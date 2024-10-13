RSS
Повідомлення Додано: П'ят 23 січ, 2026 11:59

  candidat написав:
  Navegantes написав:
  candidat написав:Скажите, если у Bond UA есть облигации 237556, а у BTC Broker - нет, это означает, что у Bond UA есть какой-то запас, который приобрели ранее у BTC Broker? Или Bond UA при каждой покупке клиента обращается к BTC за соответствующими облигациями, и если у BTC их нет, то покупка на Bond UA не состоится?


Ви неуважно читали текст про одну юрособу і різні платформи. Бонд нічого не вирішує, це просто застосунок, канал продажу ЦП.
237556 БТС вирішив продавати саме через застосунок Бонд. Можливо тому, що при купівлі через застосунок комісія відсутня і це мало б привабити клієнтів, зважаючи також на гарну дохідність (18.30%). Станом на зараз у них лише 116 шт цих паперів

Даже так. Понятно.
Да, 116 - маловато. Не знаю, как у Bond UA, у других брокеров такое количество может распродаться очень быстро.
Просветите ещё по такому вопросу. Покупать на Bond UA можно круглосуточно или какой режим работы? И в какой момент меняется цена облигаций на цену следующего рабочего дня?


Із 116 шт залишилось 20
Я купував через Дію у робочий час. В застосунку жодного разу не купував, там досить обмежений вибір (на сьогодні, наприклад, лише три випуски). Ціна може змінюватись в проміжку 16:30-17:30

Update
Ось така відповідь від підтримки Бонд стосовно регламенту опрацювання заявок

"Добрий день!
Заявка на продаж/купівлю - виконання 3 робочих дня, а взагалі +1 робочий день.
Після виконання замовлення на продаж, гроші відображаються у застосунку.
Якщо треба їх виводити - то треба дати заявку на вивід коштів, її отримує бухгалтерія і приймає в роботу.
Зарахування на рахунок - опрацьовує бухгалтерія в робочі дні і в робочий час з 10 до 18"

Все повільно. Продати і в той же день щось придбати, як я звик у інших брокерів, тут не вийде.
2
1
Повідомлення Додано: Нед 25 січ, 2026 09:48

Re: Ринок ОВДП

А як шановне панство відноситься до гривневих ОВДП терміном на 2+ роки? Чи багато тут таких ризиковихя?
Повідомлення Додано: Нед 25 січ, 2026 12:33

  ihorsic написав:А як шановне панство відноситься до гривневих ОВДП терміном на 2+ роки? Чи багато тут таких ризиковихя?


22% портфеля ОВДП тримаю в паперах 2028 року погашення (2/3 з них з погашенням у березні-квітні 2028)
2
1
Повідомлення Додано: Нед 25 січ, 2026 17:49

  ihorsic написав:А як шановне панство відноситься до гривневих ОВДП терміном на 2+ роки? Чи багато тут таких ризиковихя?

Рискующих заработать кучу денег? Есть у меня такое в портфеле. А что за катаклизм планируется через два года?
3
8
1
Повідомлення Додано: Нед 25 січ, 2026 17:58

  Navegantes написав:
  ihorsic написав:А як шановне панство відноситься до гривневих ОВДП терміном на 2+ роки? Чи багато тут таких ризиковихя?


22% портфеля ОВДП тримаю в паперах 2028 року погашення (2/3 з них з погашенням у березні-квітні 2028)


22% це від млн грн чи млн доларів, щоб розуміти наскільки ви агресивний гравець на ринку :lol:
1
4
2
Повідомлення Додано: Нед 25 січ, 2026 18:21

  prodigy написав:
  Navegantes написав:
  ihorsic написав:А як шановне панство відноситься до гривневих ОВДП терміном на 2+ роки? Чи багато тут таких ризиковихя?


22% портфеля ОВДП тримаю в паперах 2028 року погашення (2/3 з них з погашенням у березні-квітні 2028)


22% це від млн грн чи млн доларів, щоб розуміти наскільки ви агресивний гравець на ринку :lol:


Не агресивний
2
1
Повідомлення Додано: Нед 25 січ, 2026 22:46

  ihorsic написав:А як шановне панство відноситься до гривневих ОВДП терміном на 2+ роки? Чи багато тут таких ризиковихя?

Я трічних навіть трохи прикупив.Типа під 18,5 річних, але фактично менше.
1
Повідомлення Додано: Сер 28 січ, 2026 13:13

  Bolt написав:
  ihorsic написав:А як шановне панство відноситься до гривневих ОВДП терміном на 2+ роки? Чи багато тут таких ризиковихя?

Я трічних навіть трохи прикупив.Типа під 18,5 річних, але фактично менше.

у якого брокера 3річні в наявності?
Повідомлення Додано: Сер 28 січ, 2026 13:14

Re: Ринок ОВДП

підскажіть по кінто куплені через дію, як швидко зараховують? в день виплати/на наступний день
Повідомлення Додано: Сер 28 січ, 2026 13:34

  gonzo написав:підскажіть по кінто куплені через дію, як швидко зараховують? в день виплати/на наступний день


В день виплати
2
1
