Ринок ОВДП
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 20 кві, 2026 14:37
la9 написав:
А скільки, зазвичай, часу сума, при достроковому продажу в ICU, відображається як заблокована?
🇺🇦 Костян, [04/17/2026 12:36]
Якось сьогодні ІКУ гальмує з обробкою купівлі/продажу. Вже по 2 години угоди висять в обробці.
Ооо. Сапорт повідомив, що запити оброблюються протягом дня, а до 16:30 треба оформити вивід коштів.
....... все хорошо, прекрасная маркіза (с) 👒
Володимир, [04/17/2026 15:10]
Я вже призвичаївся подавати заявки на продаж ввечері, за день
Це зручно
🇺🇦 Костян, [04/17/2026 15:22]
І тоді коли на вивід кошти можна ставити?
Володимир, [04/17/2026 15:22]
Зранку, десь з 11 години, точно не знаю 🤷♂️
🇺🇦 Костян, [04/17/2026 15:26]
Ну от сьогодні я продав о 10.30, а зміг виставити на вивід після 14.00
Володимир, [04/17/2026 15:55]
Та я вчора так само, в той самий час робив продаж що й ви, і також після обіду зміг вивести.
Тому стараюсь подавати заявку ввечері, напередодні вивидення
moveton
Повідомлень: 6928
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 129 раз.
- Подякували: 861 раз.
Додано: Пон 20 кві, 2026 14:47
moveton
так вот я именно про это и говорю, что если бы еще под 16% зайти на краткосрочные, ну риск вроде как и оправдан...
А вот под 14.5%, да еще и с такой картиной которая несется, ну как бы есть уже повод задуматься а надо ли?
Но самое смешное, что ОВДП сегодня пользуется огромным спросом...
И тогда вопрос: может я чего-то не знаю?
antiexpert
Повідомлень: 10
- З нами з: 10.07.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 0 раз.
Додано: Пон 20 кві, 2026 15:48
Да нет, все, кроме, может быть, главы НБУ, знают одинаково. И ответ на исходный вопрос уже дан: "ОВДП сегодня пользуется огромным спросом". Значит миллион мух думает, что смысл таки есть. Даже под 14.5%. Ну а если хотелось не соцопрос провести, а для себя решить есть ли смысл - так это никого спрашивать не надо. Кажется, что нет - значит не надо покупать. Всё обналичить в чемодан гривневой бумаги и зарыть под грушей - это тоже вариант. Может окажется и лучше, чем ОВГЗ покупать. В октябре узнаем.
moveton
Повідомлень: 6928
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 129 раз.
- Подякували: 861 раз.
Додано: Пон 20 кві, 2026 17:24
Вже задавав питання, відповіді не було. Так все ж таки обмеження на Portmone 29999грн діє на поточний місяць (тобто, наприклад, з 1.04.26 по 30.04.26), чи на місяць (30 днів) з останньої транзакції?
VASH
Повідомлень: 861
- З нами з: 26.10.09
- Подякував: 170 раз.
- Подякували: 192 раз.
Додано: Пон 20 кві, 2026 20:24
antiexpert написав:moveton
Давайте поговорим языком цифр. Давайте для примера возьемем 10 облигаций.
Конкретно: Вы купили 16.10.2026 ОВДП Бахмут по цене 1002 грн (это 10020 грн по курсу привата на тот день 41,84 = 239,48 долл).
Вы получили купон в размере 81,75 грн 15 апреля 2026 года = 817,50 грн.
И так у Вас теперь есть 10817,50 коп.
на 16.04.26 курс привата был 43,86.
10817,50 это 246,63 долл.
Прошло пол года. У вас была на тот момент ставка 16% годовых и за пол года вы получили 8% прироста в гривне. В долларе вы получили 7,15$ - это 3% за пол года.
Вроде выгодно, но награни фола, потому как гривна динамично девальвируется.
Если считать по простому, то точка безубыточности на 14.10.2026 это курс 48,53
(41,84 + 16% годовых).
Теперь два вопроса:
1) учитывая мягко говоря катастрофическую ситуацию с приходом валюты в страну, есть ли сейчас хоть малейшее понимание того, каким будет курс в середине октября?
2)а назовите мне сейчас в какие овдп ДО ОДНОГО ГОДА
можно зайти под 16%?
Наче б після падіння Орбана валюта в Україну повинна зайти
kkg
Повідомлень: 765
- З нами з: 25.10.11
- Подякував: 63 раз.
- Подякували: 119 раз.
Додано: Пон 20 кві, 2026 21:31
kkg
дякую за відповідь!
навіть у питання грошей гумор теж має бути)))
ще бентежить питання, чи достатньо буде 40 млн долл та 35 млн євро шоб втримати гривню?
antiexpert
Повідомлень: 10
- З нами з: 10.07.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 0 раз.
Додано: Пон 20 кві, 2026 22:29
slando1972
Повідомлень: 1
- З нами з: 20.04.26
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
