его не пропустили?
Алексей77
Повідомлень: 2048
З нами з: 04.12.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 42 раз.
Профіль
Додано: П'ят 19 гру, 2025 18:05
Алексей77 написав:Navegantes
Перевод был 100 тыс. из Райфа по айбану на свой\чужой счет в другом банке и его не пропустили?
Переказ був на суму менше 3 тис грн, на свій рахунок у іншому банку
Navegantes
Повідомлень: 584
З нами з: 22.02.23
Подякував: 15 раз.
Подякували: 151 раз.
Профіль
