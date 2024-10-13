Что такое несколько часов в масштабах жизни Вселенной? Погрешность измерения. Ну и можно вместо этого с ICU сравнивать, которое на собственный же счёт зачисляет в хорошем случае часика в 23 того же дня. Тогда Приват даже слишком быстрым будет
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Додано: Сер 03 чер, 2026 08:57
Что такое несколько часов в масштабах жизни Вселенной? Погрешность измерения. Ну и можно вместо этого с ICU сравнивать, которое на собственный же счёт зачисляет в хорошем случае часика в 23 того же дня. Тогда Приват даже слишком быстрым будет
Додано: Сер 03 чер, 2026 11:29
Додано: Чет 04 чер, 2026 08:12
Коллеги, приветствую! Не вполне понимаю такой повышенный интерес к данной проблематике. Помогите разобраться.
После 5-го привычные два коридора будут выглядеть таким образом:
1. Дия 0,2%
2. Портмоне 0,15% + 0,04% (1 день простоя) = 0,19%
Интерес из-за разницы в пользу второго коридора в 0,01% или собака зарыта глубже?
Додано: Чет 04 чер, 2026 08:43
Ну Вы рассматриваете самую банальную ситуацию - рабочий день рабочее время - тогда математически будет так как вы пишете. Хотя экономически ваши расходы в случае с портей будут таки меньше. Ведь 0,04% это не расходы а недополученная прибыль, а в момент оплаты вы собственных денег на комис теряете меньше... А это таки другое
Но Вам стоит лишь немножко поменять исходные условия - к примеру деньги у вас зашли в нерабочее время - и уже преимущество работы через портю становятся очевиднее даже математически.
Опять таки нельзя исключать такие банальные факторы как невозможность покупки через дию ибо не работают гос.реестры и еще что-нибудь (затыки безусловно бывают и у ИКУ с Портей но гораздо реже и опять таки невозможность заплатить через дию в 13:00 а возможность заплатить только в 19 это не то же самое что в случае с ИКУ).
Также я бы не сбрасывал со счетов моральный аспект - газмяз открыл этот ящик Пандоры - в результате чего люди стали терять доходность чтобы их предправ получил дополнительных пару лямов бонусов к празднику - вот не хочу я чтобы мой комис пошел на эти цели. Портя же в отличии от госбанка (который к тому же еще и банк-эквайер - то есть ему обслуживание терминалов обходится в принципе дешевле чем не банкам) - структура коммерческая, которая как раз платит банкам-эквайерам мзду - так вот в этом случае из двух зол - пусть лучше получит деньгу Портя, который при всех его недостатках (особенно бесят их лимиты - часто надуманные) - таки очень не плохой платежный сервис, который лично мне помогал во многих ситуациях в т.ч. связанных часто со "свинством".
Уверен придумать можно еще чего-нибудь, но мне и указанных выше доводов достаточно.
Додано: Чет 04 чер, 2026 13:14
Re: Ринок ОВДП
Як швидко гроші заходять через portmone на ICU? Перекинів вночі, гроші з банку знялися, навіть квитанція вже прийшла, а грошей досі нема. І взагалі, за яким МСС кодом проходить така транзакція? Чи можно через portmone перекинути з тих банків, які проти дії за кл? Наприклад, ПУМБ?
Додано: Чет 04 чер, 2026 14:05
Около 8-10 утра в следующие рабочие сутки. Если "ночью" было до нуля, то должно уже прийти SMS о зачислении.
Сейчас уже такой же 6211, как в Дие. Со всеми вытекающими ответами на вопросы. В частности ПУМБ пропустит с обычным комисом за 6211. С чего это он против? Эти пчёлы действительно некоторое время были против мёда, но не долго.
Додано: Чет 04 чер, 2026 14:08
spiridonwot Надходження грошей - відправляєте до 00.00, гроші на наступний день вранці (біля 08.00) на рахунку в ІКУ
Додано: Чет 04 чер, 2026 18:42
Втулили мне сегодня по телефону Сенсовскую кредитку АТБ.Не очень хотелось,но уговорила.Купил через Дию десяток облигаций в ICU. Итог:Сенс с Дией насчитали общий коммис 0.7%. А с учётом бесплатности грейса в 1 месяц получается полное фуфло. Может надо другую кредитку? Или не надо Сенс вообще? ))
Додано: Чет 04 чер, 2026 18:48
Re: Ринок ОВДП
Додано: Чет 04 чер, 2026 18:59
Re: Ринок ОВДП
Якщо брати то тільки довгі.
Купив облігації через Сенс. З погашенням на 24.06.26 Комісію 0,5% не світило. Тільки після оплати в історії відобразилося +0,5. Без дострокового продажу, на кл 200к буде 28грн прибутку
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