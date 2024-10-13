RSS
  #
Повідомлення Додано: Сер 28 січ, 2026 13:37

  gonzo написав:
  Bolt написав:
  ihorsic написав:А як шановне панство відноситься до гривневих ОВДП терміном на 2+ роки? Чи багато тут таких ризиковихя?

Я трічних навіть трохи прикупив.Типа під 18,5 річних, але фактично менше.

у якого брокера 3річні в наявності?


У Сенса по 17.85%
2
1
Повідомлення Додано: Сер 28 січ, 2026 13:52

Re: Ринок ОВДП

Хтось продовав ОВДП в сенсі в останній робочий день місяця? Чат підтримка сказала що виплата буде в понеділок 2.02. Щось не віриться.
Повідомлення Додано: Сер 28 січ, 2026 14:24

Опять придется ждать выплат по бахчисараю до вечера.
Повідомлення Додано: Сер 28 січ, 2026 16:34

  Порт написав:Опять придется ждать выплат по бахчисараю до вечера.

В три години все вже було отримано на дію привата.
Повідомлення Додано: Сер 28 січ, 2026 17:05

Re: Ринок ОВДП

Что с моно?
Не прилетело от Кинто пока ничего почему-то
Востаннє редагувалось emeta в Сер 28 січ, 2026 17:29, всього редагувалось 2 разів.
Повідомлення Додано: Сер 28 січ, 2026 17:10

  angra написав:
  Порт написав:Опять придется ждать выплат по бахчисараю до вечера.

В три години все вже було отримано на дію привата.

Дело не в том, куда пришло, а в том, от кого. Разные конторки посредники выплачивают с разной скоростью.
Повідомлення Додано: Сер 28 січ, 2026 17:11

  vadymbanker написав:Хтось продовав ОВДП в сенсі в останній робочий день місяця? Чат підтримка сказала що виплата буде в понеділок 2.02. Щось не віриться.


Продавав неодноразово, зарахування в той же день
2
1
Повідомлення Додано: Сер 28 січ, 2026 17:14

  Порт написав:
  angra написав:
  Порт написав:Опять придется ждать выплат по бахчисараю до вечера.

В три години все вже було отримано на дію привата.

Дело не в том, куда пришло, а в том, от кого. Разные конторки посредники выплачивают с разной скоростью.

Від Сенса
Повідомлення Додано: Сер 28 січ, 2026 18:01

Re: Ринок ОВДП

Хотів дізнатися у відвідувачів форуму у чому принципова відмінність ОВДП по спец.пропозиії від ІНЖУР, а також гнучкий фікс ICU від інших облігацій. На перший погляд прибутковість схожа, мождивість продати теж, невже відмінність тільки в можливості продати на короткой дістанції без втрати грошей?
Повідомлення Додано: Сер 28 січ, 2026 18:35

Re: Виплати ОВДП з ICU на Моно

Панове, а у когось з ICU на моно прийшли виплати? Бо на Приват з ICU ще до 17ї години прийшли, а на Моно дотепер ще немає (((
