moveton написав: А что, в Сильпо уже принимают оплату прямо со счёта ICU?

klug написав: Прихват теж не супер оперативно зараховує, не вночі, але під вечір, коли реінвестувати цим же днем вже не вийде.

moveton написав: Вывод на банковский один фиг только на следующий день произойдёт, что в 21-22 зачислят, как обычно, что немного протормозят, как в этот раз.

Тут ми розмовляли про "пізнє зарахування купону в Приваті" як зауважив пан klug.На що я відповів що "пізнє" в Приваті 29-го і "на наступний день" в ІКУ 30-го - дві великі різниці і привів приклад із зарахованим о 17-й годині купоном в Приваті і його використанням в Сільпо в той же вечір.І навіть теоретичною відсутністю такої можливості з купоном в ІКУ.Хоча купон в Приваті навіть перекидати нікуди не треба - він одразу на картку падає, можна її брати і йти розраховуватись через хвилину, банки тут значно зручніші. Тому брокери повинні брати більш зручним сервісом, а ІКУ, здається, це не розуміє взагалі.Тут з вами згоден, але вважаю що якщо Мінфін поставив при емісії цієї ОВДП 29-го купон, значить провести виплату власнику 29-го брокер теж повинен. Виключення - якщо Мінфін не розрахувався по купону з брокером.Інші ж так роблять, не дозволяють собі заміняти гроші емейлом. Чому ІКУ вважає себе винятком і вирішує за мене коли мені перерахувати мої власні гроші які вони отримали від держави вчасно?Встигну чи не встигну скористатись - це моя справа, а от перерахувати мені хоч на брокерський рахунок 29-го - це вже їхній обов'язок при обслуговуванні власників ОВДП у власному депозитарії. Вони ж у цьому випадку прості транзитери і не більше, однак зловживають своїм становищем і наступають не на свої, а на мої гроші.А норма про 3 дні - це на різні форс-мажори закладено, блекаути, вихідні, свята і т.п., з сучасним СЕП при штатному функціонуванні платіж йде секунди. Тим більш тут СЕП і не використовується - повністю їхні внутрішні проводки.Але для мене було принципово побачити кошти по купону на власному, хай і брокерському, рахунку 29-го квітня, хай і в 23-59. В ІКУ я їх не побачив. Висновки зробив. Все, нічого більше. Навіть ОВДП досі у них тримаю. Просто набридло що всі про все знають і про все мовчать і роблять вигляд що так треба. І це не тільки про ОВДП і не тільки про Україну. Просто дістало все...На цьому дуже дякую всім хто поділився цінним досвідом, власними думками і часом на спілкування, і тему для себе особисто закриваю.