RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 1143114411451146>
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2026 08:01

  candidat написав:Приобретаю обычно трехлетние. Никогда отсутствие не встречал.

Что интересно, на аукционе их было целый вагон, но спрос в 10 раз меньше предложения. Теперь морочат голову своим отсутствием наличия.

Ну з такою низькою дохідністю очевидно, що вона була потрібна далеко не всім дилерам первинного ринку, або не в таких об'ємах, як була пропозиція. Логіка зрозуміла: краще почекати до осені-зими, а там, може, випустять нові, більш дохідні трьохрічки.


Ну і можна замість 9024 взяти 8992 - як варіант. Вони ще й недавно після виплати купону, то можна більше взяти.
won
 
Повідомлень: 297
З нами з: 15.05.24
Подякував: 357 раз.
Подякували: 45 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2026 10:31

  won написав:
  candidat написав:Приобретаю обычно трехлетние. Никогда отсутствие не встречал.

Что интересно, на аукционе их было целый вагон, но спрос в 10 раз меньше предложения. Теперь морочат голову своим отсутствием наличия.

Ну з такою низькою дохідністю очевидно, що вона була потрібна далеко не всім дилерам первинного ринку, або не в таких об'ємах, як була пропозиція. Логіка зрозуміла: краще почекати до осені-зими, а там, може, випустять нові, більш дохідні трьохрічки.


Ну і можна замість 9024 взяти 8992 - як варіант. Вони ще й недавно після виплати купону, то можна більше взяти.

Есть особые предпосылки для увеличения ставки? НБУ ещё с прошлого года учётную ставку грозится понижать, а вместе с ней снижается всё. Один раз даже успел снизить.
Наверное, снизили бы ещё, если б не эта ситуация с нефтью и подорожанием всего. После этого ставки даже немного выросли. Было же уже под 16,55% максимум, а появились под 16,75%. Вроде цена на топливо перестала расти так стремительно. Если всё устаканится, НБУ опять возьмётся за понижение ставок.

На 8992 в Привате ставка ниже на 0,1%. Т.е. каждая облигация дороже на 2 грн с копейками. Меньше выгоды.
В Сенсе есть 8968 тоже под 16,75%. Может, ее. Но она на три месяца короче. А стращают в долгосрочной перспективе снижением ставок с рекомендациями столбить ставки на сроки побольше.
candidat
 
Повідомлень: 1455
З нами з: 30.09.15
Подякував: 5 раз.
Подякували: 56 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2026 14:30

won
Ви так раділи що в Дії тепер бере Газбанк 0,2% за проведення платежу, не розуміючи ринку - бо Приват тепер на купівлю ставить ціну на 2грн за акцію більше, щоб врівноважитися з ціною в Дії
Востаннє редагувалось lavua67 в Вів 05 тра, 2026 15:01, всього редагувалось 1 раз.
lavua67
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18
З нами з: 28.11.24
Подякував: 12 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2026 14:45

Re: Ринок ОВДП

  lavua67 написав:бере Газбанк 2% за проведення платежу

Давно это он в 10 раз поднял? А Приват, надеюсь, цену BID увеличил?
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6978
З нами з: 23.03.18
Подякував: 132 раз.
Подякували: 875 раз.
 
Профіль
 
3
14
1
Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2026 08:57

  won написав:
  candidat 05 травня о 07:27 написав:
  won 04 травня о 19:58 написав:Приват виставив котирування вже на 06.05. Щось зарано. Завтра ж до 13:00 мали виконувати по цінам 05.05, а ось вже перейшли на через день вперед.
Раньше так в П24 и было: весь день принимали заявки на завтра.
теперь непонятно, если сегодня ещё до часа уже завтрашняя цена, то что это: сбой? единоразово? или наигрались уже в "день в день", и взялись за старое?

Зверніть увагу на дату і текст попереднього посту.
Мова не про те, що "сьогодні прийом заявок на завтра", а про те, що ще вчора вже настала ситуація "сьогодні прийом заявок на післязавтра". Такого ще не було: це не кінець тижня, не вихідні, не святкові дні, і вже не початок місяця (бо вже було 4 і 5 числа робочі).
Ну а то, що сьогодні вже весь день завтрашні ціни - це лиш наслідок.
Таке трапляється часто. Просто ви не перевіряли, мабуть, всі папери. Вам везло, що вистачало тих, які вас цікавили.
Червневих (26) немає в наявності, і, мабуть, вже й не буде.

Вчора в п24 в 9:57 сформував заявку - термін виконання вказали до 06.05 включно. Так і сталось тільки що. Так що день у день щось не дуже спрацьовує.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7355
З нами з: 19.04.12
Подякував: 111 раз.
Подякували: 1172 раз.
 
Профіль
 
2
5
Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2026 09:41

  candidat написав:Есть особые предпосылки для увеличения ставки?

По-перше, інфляція. Так що є, і значні.

Другий момент: брати гривневі трьохрічки можна лише за умови, що ви впевнені, що влітку 2029 року курс буде не більше як 56 грн. Якщо курс буде більшим, то вигоди в гривневих паперах не бачу, принаймні для себе. А курс ну з дуже великою імовірністю буде більшим за 56.


  Ой+ написав:
  won 04 травня о 19:58 написав:Приват виставив котирування вже на 06.05. Щось зарано. Завтра ж до 13:00 мали виконувати по цінам 05.05, а ось вже перейшли на через день вперед.

Вчора в п24 в 9:57 сформував заявку - термін виконання вказали до 06.05 включно. Так і сталось тільки що. Так що день у день щось не дуже спрацьовує.

Ну так правильно - ще від 04.05 діє ціна станом на 06.05, про що ж і було написано.

А от наразі все ще актуальна сьогоднішня дата, тож можна встигнути день у день, якщо потрібно.

Планову дату виконання слід дивитись перед укладанням угоди:

  won написав:Виконається в дату, яка у вас вказана в договорі на купівлю-продаж. Перед укладанням договору цю дату (коли буде виконано) можна дізнатись на сторінці з паперами в рядку "Актуально на хх.уу.zzzz".
Востаннє редагувалось won в Сер 06 тра, 2026 10:25, всього редагувалось 3 разів.
won
 
Повідомлень: 297
З нами з: 15.05.24
Подякував: 357 раз.
Подякували: 45 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2026 09:42

Re: Ринок ОВДП

3,15% вчора на аукціоні по долару. До речі, купити ті самі вчорашні ц/п з портфеля Привата можна сьогодні з дохідністю 3,00% без жодних зусиль і не варто було падати до 2,8% як це робив дехто на вчорашньому аукціоні. Ходити на аукціони вже немає заради чого.

Для порівняння, актуальна аукціонна дохідність по євро 3,25%.

І хоча по погашеннях аж до лютого 2027 буде тривала пауза по євро та долару (після погашення по євро у липні 2026), ймовірна подальша більш активна пропозиція по євро на первинному ринку та подальший відхід від долара з тим, щоб перед остаточним виведенням з ринку €/$ ц/п кількість ц/п в € переважала кількість ц/п у $. Побачимо.
Всюдиносапхайчик
 
Повідомлень: 743
З нами з: 05.03.13
Подякував: 24 раз.
Подякували: 89 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2026 13:54

Re: Ринок ОВДП

Бобер надіслав пуш з пропозицією використати кред.кошти "свого друга" vst для інвестування в овдп через інжур.
На ісу, в кінто зась?
alibob
 
Повідомлень: 813
З нами з: 31.01.18
Подякував: 169 раз.
Подякували: 89 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2026 14:28

  alibob написав:Бобер надіслав пуш з пропозицією використати кред.кошти "свого друга" vst для інвестування в овдп через інжур.
На ісу, в кінто зась?

Зась. Там платіж на IBAN Інжур на пільгових умовах. А Бобер міг би і свій ліміт дати заюзати, а не стрілки переводити.
klug
 
Повідомлень: 9168
З нами з: 18.08.14
Подякував: 391 раз.
Подякували: 1298 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2026 15:08

  alibob написав:Бобер надіслав пуш з пропозицією використати кред.кошти "свого друга" vst для інвестування в овдп через інжур.
На ісу, в кінто зась?

Если ICU свои счета вместо Авангарда будет в Востоке держать, тогда может и там появится :mrgreen:
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6978
З нами з: 23.03.18
Подякував: 132 раз.
Подякували: 875 раз.
 
Профіль
 
3
14
1
  #<1 ... 1143114411451146>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Калькулятор прибутковості ОВДП
yevhen_cfo » П'ят 11 лип, 2025 13:38
3 43796
Переглянути останнє повідомлення
Нед 11 січ, 2026 15:05
moveton
Валютні ОВДП
dan74 » Пон 28 кві, 2025 22:38
0 42754
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 кві, 2025 22:38
dan74
Продаж ОВДП
кеннек » Нед 13 жов, 2024 12:40
3 48305
Переглянути останнє повідомлення
Нед 13 жов, 2024 18:19
prodigy

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (11454)
06.05.2026 16:52
Sense Bank (15898)
06.05.2026 16:38
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.