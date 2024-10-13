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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 1159116011611162
Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2026 11:41

ihorsic
дивує позиція мінфіну...знижують дохідність...
бо якщо у найближчий час курс сягне 46, то вже не цікаво з такими ризиками заходити у овдп.
antiexpert
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2026 16:23

  antiexpert написав:ihorsic
дивує позиція мінфіну...знижують дохідність...
бо якщо у найближчий час курс сягне 46, то вже не цікаво з такими ризиками заходити у овдп.

Ну хтось все-таки їх викупа
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2026 17:29

  antiexpert написав:ihorsic
дивує позиція мінфіну...знижують дохідність...
бо якщо у найближчий час курс сягне 46, то вже не цікаво з такими ризиками заходити у овдп.

Гроші у мінфіну є, а от ознак втрати інтересу в інструменті не багато, навіть навпаки:
Портфель ОВДП населення перевищив 151 млрд грн
Населення продовжує активно збільшувати обсяг вкладень в облігації внутрішньої державної позики.

За травень портфель фізосіб зріс на понад 8%, а за перший тиждень червня – ще на 1.7%, до нового рекордного рівня – понад 151 млрд грн. Усього з початку року обсяг вкладень населення в державні облігації збільшився на 35%, а від початку повномасштабної війни – вшестеро.

Основним чинником зростання портфеля в травні були валютні ОВДП: за місяць обсяг валютних облігацій у власності фізосіб зріс на майже 11% у гривневому еквіваленті, а гривневих – на 6.7%. Збільшення портфелю валютних паперів відбувалося як за рахунок придбання нових облігацій, так і за рахунок переоцінки портфелів через ослаблення гривні. Проте вже на початку червня населення знову стало купувати більше гривневих облігацій. Тож станом на зараз частка гривневих облігацій у портфелях залишається вище за 62%, що на 3 в.п. більше, ніж на початку року, але на 1 в.п. менше, ніж на початку квітня.

Водночас інші групи інвесторів не поспішають суттєво змінювати свої портфелі: банки зменшили свої портфелі від початку травня на 2.6% і на 2% з початку року, небанківські юрособи майже не змінили обсягу свого портфеля, а нерезиденти збільшили свої вкладення в ОВДП за цей час на 0.4 млрд грн, або на 2.8%. У підсумку частка населення в загальному обсязі ОВДП в обігу зросла вже до 11.3% (без урахування ОВДП у власності НБУ).

https://icu.ua/research/rezervi-nbu-zno ... a-v-travni
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