Ринок ОВДП
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 19 гру, 2025 21:08
VASH написав:
Тобто, в принципі, картка Cameleon може бути використана і в «режімі» традиційних Red 2 та АТБ від Сенсу, але має більші функціональні можливості.
Их не очень корректно сравнивать. RED позволяет до второй РД ничего не платить, кроме РКО, а на Хамоне нужно 5%, но заплатить уже в первую. Каждый сам себе считает что ему выгоднее и удобнее.
VASH написав:
Розумію, що мабуть питання треба було піднімати у темі Сенс, але "наші питання" (6211 за кредитні) досить специфічні.
А какая тут специфика? Покупка, как покупка. Сенс на такое пока смотрит исключительно положительно.
VASH написав:
Так в мене і так вже відкита картка Cameleon на дружину, саме за неї я й "допитував" гуру цілу сторінку. Які можливості вона надає щодо обходу лімітів?
"на дружину" с отдельным счётом и "Доп. картка на імʼя дружини" - это две большие разницы
Но вторую я бы тоже обходом лимитов не назвал.
3
7
Додано: П'ят 19 гру, 2025 21:23
moveton написав:
Их не очень корректно сравнивать. RED позволяет до второй РД ничего не платить, кроме РКО, а на Хамоне нужно 5%, но заплатить уже в первую.
Знову не порозуміння, а як же:
Navegantes написав:
Сьогодні ви відкрили карту з КЛ, запустили "наші питання" на 49 895 грн. 19/01/2026 з вас спишуть 100 грн РКО + якісь копійки. З'явиться 5 % мін платежу, який вам потрібно буде погасити до 19/02/2026
, і так далі до наступної РД. Якщо є вільні 50к на 19/01/2026, 19/02/2026 (тобто на РД) і ви бажаєте уникнути РКО, можете погасити заборгованість.
Додано: П'ят 19 гру, 2025 21:25
moveton написав: VASH написав:
Тобто, в принципі, картка Cameleon може бути використана і в «режімі» традиційних Red 2 та АТБ від Сенсу, але має більші функціональні можливості.
Их не очень корректно сравнивать. RED позволяет до второй РД ничего не платить, кроме РКО, а на Хамоне нужно 5%, но заплатить уже в первую. Каждый сам себе считает что ему выгоднее и удобнее.
VASH написав:
Розумію, що мабуть питання треба було піднімати у темі Сенс, але "наші питання" (6211 за кредитні) досить специфічні.
А какая тут специфика? Покупка, как покупка. Сенс на такое пока смотрит исключительно положительно.
Чому на Хамоні треба заплатити 5 % у першу РД? Чи у нас різні розуміння поняття "перша РД"?
Дата відкриття картки - 19/12/2025
Перша РД - 19/01/2026 - розрахунок 5 % мін платежу від суми заборгованості
Друга РД - 19/02/2026 - до цієї дати мінплатіж має бути внесено.
Додано: П'ят 19 гру, 2025 21:29
Navegantes написав:
Чому на Хамоні треба заплатити 5 % у першу РД? Чи у нас різні розуміння поняття "перша РД"?
Дата відкриття картки - 19/12/2025
Перша РД - 19/01/2026 - розрахунок 5 % мін платежу від суми заборгованості
Друга РД - 19/02/2026 - до цієї дати мінплатіж має бути внесено.
А у него МОП не в первую? Тогда пардон за то, что обманул. Правда, если его постоянно в кредите держать, то всё равно каждый месяц будет, кроме первого.
Додано: П'ят 19 гру, 2025 21:34
moveton написав: Navegantes написав:
Чому на Хамоні треба заплатити 5 % у першу РД? Чи у нас різні розуміння поняття "перша РД"?
Дата відкриття картки - 19/12/2025
Перша РД - 19/01/2026 - розрахунок 5 % мін платежу від суми заборгованості
Друга РД - 19/02/2026 - до цієї дати мінплатіж має бути внесено.
А у него МОП не в первую? Тогда пардон за то, что обманул. Правда, если его постоянно в кредите держать, то всё равно каждый месяц будет, кроме первого.
Якщо постійно в кредиті, то так - щомісяця, за виключенням першого. Якщо на якусь РД кредит погашено для уникнення РКО, то все починається знову. У мене, наприклад, РД по Хамону 1-е число. Я 31/10 загасився в нуль, вирішив "наші питання" і 01/11 (РД) списало лише 0,39 грн. А от вже 01/12 списало РКО + 0,39 грн, а також нарахували 5 %, які маю сплатити до 01/01/26
Додано: П'ят 19 гру, 2025 21:43
Нарешті все зрозуміло, ще раз дякую фахівцям.
vadymbanker написав:
VASH написав:Алексей77 За власним неодноразовим досвідом при достроковому продажі у Сенсі гроші (після подання заявки на продаж) з’являються практично зразу та доступні для подальшого перерахування. За цим критерієм (оперативність) Сенс кращий, ще б не їх жорсткі обмеження на перекази клієнтам банку та в інші банки за IBAN та за номером картки.
Для мене ці обмеження основна проблема - інвестовані значні суми на мої рахунки та рахунки дружини (в тому числі й за рахунок кредитних коштів). Виникає досить часто проблема перекидання грошей між власними рахунками та рахунками дружини. На теперішній час використовую переважно рахунки Сенсу (безкоштовні вихідні за IBAN) та ПУМБ (безкоштовні вихідні р2р). В обох банках обмеження на місяць на суми.
Є ще рахунки у Моно, але там наче обмеження 20000грн/місяць. Може хто порадить ще прийнятні банки. Сутність питання: припустимо гроші на рахунку в ІКУ, завдання вивести їх на рахунок в банку з можливістю подальшого оперативного безкоштовного перерахування (хоч за IBAN, хоч р2р). Буду вдячний за підказку.
Доп. картка хамелеон на імʼя дружини, все відкривається в застосунку. Ви повністю зможете обійти ліміти.
Продаєте облігації на хамелеон, дружина баче баланс хамелеона у себе автоматом, далі вона погашає свою кредитку і в сенсі і будь де.
vadymbanker написав:
Продаєте облігації на хамелеон, дружина баче баланс хамелеона у себе автоматом, далі вона погашає свою кредитку і в сенсі і будь де.
Такое погашение кредитки - это перевод со счёта мужа на счёт жены (если, конечно, кредитка уже на её счёте). Сенс такое в лимит перевода на другого физика не считает? Забавно.
moveton написав: vadymbanker написав:
Продаєте облігації на хамелеон, дружина баче баланс хамелеона у себе автоматом, далі вона погашає свою кредитку і в сенсі і будь де.
Такое погашение кредитки - это перевод со счёта мужа на счёт жены (если, конечно, кредитка уже на её счёте). Сенс такое в лимит перевода на другого физика не считает? Забавно.
Не считает, в этом то и дело.
vadymbanker написав:
Продаєте облігації на хамелеон, дружина баче баланс хамелеона у себе автоматом, далі вона погашає свою кредитку і в сенсі і будь де.
Все начебто чудово, тільки у Хамелеону на сто відсотків використаний кредитний ліміт. А гасити кредитні кредитними зрозуміло не дасть.
Доречі, а чому не дало купити на Хамелеон на повну - поповнив її трохи із іншої картки (щоб було на 50шт паперу), пустило платежем через Дію тільки 49шт (49тищ із копійками), ще одну був вимушений купувати на наступний день окремо.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
