Ринок ОВДП
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 07 січ, 2026 19:36
angra написав: mogicanin1986 написав: VASH написав:
Чомусь у мене вже добу висить пакет паперів і у Дії і у ІКУ. Раніше такого не було
Я продав достроково ще на початку грудня в Кінто ОВДП, так вони досі в Дії в мене вказані)
Тю, в грудні, в мене Судак в обробці ще з бурезня в Дії світиться.
укргазбанк так само не планує оновлювати і продана авдїівка висить пару місяців)
gonzo
