Додано: П'ят 19 гру, 2025 22:34
Додано: П'ят 19 гру, 2025 23:56
У меня кредитный лимит на кредитках, а хамелеон дебетный без кред. лимита для удобства. Причем у меня максимальный кредитный лимит.
Додано: Суб 20 гру, 2025 00:01
Говорил с высоким специалистом Сенса в Киеве, спрашивал как Банку выгодно за кредитные позволять продавать овгз, ответил, что каждый 8-10 клиент забывает погасить кредитку или не докладывает достаточно собственных для маленьких процентов в РД, Банк списывает очень приличные проценты… Мой друг погасил кредитку вовремя, сняли 2.25 процентов, а у него было всего 2грн собственных, сняло ₴7500 процентов в следующий РД, ничего невозможно было поделать. Пришлось проглотить.
Еще один знакомый попал из-за ICU, выводил два дня досрочку, не смог в Сенс вовремя погаситься.
Один раз в год есть вероятность попасть на проценты. Блекауты, кибератаки, сбои, ВОЙНА и тд.
