Повідомлення Додано: Суб 31 січ, 2026 20:24

Re: Ринок ОВДП

  VASH написав:7% Приватбанка правительство планирует продать украинцам через «Дію», что позволит привлечь в бюджет около 18 млрд грн

Это пока болтовня, которая скорее всего ей и останется. Да и к ОВГЗ не имеет никакого отношения. А вот топичное покращення, которое уже завтра вступает в действие:
Повідомляємо, що платіжний сервіс Portmone змінює ліміти на кількість транзакцій та суму поповнення рахунків в ICU Trade.

⚠️ З 1 лютого 2026 року онлайн через Portmone можна буде провести:
- максимум дві трансакції на місяць з однієї банківської картки
- загальна сума цих двох трансакцій не може перевищувати 29 999 грн

🧮 Поповнення онлайн через Portmone залишається безкоштовним.

➡️ Нагадуємо, що ви також можете скористуватися альтернативними способами поповнення рахунку в ICU Trade:
— за реквізитами (комісія згідно з тарифами вашого банку, кошти зараховуються протягом години)
— придбати через ICU у Дії короткі папери - Соледар UA4000234215 без комісії й за потреби достроково продати їх в ICU Trade з мінімальним спредом
Повідомлення Додано: Суб 31 січ, 2026 20:25

  VASH написав:7% Приватбанка правительство планирует продать украинцам через «Дію», что позволит привлечь в бюджет около 18 млрд грн, — Mind.ua

Принять участие смогут исключительно граждане Украины с лимитом инвестиций до 400 000 грн на одного человека. Стартовая цена акции определена на уровне 300 грн, а прогнозируемая дивидендная доходность составляет 10–12% годовых.

Подписаться на INSIDER UA | Прислать контент


10-12% дивідендної доходності, з якої ще утримають 14% податків.
Повідомлення Додано: Суб 31 січ, 2026 20:41

Re: Ринок ОВДП

  busypit написав:И если инвестор, вложившийся накануне (за день, неделю, месяц-два до изменения учетной ставки на 50 б.п., а рыночной стоимости денег на все 100 б.п. не может зафиксировать ни одного из этих пунктов, а вынужден все без остатка подарить брокеру/диллеру и/или держать до погашения бумаги - это очень, очень, очееееень странно (и это еще очень мягко сказано).

Никакой философии. Просто констатация факта, что, странно или нет, но для ОВГЗ пока что принято, что 1% годовых спред - это ещё по божески и Сенс своим ужасным двукратным расширением спреда даже добавочной жадности от нормы не проявил. Кому много, может пойти на IBKR и пробовать покупать украинские ОВГЗ там. В Украине пока что единственный аналог IBKR для ОВГЗ - это карманная биржа у BTC Broker с комисом 0.1% (со сделки, а не годовых) с каждого участника и могут хоть даром раздавать. Т.е., если спред остаётся чисто на уплату комисов, то уже на трёхмесячных бумагах должен бы получаться меньше, чем у "ненормально жадных дилеров". По факту там даже номинальный спред даже на длинных бумагах больше, чем у дилеров, а к нему ещё комис нужно приплюсовать. Такой вот у нас рынок.
Повідомлення Додано: Нед 01 лют, 2026 09:09

Re: Ринок ОВДП

Застосунок ІКУ у всіх знову не працює з вечора?
Повідомлення Додано: Нед 01 лют, 2026 10:30

  VASH написав:Застосунок ІКУ у всіх знову не працює з вечора?


У них на вихідних таке часто трапляється. Завтра має запрацювати у звичному режимі
