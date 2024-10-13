Форуми / Фондовий ринок: цінні папери,

"доходи від цінних паперів Мінфіну" - код 129. Это купон.

"Інвестиційний прибуток від операцій з борговими зобов'язаннями НБУ та з державними цінними паперами" - код 183. Инвестприбыль и есть. Обычно при продаже возникает, но может быть и при погашении.



Если не такие операции по факту были, значит дилер не те коды ставит. Это тоже бывает.



mogicanin1986 написав: які ще боргові зобов'язання? які ще боргові зобов'язання?

Все варианты 183 интересуют? ГуглоИИ выводит такое и оно похоже на правду:

Боргові зобов'язання Національного банку України (НБУ) – це зобов'язання перед фінансовими установами та урядом, що виникають, зокрема, через операції з

обов'язковими резервами банків (кошти, які комерційні банки тримають на рахунках у НБУ), а також через операції управління валютними резервами (наприклад, випуск ОВДП, що є боргом держави) та інші інструменти монетарної політики, спрямовані на підтримку цінової стабільності та ліквідності банківської системи.



Основні типи боргових зобов'язань НБУ:

- Зобов'язання за обов'язковими резервами: Комерційні банки зобов'язані тримати частину своїх коштів (депозитів) у вигляді резервів на коррахунках у НБУ. Цей інструмент впливає на ліквідність і кредитування, а зобов'язання НБУ виникає в моменти, коли банки можуть ці резерви використовувати або коли НБУ встановлює правила їх формування.

- Операції з державними цінними паперами (ОВДП): НБУ може випускати облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) для залучення коштів, що є формою державного боргу, яким управляє НБУ, але це переважно функція Міністерства фінансів. Проте, НБУ може купувати ці папери на вторинному ринку, впливаючи на їхню дохідність, а також проводити операції з їх розміщення.

- Зобов'язання перед міжнародними партнерами: Це зобов'язання перед МВФ, Світовим Банком та іншими установами, пов'язані з міжнародною фінансовою допомогою для підтримки платіжного балансу та резервів України.

- Операції на міжбанківському ринку: Через операції рефінансування НБУ може надавати ліквідність банкам, що також створює зобов'язання, які погашаються згодом.

[/quote]

