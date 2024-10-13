RSS
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2026 15:03

  moveton написав:
  edgar_po написав:в понеділок з'являться

Таки не появятся:
З понеділка ми закриваємо купівлю, але так само зберігаємо дохідність продажу ОВДП UA4000237424 на рівні 16%. Ви можете продовжувати тримати папери й отримувати фіксовану дохідність 16% YTM та продавати за необхідності у зручний час. Про можливі зміни умов за цим випуском ми повідомимо завчасно й викупимо папери у всіх охочих по 16%.


Зато теперь будет ещё один "фикс" на основе UA4000238976 ("Феодосія" в Дії) с доходностью в только 15%, но возможностью брать в Дии, когда её починят наконец.

  ukr0014959 написав:І Соледара не дають(((

А вот этот, наверное, появится. Походу, теперь спрос на него сильно упадёт. Разве что в последний месяц перед погашением опять раскупят.


Соледар буде, зміниться дохідність та спред.
Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2026 15:43

Re: Ринок ОВДП

UA4000238976 ("Феодосія") в Дії вже відповідно відреагувала: у п’ятницю (6.03.26) була на продаж в ІКУ по 1076.42грн, а на понеділок (9.03.26) в тих же ІКУ ціна стоїть 1082.97грн (тобто +6.55грн). Як кажуть – знав би прикуп…
Тобто вже з понеділка (9.03.26) нові умови.
Добре, що зумів купити кілька сотень UA4000237424 у п’ятницю (6.03.26), хоч це було і не просто.

Впевнений, що ІКУ передбачливо цілеспімовано скупив великий пакет UA4000238976 ("Феодосія") за низькими цінами. Ну й молодці, шукають цікаві варіанти.
Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2026 17:56

  VASH написав:UA4000238976 ("Феодосія") в Дії вже відповідно відреагувала: у п’ятницю (6.03.26) була на продаж в ІКУ по 1076.42грн, а на понеділок (9.03.26) в тих же ІКУ ціна стоїть 1082.97грн (тобто +6.55грн). Як кажуть – знав би прикуп…
Тобто вже з понеділка (9.03.26) нові умови.
Добре, що зумів купити кілька сотень UA4000237424 у п’ятницю (6.03.26), хоч це було і не просто.

Впевнений, що ІКУ передбачливо цілеспімовано скупив великий пакет UA4000238976 ("Феодосія") за низькими цінами. Ну й молодці, шукають цікаві варіанти.


Ці ОВДП Мінфін пропонував обмеженою кількістю - всього по 2 млн шт на аукціон (5 аукціонів з 03/02 по 03/03), дохідність знижувалась від аукціону до аукціону (з 15.68 % до 15.19%). Інжур, наприклад, їх виставив 04/02 "спецпропозицією" по 16.30%, потім по 16.10% (16/02), 16% (18/02), з 05/03 по 15.65%.
ІКУ аналогічно діяв з попереднім "фіксом". Зараз перевага в тому, що вони є в Дії і не потрібен костиль у вигляді "Соледара"
Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2026 06:28

Re: Ринок ОВДП

Девушки-коллеги с Праздником красоты и весны!
По Соледару надеюсь условия останутся в ИКУ для подстраховки, доходности вложений и репутации
Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2026 09:01

  Алексей77 написав:Девушки-коллеги с Праздником красоты и весны!
По Соледару надеюсь условия останутся в ИКУ для подстраховки, доходности вложений и репутации


Свято Української жінки 25 лютого (співпадає з днем народження Лесі Українки)


вата досі святкує 8 березня, тому що навіть кривава війна мало що змінила в їх свідомості
Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2026 13:00

декларування

Зіштовхнувся з проблемою подачі декларації НАЗК, в частині ОВДП. Мої враження від отримання потрібних даних від торговців в Дії та на їх власних сайтах: Монобанк, Сенс банк, Універ, Кінто - ці нормально, не ідеально, але можна вибрати з довідок необхідну інформацію; Бонд - в процесі, нічого ще не скажу; ІКУ - ідеально, нібито профі з НАЗК робили форму довідки; Укргазбанк - погано, автоматичних довідок немає, все намагаюся щось добитися від банку, оскільки я давно там активний клієнт; Приват - погано, дані в веб-версії в Приват24 дуже незручно дивитися, виписка по ЦП коштує по тарифам банку 200 грн, дані про доходи по ЦП в довідці про доходи істотно не сходяться з даними ДПІ.
Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2026 21:13

Я правильно зрозумів, що Феодосія яку купуємо сьогодні вже іде, як гнучний фікс?
  ukr0014959 написав:Я правильно зрозумів, що Феодосія яку купуємо сьогодні вже іде, як гнучний фікс?

И даже та, которую раньше покупали, если у ICU.
А в Діє є обмеження на купівлю? Типа не більше 400к в місяць
  ukr0014959 написав:А в Діє є обмеження на купівлю? Типа не більше 400к в місяць

Скажем так, при покупках в Дие есть: не более 400к за одну операцию. Дия утверждает, что это МПС накладывает. По общим суммам и количеству операций в месяц пока лимитов никто не находил.
