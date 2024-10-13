|
|
|
Ринок ОВДП
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 11 чер, 2026 18:25
1finanсier написав:
Шановне панство, а підкажіть будь ласка, погашення ОВДП, придбаних через кабінет ICU також відбудеться вночі на наступний день? Ну тобто паприклад 24го червня погашення Соледара, купленого через кабінет ICU. То вся сума погашення і купони виплатять в ніч з 24го на 25е? Знаю, що ICU полюбляє купони так виплачувати, а ось при повному погашенні що, і тіло так приходить - майже на наступний день?
Так, 25/06 вранці погашення+купон будуть на брокерському.
-
Navegantes
-
-
- Повідомлень: 784
- З нами з: 22.02.23
- Подякував: 19 раз.
- Подякували: 195 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
1
Додано: Чет 11 чер, 2026 19:05
Navegantes написав: 1finanсier написав:
Шановне панство, а підкажіть будь ласка, погашення ОВДП, придбаних через кабінет ICU також відбудеться вночі на наступний день? Ну тобто паприклад 24го червня погашення Соледара, купленого через кабінет ICU. То вся сума погашення і купони виплатять в ніч з 24го на 25е? Знаю, що ICU полюбляє купони так виплачувати, а ось при повному погашенні що, і тіло так приходить - майже на наступний день?
Так, 25/06 вранці погашення+купон будуть на брокерському.
дякую за відповідь
-
1finanсier
-
-
- Повідомлень: 1185
- З нами з: 02.09.19
- Подякував: 395 раз.
- Подякували: 76 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 11 чер, 2026 20:32
flyman написав:
в хперта
на кінець 2026 року за базовим сценарієм курс на кінець 2026 року буде 44,7 грн/$
от не знаю, читати далі хперта, чи послухати Охріменка
То позитивный сценарiй.Нeгативний 47
-
Bolt
-
-
- Повідомлень: 3959
- З нами з: 09.11.17
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 315 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Нед 14 чер, 2026 19:20
Добрий.
Хто купляв овдп у ощадбанку?
Це взагалі можливо?
-
цвях
-
-
- Повідомлень: 2
- З нами з: 03.04.25
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 15 чер, 2026 11:18
цвях
Можливо. Для преміальних клієнтів - треба мати їхню преміальну картку і витрачати певну суму на місяць. Але...
Ощадбанк дуже дерев'яний, у них все на папері, купити в застосунку чи особистому кабінеті на сайті неможливо, підписати документи щодо купівлі дистанційно неможливо, треба ходити в банк
Це однаково для первинного чи вторинного ринку.
Купувати з їхнього портфелю немає особливого сенсу, вони відчутно ріжуть дохідність порівняно з іншими банками.
Їхній фінмоніторинг також дерев'яний, бо беруть до уваги доходи лише за 3 роки, якщо значну суму, призначену для купівля ОВДП, людина заробила раніше, то їх це не цікавить, навіть якщо гроші давно лежать у банку відтоді, як ви їх заробили. Більше того, вони щоразу перепитують "звідки гроші?" і байдуже, що ви раніше вже пояснювали та показували і вони все прекрасно знають, щоразу все по колу, наче вони обнуляються опівночі.
Це, авжеж, страшенна системна дурість в усій банківській системі і приблизна ситуація з фінмоном і в інших банках.
Востаннє редагувалось Всюдиносапхайчик
в Пон 15 чер, 2026 11:20, всього редагувалось 1 раз.
-
Всюдиносапхайчик
-
-
- Повідомлень: 747
- З нами з: 05.03.13
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 89 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 15 чер, 2026 11:19
цвях написав:Добрий.
Хто купляв овдп у ощадбанку?
Це взагалі можливо?
Так, процедура через відділення, але все працює.
-
vadymbanker
-
-
- Повідомлень: 1065
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 132 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 15 чер, 2026 11:20
Всюдиносапхайчик написав:цвях
Можливо. Для преміальних клієнтів - треба мати їхню преміальну картку і витрачати певну суму на місяць. Але...
Ощадбанк дуже дерев'яний, у них все на папері, купити в застосунку чи особистому кабінеті на сайті неможливо, підписати документи щодо купівлі дистанційно неможливо, треба ходити в банк
Це однаково для первинного чи вторинного ринку.
Купувати з їхнього портфелю немає особливого сенсу, вони відчутно ріжуть дохідність порівняно з іншими банками.
Їхній фінмоніторинг також дерев'яний, бо беруть до уваги доходи лише за 3 роки, якщо значну суму, призначену для купівля ОВДП, людина заробила раніше, то їх це не цікавить. Більше того, вони щоразу перепитують "звідки гроші?" і байдуже, що ви раніше вже пояснювали та показували, щоразу все по колу, наче вони обнуляються опівночі.
Це, авжеж, страшенна системна дурість в усій банківській системі і приблизна ситуація з фінмоном і в інших банках.
Це все не так.
-
vadymbanker
-
-
- Повідомлень: 1065
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 132 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 15 чер, 2026 11:24
vadymbanker На жаль, це все саме так, а Ваша швидка реакція наштовхує на певні думки
-
Всюдиносапхайчик
-
-
- Повідомлень: 747
- З нами з: 05.03.13
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 89 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 15 чер, 2026 11:33
Всюдиносапхайчик написав:vadymbanker На жаль, це все саме так, а Ваша швидка реакція наштовхує на певні думки
Я сам клієнт Ощада по ОВДП. Преміальних карток у мене нема.
-
vadymbanker
-
-
- Повідомлень: 1065
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 132 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 15 чер, 2026 12:20
Точно, це стало можливим з 2022 року, раніше було лише для преміальних. Вибачайте за неточність.
-
Всюдиносапхайчик
-
-
- Повідомлень: 747
- З нами з: 05.03.13
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 89 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|3
|52435
|
|
|0
|50262
|
Пон 28 кві, 2025 22:38
dan74
|
|3
|57042
|
|