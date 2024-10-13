А что такое "приват - моно"? У Мони за 6211 кредитными уже не первый год 4% берут. Он вообще первая ласточка в этом плане был. Или сколько надо, чтобы это уже считалось комиссией?
Додано: Сер 29 кві, 2026 16:57
Додано: Сер 29 кві, 2026 19:53
Додано: Сер 29 кві, 2026 19:59
Спливла цікава особливість спецпропозиції від Інжур у порівнянні з ICU. Як ми знаємо, ICU продавав папери обох fix'ів з дещо зниженою ставкою від номіналу, але гарантував, що ставка не буде рухатися. У той же час, Інжур запустив свою СП зі ставкою рівною ринковій дохідності паперів і акцентував на цьому, як на власній перевазі. Але, як виявилося, ставка у СП не фіксована і буде "рухатися за ринком". Не знаю, чи для всіх це було очевидно, але за значних коливань ринку обидва продукти будуть поводити себе по-різному, що варто враховувати.
Додано: Сер 29 кві, 2026 20:06
Ну как бы очевидно, что если Инжур продаёт по нынешней рыночной цене, то она будет плавать вместе с рынком. И учитывая, что на ближайшее время ожидается падение доходности, BID будет дополнительно расти ещё и от этого. Т.е. дополнительный плюс Инжуру. Правда, жалующиеся на падение доходности могли и обмануть
Додано: Сер 29 кві, 2026 22:30
Вітаю!
Сьогодні повинен був бути виплачений купон по 238992, проте станом на 23-00 жодних коштів в ІКУ не було зараховано. Хоча лист на пошту надіслали ще вдень що про мене пам'ятають і купон повинен бути. Тобто як у Джека-Горобця - купону нема, але у нас є щось краще - згадка і розповідь про нього.
Буду вдячний більш досвідченим колегам за особистий досвід роботи з ІКУ і коротку відповідь чи це є нормальна ситуація? Бо купон по цим же ОВДП Приват зарахував ще в 17-21.
Додано: Чет 30 кві, 2026 00:01
При каждой выплате рассказывают. Вот, например, всего две недели назад. Там и полно и кратко.
Додано: Чет 30 кві, 2026 01:16
moveton
Дякую, ознайомився.
Зрозумів що ситуація в цілому типова для даного брокера.
І лист на електропошту - це просто дешева відмазка, заміна реального купону щоб не виплачувати його вчасно в день купону, а прокрутити наші гроші 1 добу на нічних залишках під відсотки.
Просто інфа для порівняння - Інжур виплатив своїм купон в 9-12 ранку 29 квітня, Приват в 17-21 того ж таки 29 квітня. Станом на 2-01 ночі 30 квітня коштів в ІКУ не було ні на брокерському ні в заблокованих, хоча ліміт інвестування таки був збільшений на суму купону.
Замість грошей був електролист, що 29 квітня ви отримаєте купон по ОВДП, але розпорядитись своїми грошима ми вам дозволимо не раніше 30. Дешевий трюк, не очікував, якась найвища ступінь жадібності .
Додано: Чет 30 кві, 2026 03:34
Где сейчас лучше взять на 10к долларовых бумаг? Процент вроде в Моно самый лучший, но 0.9% на выход портят все =(
Додано: Чет 30 кві, 2026 07:57
Підкажіть, будь ласка, тепер, якщо купуєш ОВДП з комісією, все одно відображати в декларації не потрібно? Якщо фіз. особа?
