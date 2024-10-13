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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 09 чер, 2026 11:41
ihorsic
дивує позиція мінфіну...знижують дохідність...
бо якщо у найближчий час курс сягне 46, то вже не цікаво з такими ризиками заходити у овдп.
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antiexpert
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