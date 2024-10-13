RSS
Ринок ОВДП

Повідомлення Додано: Чет 01 січ, 2026 19:16

Re: Ринок ОВДП

  J написав:хтось знає шо це і як працює ?

Так, как в его справке написано? Судя по описанию, простенькая биржа. Комис по ОВГЗ 0.1% с участника. Более-менее гуманно. Дело хорошее, только с ликвидностью на текущий момент не понятно. Именно руками выставлять цену и каждый день корректировать на НКД - я бы повесился.
Повідомлення Додано: П'ят 02 січ, 2026 11:30

Re: Ринок ОВДП

Панове, потрібна консультація пенсіонерів. Нещодавно порадив родичу-пенсіонеру для підтвердження доходів зробити довідку з податкової про "суми виплачених доходів". І все начебто чудово - навіть найменші кешбеки, каже, відібражаються, але! доходу у вигляді пенсії там чомусь нема. Це так і повино бути? Як тоді надати підтвердження банку, що є ще дохід з пенсії у такому то розмірі? На власному прикладі не можу перевірити, бо не пенсіонер. Може хтось з пенсіонерів тут є, щось підкажуть по цьому - чому не відображається пенсія в довідці про доходи з податкової, і раптом, якщо так і повино бути, то в якій тоді довідці ці пенсійні доходи можна отримати?
Повідомлення Додано: П'ят 02 січ, 2026 12:35

  1finanсier написав:Панове, потрібна консультація пенсіонерів. Нещодавно порадив родичу-пенсіонеру для підтвердження доходів зробити довідку з податкової про "суми виплачених доходів". І все начебто чудово - навіть найменші кешбеки, каже, відібражаються, але! доходу у вигляді пенсії там чомусь нема. Це так і повино бути? Як тоді надати підтвердження банку, що є ще дохід з пенсії у такому то розмірі? На власному прикладі не можу перевірити, бо не пенсіонер. Може хтось з пенсіонерів тут є, щось підкажуть по цьому - чому не відображається пенсія в довідці про доходи з податкової, і раптом, якщо так і повино бути, то в якій тоді довідці ці пенсійні доходи можна отримати?

в личном кабинете на сайте ПФУ можно сделать справку/выписку. В налоговой отображаются только налогооблагаемые доходы.
Повідомлення Додано: П'ят 02 січ, 2026 14:44

  1finanсier написав:Панове, потрібна консультація пенсіонерів. Нещодавно порадив родичу-пенсіонеру для підтвердження доходів зробити довідку з податкової про "суми виплачених доходів". І все начебто чудово - навіть найменші кешбеки, каже, відібражаються, але! доходу у вигляді пенсії там чомусь нема. Це так і повино бути? Як тоді надати підтвердження банку, що є ще дохід з пенсії у такому то розмірі? На власному прикладі не можу перевірити, бо не пенсіонер. Може хтось з пенсіонерів тут є, щось підкажуть по цьому - чому не відображається пенсія в довідці про доходи з податкової, і раптом, якщо так і повино бути, то в якій тоді довідці ці пенсійні доходи можна отримати?

В Дії можна замовити довідку про доходи пенсіонера, вродь там пенсія вказується, є ще довідки Ок 5 та Ок7 якась з них чисто для пенсіонерів
Повідомлення Додано: П'ят 02 січ, 2026 16:48

Re: Ринок ОВДП

  1finanсier написав:в якій тоді довідці ці пенсійні доходи можна отримати

Зайдіть на портал Пенсійного фонду https://portal.pfu.gov.ua/ через КЕП або Дія підпис.
Зліва трохи вниз вибираєте "Запит на отримання електронних документів"
Далі "Довідка про доходи пенсіонера" і вибираєте потрібний період.

Або див. мануал на https://www.youtube.com/watch?v=5QL4tF1e9rM
Повідомлення Додано: П'ят 02 січ, 2026 17:25

Re: Ринок ОВДП

Всім дякую за відповіді )
Повідомлення Додано: П'ят 02 січ, 2026 19:07

  moveton написав:
  Cellardoor написав:А як можна подивитись приблизні п.п. ставки по сенс банку?

Приблизительные сложнее :D Нужно в начале по данным приложения посчитать абсолютно точно, а потом приближать. Например:
Зображення
Подставляем график выплат ISIN UA4000231559 во всем известный калькулятор (там даже уже справочник есть и не обязательно этот график в SSA смотреть и руками вбивать), ставим базовые цены в 1013.96 и 1007.60. Видим 14.00% / 15.50%.

Дякую!
Але я якщо чесно мав на увазі інше, просто сформулював неправильно.
Як вичислити на скільки кожен день змінюється вартість купівлі/продажу облігації, щоб зрозуміти за скільки вона вийде в плюс і чи варто купляти за кредитні на період менше місяця наприклад, або чекати початку місяця, щоб використати 55 днів пільгового періоду Привата.
Повідомлення Додано: Суб 03 січ, 2026 16:19

Re: Ринок ОВДП

  Cellardoor написав:Як вичислити на скільки кожен день змінюється вартість купівлі/продажу облігації

Вопрос аналогичен: "как вычислить на сколько каждый день изменяется ASK/BID доллара". Оно ж в разные дни по-разному. На прошлые даты можно узнать вычитанием цен соседних дней. На будущие это не знает даже дилер, который цены задаёт. "смотря по тому какая конъюнктура будет" (C) "Спортлото-82". Можно попробовать спрогнозировать в том же калькуляторе на основе доходности, вычисленной в предыдущем посте. Можно пару дней последить за ценами и предположить, что дальше будет такими же шагами. Но это всё писями по воде...
Повідомлення Додано: Суб 03 січ, 2026 17:29

  Cellardoor написав:
  moveton написав:
  Cellardoor написав:А як можна подивитись приблизні п.п. ставки по сенс банку?

Приблизительные сложнее :D Нужно в начале по данным приложения посчитать абсолютно точно, а потом приближать. Например:
Зображення
Подставляем график выплат ISIN UA4000231559 во всем известный калькулятор (там даже уже справочник есть и не обязательно этот график в SSA смотреть и руками вбивать), ставим базовые цены в 1013.96 и 1007.60. Видим 14.00% / 15.50%.

Дякую!
Але я якщо чесно мав на увазі інше, просто сформулював неправильно.
Як вичислити на скільки кожен день змінюється вартість купівлі/продажу облігації, щоб зрозуміти за скільки вона вийде в плюс і чи варто купляти за кредитні на період менше місяця наприклад, або чекати початку місяця, щоб використати 55 днів пільгового періоду Привата.


Вичисляється по формулі. Цікавлять якісь конкретні ОВДП? По Сенсу деякі приклади (на пару копійок ціна може "плавати"):
1) 230809 (13% / 14.5%) - 0,37 / 0,41 грн. Тобто ціна ASK зростає щодня на 0,37 грн, BID - 0.41 грн. Окупність 8 днів
2) 234215 (14.10 % / 15.5%) - 0,37 / 0,39 грн - 16 днів
3) 237416 (16.95% / 17.30%) - 0,44 / 0,44 грн - 6 днів
4) 238281 (16.95% / 17.30%) - 0,43 / 0,44 грн - 7 днів
5) 234223 (17.40% / 18.20%) - 0,44 / 0,46 грн - 20 днів
6) 237804 (18.20% / 18.65%) - 0,48 / 0,49 грн - 15 днів
7) 237556 (18.40% / 18.80%) - 0,47 / 0,48 грн - 17 днів
Повідомлення Додано: Суб 03 січ, 2026 19:26

  Navegantes написав:
Вичисляється по формулі. Цікавлять якісь конкретні ОВДП? По Сенсу деякі приклади (на пару копійок ціна може "плавати"):
1) 230809 (13% / 14.5%) - 0,37 / 0,41 грн. Тобто ціна ASK зростає щодня на 0,37 грн, BID - 0.41 грн. Окупність 8 днів

по якій формулі з "230809 (13% / 14.5%)"
можно отримати "0,37 / 0,41 грн."
?
