Navegantes написав: Це разова операція (сканування документу, NFC, селфі, код) під час створення Дії-підпису, як я зрозумів. Потім, коли потрібно буде скористатися Дія-підписом, достатньо буде лише ввести код.

Ну как разово. После окончания действия старой подписи и потом периодически, когда Дие в очередной раз захочется решить, что подписи больше нет. И без этого кина не будет совсем. Я отцу и для прошлой процедуры с трудом подобрал смартфон, где Дия согласилась всё пройти, а не выдавать невнятные ошибки. И NFC на этом смартфоне нет, хотя это довольно новый Samsung.P.S. Конечно, есть шанс, что теперь разрешили создавать подпись с одного смартфона, а пользоваться с другого. Но подозреваю, что всё по старому: где заводил, только там и можно пользоваться, причём аппарата с активированной подписью у одного человека может быть не больше одного.