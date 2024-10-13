RSS
Повідомлення Додано: Суб 10 січ, 2026 08:00

А в чому проблема підтвердити джерела надходження коштів? Ви підтвердили, вам відкрили рахунок. Наприклад, влітку 2025 ОК-7 вже не було єдиним документом для підтвердження.[/quote]
А не підкажете, які документи їм тепер ще можна надати для підтвердження доходів? Наприклад з податкової довідку "про суми виплачених доходів" можна?[/quote]


Мені вистачило декілька виписок з банку про наявність кредитного ліміту на картках
Повідомлення Додано: Суб 10 січ, 2026 09:19

Re: Ринок ОВДП

  1finanсier написав:А не підкажете, які документи їм тепер ще можна надати для підтвердження доходів? Наприклад з податкової довідку "про суми виплачених доходів" можна?


Будь-які документи, які можуть підтвердити ваші джерела походження коштів. Я б звернувся до підтримки і запитав чи достатньо буде довідки з податкової. Можливо ще запитають щось після перегляду довідки.
Повідомлення Додано: Суб 10 січ, 2026 12:09

Re: Ринок ОВДП

А якщо людина все життя працювала і відкладала собі на старість по $30-40 і тепер вирішила інвестувати пів мільйона грн в ОВДП, яку справку і де вона має взяти щоб довести що вона не відмиває грязні гроші зароблені на наркотиках і спонсорстві тероризму ?
  angra написав:А якщо людина все життя працювала і відкладала собі на старість по $30-40 і тепер вирішила інвестувати пів мільйона грн в ОВДП, яку справку і де вона має взяти щоб довести що вона не відмиває грязні гроші зароблені на наркотиках і спонсорстві тероризму ?

А почему это только сейчас волновать стало, а не, например, в 2021м, когда Приват требовал, чтобы эта справка была максимум за два последних года и с порезкой на покушать? :wink: Всем нормуль тогда было. Сейчас-то уже сильно послабили, совсем легко стало.
  angra написав:А якщо людина все життя працювала і відкладала собі на старість по $30-40 і тепер вирішила інвестувати пів мільйона грн в ОВДП, яку справку і де вона має взяти щоб довести що вона не відмиває грязні гроші зароблені на наркотиках і спонсорстві тероризму ?


Не знаю жодної людини, яка б підходила під ваш опис. Все життя працювати, відкладати собі на старість по $30-40, а потім раптом прийняти рішення інвестувати значну суму (як для людини, яка все життя відкладала) в ОВДП. Сюжет для драми, але я драми не пишу)
  Navegantes написав:
  angra написав:А якщо людина все життя працювала і відкладала собі на старість по $30-40 і тепер вирішила інвестувати пів мільйона грн в ОВДП, яку справку і де вона має взяти щоб довести що вона не відмиває грязні гроші зароблені на наркотиках і спонсорстві тероризму ?


Не знаю жодної людини, яка б підходила під ваш опис. Все життя працювати, відкладати собі на старість по $30-40, а потім раптом прийняти рішення інвестувати значну суму (як для людини, яка все життя відкладала) в ОВДП. Сюжет для драми, але я драми не пишу)

Це гіпотетична проблема, якщо в одну корзину вкладатися, а якщо поділити на 2, то вже нормально. Або навіть в одну, але поступово збільшуючи ліміт завдяки отриманим виплатам, достроковій продажі. Як на мене не та сума яка може вимагати значних зусиль для відбілювання.
Re: Ринок ОВДП

  Ой+ написав:Це гіпотетична проблема

Допустим Ахметов захотел купить ОВГЗ в Привате в 2к26, до этого не будучи его клиентом.
Его действия?
  angra написав:А якщо людина все життя працювала і відкладала собі на старість по $30-40 і тепер вирішила інвестувати пів мільйона грн в ОВДП, яку справку і де вона має взяти щоб довести що вона не відмиває грязні гроші зароблені на наркотиках і спонсорстві тероризму ?


Ok-5 Ok-7 зберігає довгу історію доходів людини, тому походження 30-40$ в місяць, дуже легко пояснити.
  ukr0014959 написав:
  angra написав:А якщо людина все життя працювала і відкладала собі на старість по $30-40 і тепер вирішила інвестувати пів мільйона грн в ОВДП, яку справку і де вона має взяти щоб довести що вона не відмиває грязні гроші зароблені на наркотиках і спонсорстві тероризму ?


Ok-5 Ok-7 зберігає довгу історію доходів людини, тому походження 30-40$ в місяць, дуже легко пояснити.


В умові задачі не було вказано, що це в місяць. Можливо в тиждень, або й в день. Хто його знає ким людина працювала 8)
