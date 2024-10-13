RSS
Ринок ОВДП
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Повідомлення Додано: Пон 22 гру, 2025 20:36

  SAndriy1 написав: Втягиваешься, следить начинаешь за котировками, даты погашений не пропустить - это все время, которого сильно не хватает.

Ті, хто купує за кредитні, знаходять час щоб і слідкувати і гасити кредит вчасно. Це по суті являється тією роботою за яку вони отримують скромну винагороду.
Повідомлення Додано: Пон 22 гру, 2025 21:55

  VASH написав:
  SAndriy1 написав:Вопрос не в нескольких кликах, если уж быть точным. Втягиваешься, следить начинаешь за котировками, даты погашений не пропустить - это все время, которого сильно не хватает.

Таке враження наче вас (такого зайнятого) тут всі нав’язливо та настирливо агітують займатися такими дрібницями. Кожен приймає рішення особисто.

Якщо ви читали моє повідомлення, то я там запитав скільки на цьому можна заробити! Мене агітувати не потрібно - я купляю за свої)))
Повідомлення Додано: Вів 23 гру, 2025 04:39

  moveton написав:Ухты. Мне казалось, что у него только перед погашением так закрывают. Нужно будет в мае полюбопытствовать. А оно у него выглядит, как пропадание пункта продажи или нужно прям продать и получить ошибку, если продажа закрыта?

  1finanсier написав:Тому я і питав про такий ньюанс але стосовно ICU- у людей у яких був реальний досвід продажу ОВДП в день виплати купону по ним.

Ну тогда, если волноваться конкретно за Фикс, полная неизвестность :mrgreen: С времён, когда эта акция появилась, по 237424 купона не было ещё. Скоро проверим.

Думаю все ж механізм саме в ICU що по фіксу, що по іншим ОВДП однаковий, тому цікавить досвід людей, які намагались продати будь яку ОВДП в ICU в день виплати купону, а не тільки у Фікса
Стосовно Сенсу, то коли заходиш на обрану ОВДП, там зверху буде плашка з попередженням.
Повідомлення Додано: Вів 23 гру, 2025 14:01

Таке враження наче вас (такого зайнятого) тут всі нав’язливо та настирливо агітують займатися такими дрібницями. Кожен приймає рішення особисто.[/quote]
Якщо ви читали моє повідомлення, то я там запитав скільки на цьому можна заробити! Мене агітувати не потрібно - я купляю за свої)))[/quote]

Заробіток такий самий як за свої)) хіба за мінусом 1 дня розміщення на місяць
Повідомлення Додано: Сер 24 гру, 2025 10:47

Re: Ринок ОВДП

Господа, по опыту приват когда вечером 25 числа еще можно погасить без последствий?
Повідомлення Додано: Сер 24 гру, 2025 11:04

  Алексей77 написав:Господа, по опыту приват когда вечером 25 числа еще можно погасить без последствий?


viewtopic.php?p=5917337#p5917337
Повідомлення Додано: Сер 24 гру, 2025 11:30

  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:А что за Фикс волноваться? В день выплаты купона, а именно 24.12.25, цена бумаги упадёт на стоимость купона в 85,50 грн за минусом ежедневного бонуса для счастливых обладателей (что-то около 0,45 грн плюс-минус на 1 штуке). Прогнозная цена продажи Фикса на 24.12.25 - 1022,51 грн плюс-минус.
Вывод: хоть в день выплаты купона, хоть за день, хоть после, вы не заработаете в день больше ежедневного бонуса :D

Волнение я так понимаю в том, чтобы не пролететь с погашением кредита с РД недалеко от 24го (Приват?). Тут может получиться настолько "не заработаете в день больше ежедневного бонуса", что за месяц в минус уйти.

  1finanсier написав:Думаю все ж механізм саме в ICU що по фіксу, що по іншим ОВДП однаковий,

У фиксовой бумаги таки есть особенность с продажей. Поэтому согласен, что проверки наше всё.

  Navegantes написав:
  1finanсier написав:Панове, цікавить таке питання - чи ICU дасть змогу мені продати мій Гнучкий Фікс 24го грудня - у день виплати купону по ній? І якщо так, за якою ціною буде продаж - 24.12 ще по 1103 чи вже по 1022?


Скоріш за все дадуть, по 1022,5

Ну вот и проверили. Всё точно так без акционных сюрпризов 8)
Повідомлення Додано: Сер 24 гру, 2025 13:02

Re: Ринок ОВДП

Колеги підкажіть, якщо купити 3-х річні а через місяць їх продавати проблем не виникає ?
Повідомлення Додано: Сер 24 гру, 2025 13:06

  angra написав:Колеги підкажіть, якщо купити 3-х річні а через місяць їх продавати проблем не виникає ?

Хоть на следующий день, если будет кому купить. Брокеру только в радость на лишней сделке заработать.
Повідомлення Додано: Сер 24 гру, 2025 13:14

Якими поточними рахунками з % на залишок користуєтесь? чи може є схема краше ?
