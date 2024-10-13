Форуми / Фондовий ринок: цінні папери,

індекси, емітенти та інше / Фондовий ринок / Ринок ОВДП Ринок ОВДП + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.

#<1 ... 1055105610571058 Додано: Вів 13 січ, 2026 22:23 moveton написав: при чём тут ДияКарта? при чём тут ДияКарта?

Ну якшо й так, і поки в діякартці цього нема - ох, неспроста ций Федоров ці всякі цифровізаційні штуки запускає. Краще від цього всього такого триматься подалі. Ну якшо й так, і поки в діякартці цього нема - ох, неспроста ций Федоров ці всякі цифровізаційні штуки запускає. Краще від цього всього такого триматься подалі. won Повідомлень: 166 З нами з: 15.05.24 Подякував: 319 раз. Подякували: 24 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 січ, 2026 22:32 won написав: moveton написав: при чём тут ДияКарта? при чём тут ДияКарта?

Ну якшо й так, і поки в діякартці цього нема - ох, неспроста ций Федоров ці всякі цифровізаційні штуки запускає. Краще від цього всього такого триматься подалі. Ну якшо й так, і поки в діякартці цього нема - ох, неспроста ций Федоров ці всякі цифровізаційні штуки запускає. Краще від цього всього такого триматься подалі.

Это завсегда хорошо. И деньгами фиатными (в т.ч. наличными) не пользоваться, они тоже государством продвигаются. Главное шапочку из фольги не забыть надеть, а то все усилия прахом пойдут. Это завсегда хорошо. И деньгами фиатными (в т.ч. наличными) не пользоваться, они тоже государством продвигаются. Главное шапочку из фольги не забыть надеть, а то все усилия прахом пойдут. moveton

Повідомлень: 6470 З нами з: 23.03.18 Подякував: 96 раз. Подякували: 792 раз. Профіль 3 8 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 січ, 2026 23:31 ihorsic написав: Вклинюсь трохи. Купую в ощаді доларові ОВДП. Сервіс то таке дівчатам по шоколадці і все гут. Але в ощаді все ж є одне але. Мені ні разу!!! Не задовольнили мою заявку в повному обсязі. Ріжуть приблизно на пополам. Замовив десять заніс гроші вроді ок. Після торгів кажуть ми купили вам п'ять. Чому так не знаю.... Вклинюсь трохи. Купую в ощаді доларові ОВДП. Сервіс то таке дівчатам по шоколадці і все гут. Але в ощаді все ж є одне але. Мені ні разу!!! Не задовольнили мою заявку в повному обсязі. Ріжуть приблизно на пополам. Замовив десять заніс гроші вроді ок. Після торгів кажуть ми купили вам п'ять. Чому так не знаю.... онлайн з КЕП поштою з Київськими взагалі нікак? онлайн з КЕП поштою з Київськими взагалі нікак? 24589 Повідомлень: 276 З нами з: 08.06.23 Подякував: 0 раз. Подякували: 26 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 січ, 2026 23:33 kkg написав: Вам повезло з дівчатами

Я пробував, справа не в шоколадці, не тямлять вони в Овдп Плюнув

Був у двох відділеннях, котрі поруч

В одному взагалі круглі очі

В центр добиратися обломався Вам повезло з дівчатамиЯ пробував, справа не в шоколадці, не тямлять вони в Овдп ПлюнувБув у двох відділеннях, котрі поручВ одному взагалі круглі очіВ центр добиратися обломався ну це сумно звісно ну це сумно звісно 24589 Повідомлень: 276 З нами з: 08.06.23 Подякував: 0 раз. Подякували: 26 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 січ, 2026 23:37 WallNutPen написав: Всюдиносапхайчик написав: kkg

Купівля ОВДП в Ощаді - послуга для VIP клієнтів. Якщо хочете купити там, треба поцікавитися де саме у Вашому місті є це відділення і Вам призначать персонального менеджера, який робитиме всю паперову роботу. А щоб стати важливим клієнтом, треба буде відповідати якимось критеріям VIP, зазвичай оформити у них преміальну картку та розраховуватися карткою на якусь суму на місяць. Купівля ОВДП в Ощаді - послуга для VIP клієнтів. Якщо хочете купити там, треба поцікавитися де саме у Вашому місті є це відділення і Вам призначать персонального менеджера, який робитиме всю паперову роботу. А щоб стати важливим клієнтом, треба буде відповідати якимось критеріям VIP, зазвичай оформити у них преміальну картку та розраховуватися карткою на якусь суму на місяць.

Ну быть премиальным клиентом не обязательно. Но да в Ощаде продажу бумаг в отделениях которые с ними работают сопровождают руководители занимающиеся премиум сегментом. Но основная проблема даже не в этом. Обычно эти самые руководители (в моем центральном отделении района областного центра эти функции исполняет зам.начальника отделения) сами бесправны и мало на что влияют в принципе. Их основная (и единственная функция) собрать все бумаги и передать все "на Киев". После этого все - как решит Киев и когда решит - тогда все освятится. Повлиять "на Киев" никто в отделении не может. Они даже позвонить туда не могут - телефонов киевского отдела занимающегося ценными бумагами - у них попросту нет - только корпоративное мыло, которое киевляне могут тупо игнорить неделями. У меня в ноябре была ситуация когда при погашении бумаг - купон тупо не зачислили. Только на выяснение причины ушла неделя (причина была неуплата мной комиса - 10 грн. за обслуживание счета в месяц - комиссию нигде не видно - по идее тот самый киевский отдел должен был мне сбрасывать счета на мыло - но не сбрасывал. После устранения причины (когда дали сумму и реквизиты счета в течении получаса оплатил) купон в итогу выплатили через неделю (в декабре). Как и где - можно было держать не выплаченный купон - честно говоря не представляю - ведь это кредиторская задолженность. Опять таки попытки связаться с "киевским отделом" через другие каналы - успеха не имели (горячка просто услышав, что вопрос по облигам - умывала руки - даже заявку на проблему отказалась принимать - мол эти операции мы не сопровождаем в принципе, а сотрудники областного управления Ощада подтвердили - что помочь не могут - только если "киевский отдел" сам освятит - то что-то произойдет. В общем в ощаде это каста неприкасаемых какая-то. При этом допускаю, что для каких нибудь "супер-випов" оно может и работать - но стремиться становиться таким в ощАДе - смысла не вижу - отстойнейший банк во всех смыслах - поэтому лезть сюда в облиги - никому не рекомендую Ну быть премиальным клиентом не обязательно. Но да в Ощаде продажу бумаг в отделениях которые с ними работают сопровождают руководители занимающиеся премиум сегментом. Но основная проблема даже не в этом. Обычно эти самые руководители (в моем центральном отделении района областного центра эти функции исполняет зам.начальника отделения) сами бесправны и мало на что влияют в принципе. Их основная (и единственная функция) собрать все бумаги и передать все "на Киев". После этого все - как решит Киев и когда решит - тогда все освятится. Повлиять "на Киев" никто в отделении не может. Они даже позвонить туда не могут - телефонов киевского отдела занимающегося ценными бумагами - у них попросту нет - только корпоративное мыло, которое киевляне могут тупо игнорить неделями. У меня в ноябре была ситуация когда при погашении бумаг - купон тупо не зачислили. Только на выяснение причины ушла неделя (причина была неуплата мной комиса - 10 грн. за обслуживание счета в месяц - комиссию нигде не видно - по идее тот самый киевский отдел должен был мне сбрасывать счета на мыло - но не сбрасывал. После устранения причины (когда дали сумму и реквизиты счета в течении получаса оплатил) купон в итогу выплатили через неделю (в декабре). Как и где - можно было держать не выплаченный купон - честно говоря не представляю - ведь это кредиторская задолженность. Опять таки попытки связаться с "киевским отделом" через другие каналы - успеха не имели (горячка просто услышав, что вопрос по облигам - умывала руки - даже заявку на проблему отказалась принимать - мол эти операции мы не сопровождаем в принципе, а сотрудники областного управления Ощада подтвердили - что помочь не могут - только если "киевский отдел" сам освятит - то что-то произойдет. В общем в ощаде это каста неприкасаемых какая-то. При этом допускаю, что для каких нибудь "супер-випов" оно может и работать - но стремиться становиться таким в ощАДе - смысла не вижу - отстойнейший банк во всех смыслах - поэтому лезть сюда в облиги - никому не рекомендую тю, я думав ощад не люблять в облігах через папери, а тут оказується он воно шо. комунікація. ну да, коли комунікація гівно то ніякі тарифи і послуги вже не важливі.

виходить сенс і укргаз топ?)



*але ж ніби бачив на сайті якісь телефони начальника депозитарного відділу, заступників. здається Попов прізвище тю, я думав ощад не люблять в облігах через папери, а тут оказується он воно шо. комунікація. ну да, коли комунікація гівно то ніякі тарифи і послуги вже не важливі.виходить сенс і укргаз топ?)*але ж ніби бачив на сайті якісь телефони начальника депозитарного відділу, заступників. здається Попов прізвище 24589 Повідомлень: 276 З нами з: 08.06.23 Подякував: 0 раз. Подякували: 26 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 січ, 2026 23:37 asti написав: Полностью поддерживаю предыдущего оратора - пару раз пытался начинать беседу со своим менеджером по-поводу покупки ОВГЗ. Какое-там! Взяла у меня номер и сказала передаст его менеджеру в Киев, мол, он вам позвонит.

Так и не позвонил за 3 года... 😔😔😔 Полностью поддерживаю предыдущего оратора - пару раз пытался начинать беседу со своим менеджером по-поводу покупки ОВГЗ. Какое-там! Взяла у меня номер и сказала передаст его менеджеру в Киев, мол, он вам позвонит.Так и не позвонил за 3 года... 😔😔😔 з Південним продовжуєте співпрацю, як вам? з Південним продовжуєте співпрацю, як вам? 24589 Повідомлень: 276 З нами з: 08.06.23 Подякував: 0 раз. Подякували: 26 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1055105610571058 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостейМодератори: Ірина_ Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Калькулятор прибутковості ОВДП

yevhen_cfo » П'ят 11 лип, 2025 13:38 3 11844

moveton Нед 11 січ, 2026 15:05 Валютні ОВДП

dan74 » Пон 28 кві, 2025 22:38 0 11891

dan74 Пон 28 кві, 2025 22:38 Продаж ОВДП

кеннек » Нед 13 жов, 2024 12:40 3 16867

prodigy Нед 13 жов, 2024 18:19