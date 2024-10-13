Форуми / Фондовий ринок: цінні папери,

індекси, емітенти та інше / Фондовий ринок / Ринок ОВДП Ринок ОВДП + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.

#<1 ... 1050105110521053 Додано: Суб 10 січ, 2026 22:10 Re: Ринок ОВДП J написав: і шо реально блокують гроші людям у яких доходи в довідці старше 3-х років ? і шо реально блокують гроші людям у яких доходи в довідці старше 3-х років ?

Не знаю. Меня Приват пока не блокировал. А вот отказ продать мне ОВГЗ, если я не предоставлю справку на сумму покупки, у которой выполнены все эти местечковые условия (в том документе ещё не все) - это у Привата и Сенса проходил. При том, что деньги были уже в банке. У небанковских брокеров типа ICU, Универ и даже Freedom Finance та же фигня с ограниченным количеством лет и облом наступает ещё до покупки - на этапе пополнения счёта брокера. Вряд ли блокнут, но в пополнении, которое превысит инвестлимит, откажут. Не знаю. Меня Приват пока не блокировал. А вот отказ продать мне ОВГЗ, если я не предоставлю справку на сумму покупки, у которой выполнены все эти местечковые условия (в том документе ещё не все) - это у Привата и Сенса проходил. При том, что деньги были уже в банке. У небанковских брокеров типа ICU, Универ и даже Freedom Finance та же фигня с ограниченным количеством лет и облом наступает ещё до покупки - на этапе пополнения счёта брокера. Вряд ли блокнут, но в пополнении, которое превысит инвестлимит, откажут. moveton

Повідомлень: 6442 З нами з: 23.03.18 Подякував: 95 раз. Подякували: 788 раз. Профіль 3 8 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 січ, 2026 22:39 moveton написав: J написав: і шо реально блокують гроші людям у яких доходи в довідці старше 3-х років ? і шо реально блокують гроші людям у яких доходи в довідці старше 3-х років ?

Не знаю. Меня Приват пока не блокировал. А вот отказ продать мне ОВГЗ, если я не предоставлю справку на сумму покупки, у которой выполнены все эти местечковые условия (в том документе ещё не все) - это у Привата и Сенса проходил. При том, что деньги были уже в банке. У небанковских брокеров типа ICU, Универ и даже Freedom Finance та же фигня с ограниченным количеством лет и облом наступает ещё до покупки - на этапе пополнения счёта брокера. Вряд ли блокнут, но в пополнении, которое превысит инвестлимит, откажут. Не знаю. Меня Приват пока не блокировал. А вот отказ продать мне ОВГЗ, если я не предоставлю справку на сумму покупки, у которой выполнены все эти местечковые условия (в том документе ещё не все) - это у Привата и Сенса проходил. При том, что деньги были уже в банке. У небанковских брокеров типа ICU, Универ и даже Freedom Finance та же фигня с ограниченным количеством лет и облом наступает ещё до покупки - на этапе пополнения счёта брокера. Вряд ли блокнут, но в пополнении, которое превысит инвестлимит, откажут.

Чи вірно я зрозумів, якщо в ICU спробувати закинути більше 400 т сумарно то ця сума не буде зарахована та буде повернення коштів в банк? Чи таки буде зарахована а та сума котра буде перевищує ліміт інвестування буде заблокована поки не надати документи про походження цих коштів?

В ICU наскільки я знаю можна надати документи про білі доходи навіть за 10 років Чи вірно я зрозумів, якщо в ICU спробувати закинути більше 400 т сумарно то ця сума не буде зарахована та буде повернення коштів в банк? Чи таки буде зарахована а та сума котра буде перевищує ліміт інвестування буде заблокована поки не надати документи про походження цих коштів?В ICU наскільки я знаю можна надати документи про білі доходи навіть за 10 років mogicanin1986 Повідомлень: 376 З нами з: 06.12.19 Подякував: 12 раз. Подякували: 44 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 січ, 2026 23:05 Re: Ринок ОВДП mogicanin1986 написав: Чи вірно я зрозумів, якщо в ICU спробувати закинути більше 400 т сумарно то ця сума не буде зарахована та буде повернення коштів в банк? Чи таки буде зарахована а та сума котра буде перевищує ліміт інвестування буде заблокована поки не надати документи про походження цих коштів? Чи вірно я зрозумів, якщо в ICU спробувати закинути більше 400 т сумарно то ця сума не буде зарахована та буде повернення коштів в банк? Чи таки буде зарахована а та сума котра буде перевищує ліміт інвестування буде заблокована поки не надати документи про походження цих коштів?

Такие детали лучше у поддержки (



mogicanin1986 написав: В ICU наскільки я знаю можна надати документи про білі доходи навіть за 10 років В ICU наскільки я знаю можна надати документи про білі доходи навіть за 10 років

У ICU да, сравнительно мягкие условия. За 10 лет можно. Но не больше. Например, доходы от ценных бумаг (причём для них нужна именно банковская, а не брокерская выписка) уже через 5 лет превращаются в тыкву и в целом таких пятилетних доходов большинство. Вот, что сейчас их бот говорит:



1. Декларація про майновий стан та доходи (за останні 10 років);

2. Довідка з ПФУ (Форма ОК-7, може бути завантажена із застосунку Дія) (за останні 10 років);

3. Довідка з місця роботи про виплачену з/п або виписка з банку про зарахування (не більше 10 років);

4. Податкова декларація ФОП з квитанцією або відміткою про отримання (за останні 10 років);

5. Довідка/відомості з податкових органів про отримані доходи (за останні 10 років);

6. Свідоцтво про право на спадщину, яке підтверджує отримання грошових коштів строк давності не більше 5 років;

7. Договір дарування (строк давності не більше 5 років);

8. Документ, що підтверджує продаж активу: автомобіля, квартири, земельної ділянки, цінних паперів, корпоративних прав тощо строк давності не більше 5 років;

9. Документ, що підтверджує виплату страхового відшкодування по договору страхування (строк давності не більше 5 років);

10. Документ, що підтверджує факт виплати дивідендів та інших доходів за ЦП – виписка про рух коштів на банківському рахунку (строк давності не більше 5 років);

11. Документи, що підтверджують отримання винагороди від використання інтелектуальної власності - строк давності не більше 5 років;

12. Договір найму/оренди житлового або нежитлового приміщення, та документів, що свідчать про фактичне отримання орендної плати – строк давності не більше 5 років;

13. Довідка/виписка з банківського рахунку з інформацією про суму виплачених відсотків за договором банківського вкладу – строк давності договору не більше 5 років;

14. Виграш в лотерею з документальним підтвердженням виплати виграшу (строк давності не більше 5 років).



У разі наявності інших документів, також надішліть їх на розгляд.

Для підтвердження доходів та підняття інвестиційного ліміту ви можете надати наступні документи на електронну адресу onboarding@icu.ua з вашої е-mail адреси, яку ви використали при реєстрації в ICU:1. Декларація про майновий стан та доходи (за останні 10 років);2. Довідка з ПФУ (Форма ОК-7, може бути завантажена із застосунку Дія) (за останні 10 років);3. Довідка з місця роботи про виплачену з/п або виписка з банку про зарахування (не більше 10 років);4. Податкова декларація ФОП з квитанцією або відміткою про отримання (за останні 10 років);5. Довідка/відомості з податкових органів про отримані доходи (за останні 10 років);6. Свідоцтво про право на спадщину, яке підтверджує отримання грошових коштів строк давності не більше 5 років;7. Договір дарування (строк давності не більше 5 років);8. Документ, що підтверджує продаж активу: автомобіля, квартири, земельної ділянки, цінних паперів, корпоративних прав тощо строк давності не більше 5 років;9. Документ, що підтверджує виплату страхового відшкодування по договору страхування (строк давності не більше 5 років);10. Документ, що підтверджує факт виплати дивідендів та інших доходів за ЦП – виписка про рух коштів на банківському рахунку (строк давності не більше 5 років);11. Документи, що підтверджують отримання винагороди від використання інтелектуальної власності - строк давності не більше 5 років;12. Договір найму/оренди житлового або нежитлового приміщення, та документів, що свідчать про фактичне отримання орендної плати – строк давності не більше 5 років;13. Довідка/виписка з банківського рахунку з інформацією про суму виплачених відсотків за договором банківського вкладу – строк давності договору не більше 5 років;14. Виграш в лотерею з документальним підтвердженням виплати виграшу (строк давності не більше 5 років).У разі наявності інших документів, також надішліть їх на розгляд.



Причём рассмотр может быть очень творческим. Не знаю, как ICU, а Сенс, который тоже за 10 лет принимал, после платной справки из Привата, что за 10 лет мне было в виде процентов за депо выплачено N денег, сказал: "Молодец! А теперь давай справку, что все эти депо были на белые деньги, иначе не щитово". Такие детали лучше у поддержки ( support@icu.ua ) уточнить. А есть большая разница?У ICU да, сравнительно мягкие условия. За 10 лет можно. Но не больше. Например, доходы от ценных бумаг (причём для них нужна именно банковская, а не брокерская выписка) уже через 5 лет превращаются в тыкву и в целом таких пятилетних доходов большинство. Вот, что сейчас их бот говорит:Причём рассмотр может быть очень творческим. Не знаю, как ICU, а Сенс, который тоже за 10 лет принимал, после платной справки из Привата, что за 10 лет мне было в виде процентов за депо выплачено N денег, сказал: "Молодец! А теперь давай справку, что все эти депо были на белые деньги, иначе не щитово". moveton

Повідомлень: 6442 З нами з: 23.03.18 Подякував: 95 раз. Подякували: 788 раз. Профіль 3 8 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 1050105110521053 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: andrey291263 і 2 гостейМодератори: Ірина_, Модератор Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Калькулятор прибутковості ОВДП

yevhen_cfo » П'ят 11 лип, 2025 13:38 2 11522

moveton П'ят 17 жов, 2025 16:10 Валютні ОВДП

dan74 » Пон 28 кві, 2025 22:38 0 11737

dan74 Пон 28 кві, 2025 22:38 Продаж ОВДП

кеннек » Нед 13 жов, 2024 12:40 3 16676

prodigy Нед 13 жов, 2024 18:19