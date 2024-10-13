Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 30 бер, 2026 13:09
Алексей77 написав:
Продал в ИСУ но для выведения пока недоступны. Раньше было сразу доступны для выведения
Сейчас есть лаг около получаса после продажи бумаги - поначалу денег на счете вообще, потом появляются как заблокированные, ну а потом просто на счете. Выводятся после этого как обычно (теперь надо дождаться зачисляться ли в банк как обычно до 18 часов).
Самое смешное во всем этом - это ICUшный бот на базе ChatGPT к которому сам ICU рекомендует обращаться... Так вот данное творение на вопрос когда станут доступны к выводу после продажи бумаги утверждает что на следующий рабочий день после продажи. На уточняющий вопрос WTF и почему ICU меняет правила не предупредив заблаговременно - "на голубом глазу" отвечает что всегда так было и никаких изменений особо не было. В конце предлагает связаться с живой поддержкой по мылу. Благо пока шла данная "беседа" денежка разблокировалась и вывелась. В общем с местным ботом ИМХО лучше не общаться
Додано: Пон 30 бер, 2026 13:13
WallNutPen написав:
Сейчас есть лаг около получаса после продажи бумаги
Ходит мнение, что начале каждого часа обрабатывают накопленное. Т.е. полчаса да, но в среднем. Но пока для статистики маловато, конечно.
Додано: Пон 30 бер, 2026 13:16
SAndriy1 написав:
Все працює , без проблем. Молодці, змогли
Ну, таке... У когось пустий інтерфейс продажу на телефоні, комусь не дає вибрати метод виводу. Загальне відчуття поки таке, ніби старі граблі розклали по-новому. Цікаво і не нудно, але "вау" немає.
Додано: Пон 30 бер, 2026 13:31
Ну кстати а деньги от ICU за утреннюю продажу зашли вот только что - в 14:29. А при старой приложухе было в промежутке между 17:30 и 18:00. Не знаю как дальше но пока данный факт радует
Додано: Пон 30 бер, 2026 13:31
Продав десь біля 10-ої, вивів через годину і отримав в банк о 14:24. Побачимо як буде надалі; поки що все доволі непогано
