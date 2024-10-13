Говорил с высоким специалистом Сенса в Киеве, спрашивал как Банку выгодно за кредитные позволять продавать овгз, ответил, что каждый 8-10 клиент забывает погасить кредитку или не докладывает достаточно собственных для маленьких процентов в РД, Банк списывает очень приличные проценты… Мой друг погасил кредитку вовремя, сняли 2.25 процентов, а у него было всего 2грн собственных, сняло ₴7500 процентов в следующий РД, ничего невозможно было поделать. Пришлось проглотить. Еще один знакомый попал из-за ICU, выводил два дня досрочку, не смог в Сенс вовремя погаситься. Один раз в год есть вероятность попасть на проценты. Блекауты, кибератаки, сбои, ВОЙНА и тд.
VASH написав:Все начебто чудово, тільки у Хамелеону на сто відсотків використаний кредитний ліміт. А гасити кредитні кредитними зрозуміло не дасть.
Если все карты, на которые возможна семейная допка, в том числе дебетки, в кредите, тогда этот способ не очень, конечно.
За Вашим посиланням семейная допка зазначено "У Sense SuperApp можна об'єднати близьких у Sense Сім'ю та випустити додаткові картки для зручного керування спільним бюджетом. Додаткові картки можна випустити до карток АТБ, Caméléon, Red 2.0, Red Cash, White, Black і Graphite." З них три останні - Дебетові картки. От на таких картках (яка є у мене та дружини в наявності і реалізую в понеділок (коли буде персональний менеджер) програму "Сімейні картки". Всім дяка за активне обговорення!
1finanсier написав:Панове, цікавить таке питання - чи ICU дасть змогу мені продати мій Гнучкий Фікс 24го грудня - у день виплати купону по ній? І якщо так, за якою ціною буде продаж - 24.12 ще по 1103 чи вже по 1022?
Скоріш за все дадуть, по 1022,5
Ну це якщо взагалі дадуть змогу продати у день виплат купону. Чи у вас є досвід, що ICU в день виплат купону дає можливість клієнту продати ці ОВДП?
1finanсier написав:Ну це якщо взагалі дадуть змогу продати у день виплат купону. Чи у вас є досвід, що ICU в день виплат купону дає можливість клієнту продати ці ОВДП?
А чем день выплаты промежуточного купона такой особенный, что ожидается, что оно может быть не так? Это ж не день погашения, в который, наверное, уже не получится, но и то не факт.
В день погашення ви не зможете продати папери, бо вони вже будуть у статусі "Відбувається розрахунок погашення", а за день до погашення, в день виплати купону - будь-ласка. Потрібно лише аби у ICU не було "тимчасових технічних труднощів", які останнім часом є явищем нерідкісним.